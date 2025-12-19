شریف عثمان ہادی کی موت کے بعد بنگلہ دیش میں زبردست تشدد، ہندوؤں کو نشانہ بنایا گیا، بھارت کا سخت ردعمل
ہادی کی موت کی خبر کے بعد ڈھاکہ یونیورسٹی کیمپس کے قریب شاہ باغ اسکوائر پر بہت سے لوگ جمع ہوئے نعرے بازی کی۔
Published : December 19, 2025 at 7:11 PM IST
نئی دہلی/ڈھاکا: بنگلہ دیش میں حالات بدستور خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سال شیخ حسینہ کے خلاف بغاوت کے اہم رہنما شریف عثمان ہادی کو قتل کر دیا گیا تھا۔ پورے ملک میں تشدد پھیل چکا ہے۔ یہ تشدد تشویش کا باعث ہے کیونکہ بنگلہ دیش میں فروری میں انتخابات ہونے والے ہیں اور ہادی امیدوار تھے۔ ہادی چھ روز قبل گولی لگنے کے بعد سنگاپور کے ایک اسپتال میں انتقال کر گئے تھے۔ ہادی انقلاب منچ کے رہنما تھے۔
ہادی کی موت نے ان کے حامیوں کو غصہ دلایا ہے جنہوں نے عبوری حکومت کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ چٹاگانگ میں بھارتی اسسٹنٹ ہائی کمشنر کی رہائش گاہ پر مشتعل ہجوم نے حملہ کیا، تاہم کسی کو نقصان نہیں پہنچا۔ ہادی کے حامیوں نے بنگالی اخبار پرتھم آلو اور قریبی ڈیلی سٹار کے دفاتر پر بھی حملہ کیا اور وہاں موجود صحافیوں کو ڈرایا دھمکایا۔
VIDEO | Dhaka: Thousands gather after Friday prayer at Baitul Mukarram and stage a protest demanding justice after the death of prominent July Uprising leader Sharif Osman Hadi.— Press Trust of India (@PTI_News) December 19, 2025
Hadi, a candidate in the scheduled February 12 general elections, died while undergoing… pic.twitter.com/qlYvbSkveb
یونس کی حمایت کرنے والے اخبارات پر حملہ کیا گیا
خبر رساں ادارے اے پی کے مطابق یہ واضح نہیں ہے کہ مظاہرین نے ان اخبارات پر حملہ کیوں کیا جن کے مدیران ملک کے عبوری رہنما اور نوبل امن انعام یافتہ محمد یونس کے قریبی سمجھے جاتے ہیں۔ ایک ممتاز بنگلہ دیشی سیاست دان، سرجیس عالم نے کہا، "عبوری حکومت کو بنگلہ دیش میں ہندوستانی ہائی کمیشن کو اس وقت تک بند کرنا چاہیے جب تک ہادی کے حملے کے مجرم کا پتہ نہیں چل جاتا۔ ابھی یا کبھی نہیں۔ ہم جنگ میں ہیں۔"
بنگلہ دیش کے حکام نے بتایا کہ انہوں نے مشتبہ افراد کی شناخت کر لی ہے اور حملہ آور ممکنہ طور پر کسی دوسرے ملک فرار ہو گیا تھا۔ ان بیانات نے بھارت کے ساتھ ایک نئے سفارتی تنازع کو جنم دیا اور اس ہفتے نئی دہلی نے بنگلہ دیشی سفیر کو طلب کرتے ہوئے ان کے بیانات کو نامناسب قرار دیا۔ بنگلہ دیش نے ڈھاکہ میں ہندوستانی سفیر کو بھی طلب کرکے وضاحت طلب کی۔
دریں اثنا، شیخ حسینہ کی کابینہ کے ایک سابق وزیر، محب حسن چودھری نے کہا، "ہادی ایک جنونی تھا جس نے دوسروں کا خون بہانے کی بات کی تھی۔ اسے بہانہ بنا کر یونس حکومت دیگر بنیاد پرست سیاسی جماعتوں کی مدد سے اپنے ہی انتہا پسندوں اور اپنے کچھ حامیوں کو اکسانا چاہتی تھی، اور ملک بھر میں فسادات شروع کرنا چاہتی تھی۔
A Hindu youth, Dipu Chandra Das, was brutally lynched by Islamists in Bangladesh over alleged blasphemy. After killing him, his body was hung from a tree and set on fire. This horrifying incident exposes the brutal reality of what happens when Islamic extremism goes unchecked and… pic.twitter.com/57ETUuaozo— Amit Malviya (@amitmalviya) December 19, 2025
اصل مقصد ان انتخابات میں تاخیر کرنا ہے جن کی وہ خود بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے چٹاگانگ میں ہندوستانی اسسٹنٹ ہائی کمیشن سمیت مختلف غیر ملکی مشنوں پر بھی حملہ کیا ہے۔ وہ ہمارے دوست پڑوسی اور بین الاقوامی امور میں دیرینہ ساتھی بنگلہ دیش یعنی ہندوستان سے سخت ردعمل چاہتے تھے۔ یہ جہادی ذہنیت کے حامل انتہا پسند ہیں۔"
