نیٹ پیپر لیک کیس کا ماسٹر مائنڈ کلکرنی لاتور سے گرفتار
ریٹائرڈ پروفیسر جنہیں نیٹ کے پرچے ترتیب دینے کی ذمہ داری سونپی گئی، اسکام کے پیچھے مرکزی ماسٹر مائنڈ کے طور پر شناخت کی گئی۔
Published : May 16, 2026 at 9:52 AM IST
لاتور، مہاراشٹر: نیٹ (NEET) پیپر لیک کیس کا ماسٹر مائنڈ لاتور لاتور میں گرفتار نیٹ (NEET) پیپر لیک اسکینڈل کے حوالے سے لاتور سے ایک بڑی اپڈیٹ سامنے آئی ہے۔ پی وی کلکرنی، لاتور کے ایک ریٹائرڈ پروفیسر جنہیں نیٹ (NEET) امتحان کے پرچے کو ترتیب دینے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، اس اسکام کے پیچھے مرکزی ماسٹر مائنڈ کے طور پر شناخت کی گئی ہے۔
ان انکشافات کے بعد کہ اصل میں 3 مئی کو طے شدہ نیٹ (NEET) کا پرچہ پہلے سے ہی لیک ہو گیا تھا، امتحان کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ جب کہ اس کیس کے سلسلے میں کئی افراد کو پہلے ہی حراست میں لیا جا چکا ہے، مبینہ ماسٹر مائنڈ P V کلکرنی کو بھی اب لاتور میں حراست میں لے لیا گیا ہے۔ مرکزی تفتیشی بیورو (سی بی آئی) کی جانب سے پی وی کو حراست میں لیا گیا۔
کلکرنی سے سخت پوچھ گچھ
گزشتہ دو دنوں سے لاتور میں جاری تحقیقات کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ کلکرنی جو کہ ایک پروفیسر ہیں۔ چار سال قبل اپنے پیشہ ورانہ فرائض سے سبکدوش ہوئے تھے۔ مزید برآں، تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ وہ پونے میں بیوٹی پارلر چلانے والی خاتون منیشا واگھمارے سے رابطے میں تھا۔ منیشا واگھمارے کے رابطوں سے فراہم کردہ ثبوتوں کا سراغ لگاتے ہوئے، سی بی آئی کی ایک ٹیم لاتور پہنچی اور اس کے بعد کلکرنی سے سخت پوچھ گچھ کی۔
پرائیویٹ کوچنگ کلاس آپریٹر سے آٹھ گھنٹے تک سخت تفتیش
لاتور کے کیلاس نگر علاقے میں کلکرنی کی رہائش گاہ پر فی الحال تالا لگا ہوا تھا، کیونکہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کا پورا خاندان پونے میں رہتا ہے۔ سی بی آئی ٹیم کی ایک یونٹ تحقیقات جاری رکھنے کے لیے لاتور میں تعینات ہے۔ لاتور کے سوتمل علاقے میں ایک پرائیویٹ کوچنگ کلاس آپریٹر کے گھر پر سات سے آٹھ گھنٹے تک سخت پوچھ گچھ کرنے کے بعد سی بی آئی نے کئی دستاویزات کو ضبط کیا ہے۔
طلبا نیٹ پیپر دینے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں یا نہیں؟
واضح رہے کہ پیپر لیک اسکینڈل نے ملک بھر میں تقریباً 2.2 ملین طلباء کے افراد خاندان کو غم و غصے سے دوچار کر دیا ہے جن میں مہاراشٹر کے تقریباً 250,000 طلباء بھی شامل ہیں۔ اگرچہ مرکزی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ نیٹ (NEET) کا امتحان 21 جون کو منعقد کیا جائے گا، لیکن یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ طالب علم دوبارہ امتحان دینے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں یا نہیں اور وہ اس مشکل صورتحال سے کیسے نمٹیں گے۔ اس پیپر لیک کیس کی مزید تفتیش سے اس سازش میں ملوث دیگر افراد کی شناخت ظاہر ہونے کی امید ہے۔