مسلمان نہ جھکا ہے اور نہ کبھی جھکے گا، مولانا ارشد مدنی کا بیان، 'وندے ماترم' پر اعتراض جتایا
دہلی میں جمعیت کے کنونشن کے دوران مولانا مدنی نے مرکزی حکومت اور مختلف سیاسی جماعتوں پر شدید نکتہ چینی کی۔
Published : May 18, 2026 at 9:02 AM IST
سہارنپور: دہلی میں جمعیۃ علماء ہند کے دو روزہ ورکنگ کمیٹی کے کنونشن کے دوران اتوار کو مولانا ارشد مدنی نے مرکزی حکومت اور سیاسی جماعتوں پر سخت حملہ کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ملک بھر میں مساجد، مقبروں اور مدارس کو غیر قانونی تعمیرات کا نام دے کر منہدم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جان بوجھ کر مسلم کمیونٹی کو ڈرانے اور دھمکانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔
مولانا ارشد مدنی نے زور دے کر کہا کہ ’’مسلمان نہ ماضی میں جھکا ہے اور نہ کبھی جھکے گا، اسلام کو مٹانے کی کوشش کرنے والے خود مٹ گئے، پھر بھی اسلام ہمیشہ قائم رہا‘‘۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں نفرت کی سیاست کی جگہ اب خوف و ہراس کی سیاست نے جنم لیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسلمانوں میں یہ تصور پیدا کرنے کی ٹھوس کوششیں کی جا رہی ہیں کہ انہیں اپنی زندگی کچھ شرائط کے ساتھ گزارنی ہوگی۔
کنونشن کے دوران جاری کردہ ایک منشور میں جمعیت نے دعویٰ کیا کہ حالیہ برسوں میں مذہبی جنون اور فرقہ وارانہ کشیدگی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے جبکہ آئینی ادارے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے محض خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ تنظیم نے الزام لگایا کہ بعض سیاسی جماعتیں اپنی سیاسی طاقت کے حصول میں اکثریتی برادری کو اقلیتوں کے خلاف کھڑا کر رہی ہیں۔
مولانا مدنی نے 'وندے ماترم' پر بھی اعتراض جتایا۔ انہوں نے دلیل دی کہ 'وندے ماترم' کو قومی ترانے 'جن گن من' کے مساوی درجہ دینا اور سرکاری اور تعلیمی اداروں میں اس کے پڑھنے کو لازمی قرار دینا آئین کی بنیادی روح اور مذہبی آزادی کے اصول کے خلاف ہے۔ انہوں نے وارننگ جاری کی کہ اگر حکومت نے یہ فیصلہ واپس نہ لیا تو جمعیت ازالہ کے لیے عدالتوں سے رجوع کرے گی۔ ارشد مدنی نے یکساں سول کوڈ (یو سی سی) کے نفاذ کے خلاف اپنی قانونی جنگ جاری رکھنے کے لیے تنظیم کے عزم کا اعادہ کیا۔
مغربی بنگال اور آسام میں انتخابات کے دوران انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو کھلم کھلا دھمکیاں دی گئیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ جمہوریت ہر شہری کو اپنی پسند کا لیڈر منتخب کرنے کا حق دیتی ہے اور کسی مخصوص سیاسی جماعت کو ووٹ دینے سے گریز کرنا جرم نہیں ہے۔ ایس آئی آر کے عمل کو این آر سی جیسی مشق بتاتے ہوئے مولانا نے کہا کہ اس کا استعمال مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔
انہوں نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے کاغذات کی حفاظت کریں اور انتہائی احتیاط کے ساتھ فارم بھریں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ہندوستان کے مسلمان محب وطن ہیں اور ملک کی ترقی میں برابر کے شریک رہے ہیں، درحقیقت مسلمانوں نے ہر مشکل دور میں اپنی حب الوطنی کا ثبوت دیا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: