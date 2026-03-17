گود لینے والی مائیں زچگی کے فوائد کی حقدار ہیں، زچگی کی چھٹی پر سپریم کورٹ کا فیصلہ
سپریم کورٹ نے کہا کہ گود لینے والی ماؤں کو بچے کی عمر سے قطع نظر 12 ہفتوں کی زچگی کی چھٹی ملنی چاہیے۔
Published : March 17, 2026 at 2:40 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے منگل کو سوشل سکیورٹی کوڈ 2020 کی دفعہ 60(4) کو غیر آئینی قرار دیا۔ یہ گود لینے والی ماؤں کو زچگی کے فوائد صرف اس صورت میں فراہم کرتا ہے جب بچہ تین ماہ سے کم ہو۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ گود لینے والی مائیں بچے کی عمر سے قطع نظر زچگی کی چھٹی کی حقدار ہیں اور یہ کہ گود لیے جانے والا بچہ قدرتی بچے سے مختلف نہیں ہے۔
یہ فیصلہ جسٹس جے بی پارڈی والا اور آر مہادیون کی بنچ نے سنایا۔ بنچ نے کہا کہ گود لینے والی ماؤں کو بچے کی عمر سے قطع نظر 12 ہفتوں کی زچگی کی چھٹی ملنی چاہیے۔ عدالت نے کہا کہ گود لیا ہوا بچہ قدرتی بچے سے مختلف نہیں ہوتا۔
The Supreme Court has ruled that Section 60(4) of the Code on Social Security, 2020, that allowed adoptive mothers to avail 12 weeks’ maternity leave only if the adopted child was below three-months of age is unconstitutional and violative of the Right to Equality.— ANI (@ANI) March 17, 2026
گود لینے والی یا کمیشن لینے والی ماں
سپریم کورٹ نے کہا کہ ایک خاتون جو قانونی طور پر کسی بچے کو گود لیتی ہے یا کمیشن کے طار پر لینے والی ماں، بچے کو گود لینے والی ماں یا کمیشن لینے والی ماں کے حوالے کیے جانے کی تاریخ سے 12 ہفتوں تک زچگی کے فوائد کی حقدار ہو گی، جیسا بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔
جینیاتی تعلق روایتی طور پر بنیادی طریقہ
بنچ نے کہا کہ اگرچہ خون کے رشتوں کے ذریعے جینیاتی تعلق روایتی طور پر بنیادی طریقہ رہا ہے، لیکن اپنانا بھی اتنا ہی درست ہے۔ بنچ نے کہا کہ صرف حیاتیاتی عوامل خاندانوں کا تعین نہیں کرتے۔ سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت سے یہ بھی کہا کہ وہ ایک قانون بنائے جس میں پیٹرنٹی چھٹی کو سماجی تحفظ کے فائدے کے طور پر تسلیم کیا جائے۔