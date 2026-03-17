گود لینے والی مائیں زچگی کے فوائد کی حقدار ہیں، زچگی کی چھٹی پر سپریم کورٹ کا فیصلہ

سپریم کورٹ نے کہا کہ گود لینے والی ماؤں کو بچے کی عمر سے قطع نظر 12 ہفتوں کی زچگی کی چھٹی ملنی چاہیے۔

Published : March 17, 2026 at 2:40 PM IST

نئی دہلی: سپریم کورٹ نے منگل کو سوشل سکیورٹی کوڈ 2020 کی دفعہ 60(4) کو غیر آئینی قرار دیا۔ یہ گود لینے والی ماؤں کو زچگی کے فوائد صرف اس صورت میں فراہم کرتا ہے جب بچہ تین ماہ سے کم ہو۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ گود لینے والی مائیں بچے کی عمر سے قطع نظر زچگی کی چھٹی کی حقدار ہیں اور یہ کہ گود لیے جانے والا بچہ قدرتی بچے سے مختلف نہیں ہے۔

یہ فیصلہ جسٹس جے بی پارڈی والا اور آر مہادیون کی بنچ نے سنایا۔ بنچ نے کہا کہ گود لینے والی ماؤں کو بچے کی عمر سے قطع نظر 12 ہفتوں کی زچگی کی چھٹی ملنی چاہیے۔ عدالت نے کہا کہ گود لیا ہوا بچہ قدرتی بچے سے مختلف نہیں ہوتا۔

گود لینے والی یا کمیشن لینے والی ماں

سپریم کورٹ نے کہا کہ ایک خاتون جو قانونی طور پر کسی بچے کو گود لیتی ہے یا کمیشن کے طار پر لینے والی ماں، بچے کو گود لینے والی ماں یا کمیشن لینے والی ماں کے حوالے کیے جانے کی تاریخ سے 12 ہفتوں تک زچگی کے فوائد کی حقدار ہو گی، جیسا بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔

جینیاتی تعلق روایتی طور پر بنیادی طریقہ

بنچ نے کہا کہ اگرچہ خون کے رشتوں کے ذریعے جینیاتی تعلق روایتی طور پر بنیادی طریقہ رہا ہے، لیکن اپنانا بھی اتنا ہی درست ہے۔ بنچ نے کہا کہ صرف حیاتیاتی عوامل خاندانوں کا تعین نہیں کرتے۔ سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت سے یہ بھی کہا کہ وہ ایک قانون بنائے جس میں پیٹرنٹی چھٹی کو سماجی تحفظ کے فائدے کے طور پر تسلیم کیا جائے۔