ہندوؤں کو نشانہ بنایا گیا، پورے ملک میں تشدد
ہادی کی موت کی خبر کے بعد ڈھاکہ یونیورسٹی کیمپس کے قریب شاہ باغ اسکوائر پر بہت سے لوگ جمع ہوئے اور "اللہ اکبر" کے نعرے لگا رہے تھے۔ اسی طرح کے مظاہرے ملک کے دیگر حصوں میں بھی ہوئے۔ جمعرات کی رات تشدد میں ایک ہندو نوجوان دیپو چندر داس کو پیٹ پیٹ کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس بارے میں بی جے پی نے ٹویٹ بھی کیا۔ شیخ حسینہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد سے توڑ پھوڑ، لوٹ مار اور مندروں پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ہندو بدھسٹ کرسچن یونٹی کونسل نے اگست 2024 سے جون 2025 تک 2,442 حملوں کا دعویٰ کیا ہے۔
تشدد میں شامل لوگوں نے بنگلہ دیش کے بانی صدر شیخ مجیب الرحمان کی ڈھاکہ کی رہائش گاہ دھامنڈی 32 کو بھی تباہ کر دیا۔ ہیومن رائٹس واچ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بنگلہ دیش میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس کے ناقدین اور حسینہ کی سابق عوامی لیگ پارٹی نے بنگلہ دیش میں اسلام پسندوں کے عروج کے لیے عبوری حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔
عبوری حکومت نے حسینہ واجد کی پارٹی کی تمام سرگرمیوں پر پابندی لگا دی ہے۔ وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے۔ ان کے رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حامیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ گزشتہ ماہ بنگلہ دیش کی ایک عدالت نے حسینہ کو بغاوت سے متعلق انسانیت کے خلاف جرائم کے جرم میں موت کی سزا سنائی تھی۔
VIDEO | Dhaka, Bangladesh: Daily Star newspaper building was attacked in Dhaka following death of Sharif Osman Hadi, a prominent leader of the July Uprising and a spokesperson of the Inqilab Manch who was shot last week. Protests erupted in Dhaka as soon as the news of his death… pic.twitter.com/wJSfbc0E01— Press Trust of India (@PTI_News) December 18, 2025
بنگلہ دیش میں تشدد پر ہندوستان کی تشویش
شیخ حسینہ کی معزولی کے بعد سے، ہندوستان نے سیکورٹی خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے بنگلہ دیشیوں کو سیاحتی ویزے دینا بند کر دیا ہے، لیکن ہندوستان میں علاج کے لیے ویزا جاری رکھے ہوئے ہے۔ ہندوستانی پارلیمانی کمیٹی برائے امور خارجہ نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش کی موجودہ صورتحال پیچیدہ اور متحرک ہے۔ وزارت خارجہ نے کمیٹی کو بتایا کہ بنگلہ دیش میں اقلیتوں پر حملوں پر حکومت کو تشویش ہے۔ اس کمیٹی کی صدارت کانگریس لیڈر ششی تھرور کررہے ہیں۔
تھرور نے کہا کہ ہم بنگلہ دیش کو نہیں چھوڑ سکتے
تھرور نے کہا، "بنگلہ دیش سے آنے والی اس خبر سے مجھے سخت مایوسی ہوئی ہے۔ پارلیمانی خارجہ امور کی کمیٹی نے ابھی ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں ہم نے حکومت سے بنگلہ دیش حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے اور تعلقات کو مستحکم سطح پر لانے کی کوشش کرنے کی اپیل کی ہے۔ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جس میں ہمارا بہت بڑا داؤں ہے۔ آخرکار، ہم نے بنگلہ دیش کی آزادی میں کلیدی کردار ادا کیا اور ہم بنگلہ دیش کے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔"
'ہندوستان-بنگلہ دیش تعلقات کا مستقبل' کے عنوان سے اپنی رپورٹ میں پارلیمانی کمیٹی نے کہا کہ وسیع تر دوطرفہ تعلقات پر حالیہ سیاسی پیش رفت کے اثرات کے تناظر میں، وزارت خارجہ نے واضح کیا ہے کہ ہندوستان نے دو طرفہ تعلقات کو ان پیشرفتوں کے اثرات سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔
