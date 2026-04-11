متھرا کشتی حادثہ: مرنے والوں کی تعداد ہوئی دس، ایک ہی خاندان سے سات کا تعلق، تلاشی مہم اب بھی جاری، پانچ افراد ابھی بھی لاپتہ
ضلعی انتظامیہ نے ہیلپ لائن نمبر جاری کرتے ہوئے اہل خانہ کو ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی۔
Published : April 11, 2026 at 1:01 PM IST
متھرا، اترپردیش: پنجاب کے لدھیانہ سے بانکے بہاری مندر کی زیارت کے لیے ورنداون آئے ہوئے عقیدت مند ایک بڑے حادثے کا شکار ہو گئے۔ جمعہ کو، کے سی گھاٹ پر ایک اسٹیمر ایک پونٹون پل سے ٹکرا کر الٹ گیا، جس سے 10 عقیدت مندوں کی موت ہوگئی۔ مرنے والوں میں سے سات کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا۔ حادثے کے وقت اسٹیمر میں تقریباً 40 عقیدت مند سوار تھے۔ امدادی کارروائیاں رات گئے تک جاری رہیں۔ این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف اور فوج کے جوانوں نے دریائے جمنا میں ڈوبنے والے 22 عقیدت مندوں کو بچایا۔ تقریباً پانچ افراد تاحال لاپتہ ہیں جن کی تلاش جاری ہے۔
اطلاعات کے مطابق یمنا ندی پر ہونے والے اس حادثے میں ایک ہی خاندان کے سات افراد کی موت ہوئی ہے جن میں کویتا بہل، چرنجیت، پنکی، چرنجیت کی بیوی، مدھر بہل، وجے کمار کا بیٹا، ایشانت کٹاریا، سپنا اور حسن شامل ہیں۔ یہ خاندان گیتا کالونی، جگراون، لدھیانہ کا رہنے والا تھا۔ اسی طرح لدھیانہ کے فیز 2 کے رہائشی راکیش گلاٹی، بھیوانی کی رہنے والی آشا مدھا اور فیز 2، ڈوگری، لدھیانہ کی رہنے والی مینو بنسل کی بھی اس حادثے میں موت ہو گئی۔
ریسکیو آپریشن رات گئے جاری رہا
جمنا ندی میں اسٹیمر کے الٹنے کی اطلاع ملنے کے بعد ضلع انتظامیہ اور نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس (این ڈی آر ایف) کی ٹیم جائے وقوعہ پر پہنچی۔ فوری طور پر ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا اور 22 افراد کو بچا لیا گیا۔ تاہم سٹیمر نہ ملنے پر ایس ڈی آر ایف اور فوج کے جوانوں کو بلانا پڑا۔ ایک درجن سے زیادہ سٹیمروں اور کشتیوں کا استعمال کرتے ہوئے دیر رات تک سٹیمر کی تلاش جاری رہی۔ بتایا جا رہا ہے کہ جمنا ندی میں سٹیمر پر سوار تمام عقیدت مند بھجن گا رہے تھے کہ اچانک تیز کرنٹ کی وجہ سے سٹیمر ایک پونٹون پل سے ٹکرا کر الٹ گیا اور تقریباً 30 فٹ نیچے دھنس گیا۔
ہیلپ لائن نمبرز جاری
ضلعی انتظامیہ نے ہیلپ لائن نمبر جاری کیے ہیں جن میں 0565 2403200، 9454417512، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ (فنانس) ڈاکٹر پنکج ورما - 9454417583، اور ایس پی (دیہی) سریش چندر راوت - 9454401103 شامل ہیں۔ کسی بھی حادثے سے متعلق معلومات کے لیے ان نمبروں پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ جاں بحق افراد کی لاشیں پوسٹ مارٹم ہاؤس منتقل کر دی گئی ہیں اور اہل خانہ کو اطلاع کر دی گئی ہے۔ ضلعی انتظامیہ نے لواحقین کو ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی ہے۔