رپورٹ میں کہا گیا، "کمیٹی کو بتایا گیا کہ بنگلہ دیش میں موجودہ صورتحال پیچیدہ ہے۔ جمہوری انتخابات کے شیڈول کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال برقرار ہے۔ اگست 2024 کی سیاسی پیش رفت نے نمایاں عدم استحکام اور غیر یقینی صورتحال پیدا کی ہے۔ اقلیتوں، قبائلی برادریوں، میڈیا گروپوں، صحافیوں اور دانشوروں کے خلاف تشدد، حملوں اور دھمکیوں کے واقعات عام ہو گئے ہیں۔" وزارت خارجہ نے کمیٹی کو یہ بھی بتایا کہ ہندوستان عبوری حکومت کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے اور بنگلہ دیش کے لوگوں کی حمایت کرتا ہے۔
1971 کے بعد سے بھارت کے ساتھ تعلقات سب سے زیادہ خراب
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 26 جون 2025 کو کمیٹی کے سامنے پیش ہونے والے دو غیر سرکاری گواہوں نے موجودہ صورتحال کو بنگلہ دیش میں 1971 کے بعد سے ہندوستان کا سب سے بڑا اسٹریٹجک چیلنج قرار دیا۔ ہندوستان اور بنگلہ دیش تعلقات میں حالیہ پیش رفت کو بیان کرتے ہوئے، ایک غیر سرکاری گواہ نے کہا بھارت کو بنگلہ دیش میں 1971 کی جنگ کے بعد سب سے بڑے اسٹریٹجک چیلنج کا سامنا ہے۔ چیلنج کا تعلق بقا، ایک انسانی بحران، اور ایک نئی قوم کی پیدائش سے تھا، موجودہ چیلنج بہت زیادہ سنگین ہے۔ یہ نسل کی تبدیلی، سیاسی نظام میں تبدیلی، اور ہندوستان سے ممکنہ اسٹریٹجک انحراف کا اشارہ دیتا ہے۔"
ان کا کہنا تھا کہ ان پیش رفتوں میں عوامی لیگ کے غلبے کا زوال، نوجوانوں کی زیر قیادت قوم پرستی کا عروج، اسلام پسندوں کی واپسی، چین اور پاکستان کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ شامل ہیں۔ گواہ نے کہا، "اگر بھارت اس وقت اپنے نقطہ نظر کا از سر نو جائزہ لینے میں ناکام رہتا ہے، تو وہ ڈھاکہ میں جنگ کے ذریعے نہیں بلکہ غیر متعلقہ طور پر اپنی سٹریٹجک پوزیشن کھو سکتا ہے۔"
سابق سیکرٹری خارجہ نے کیا کہا؟
سابق خارجہ سکریٹری ہرش وردھن شرنگلا نے کہا، "ایسا لگتا ہے کہ کچھ کشیدگی بڑھی ہے، ممکنہ طور پر فروری کے انتخابات کی وجہ سے۔ اقلیتی عناصر اپنے مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے بھارت مخالف جذبات کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔"
سابق بھارتی سفارتکار کا رد عمل
سابق بھارتی سفارت کار وینا سیکری نے کہا کہ بنگلہ دیش میں مکمل طور پر ہجوم کا راج چل رہا ہے، سب سے پہلے یہ آئینی حکومت نہیں ہے، یہ ایک غیر قانونی حکومت ہے اور اسے انتخابات کرانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ حکومت کی تبدیلی کا آپریشن جماعت اسلامی ڈھاکہ کی نگرانی میں کیا گیا تھا، اسے پاکستان نے بیرونی طاقتوں کے تعاون سے انجام دیا تھا۔ جماعت اسلامی نے سوچا کہ وہ اکثریت حاصل کر لیں گے لیکن پھر انہیں احساس ہوا کہ محمد یونس نے گزشتہ 18 ماہ میں جو کچھ کیا ہے اس سے لوگ بہت ناخوش ہیں۔
جماعت اسلامی کی پست مقبولیت کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ ہر قسم کا جنون پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کیا ہے کہ انتخابی مہم کے ایک حصے کے طور پر ان کے ایک آدمی عثمان ہادی کو گولی مار دی گئی۔ شوٹنگ کے چند سیکنڈ کے اندر، وہ بغیر کسی تحقیقات، بغیر کسی ثبوت کے بھارت پر الزام لگا رہے ہیں۔" "ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں اس پوزیشن پر واپس آنا ہوگا جس سے ہندوستان نے دہلی میں بنگلہ دیش کے ہائی کمشنر کو آگاہ کیا ہے کہ آپ کو آزادانہ، منصفانہ، جامع اور شرکت پر مبنی انتخابات ہونے چاہئیں۔ قابل اعتماد انتخابات کے بغیر بنگلہ دیش کے عوام اسے قبول نہیں کریں گے۔ ان کے پاس حقیقی نگراں حکومت ہونی چاہیے۔‘‘
جماعت اسلامی کی گرتی ہوئی مقبولیت کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ ہر طرح کا ہسٹیریا پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا ہے، انتخابی مہم کے ایک حصے کے طور پر، ان کے ایک آدمی، عثمان ہادی کو گولی مار دی گئی۔ شوٹنگ کے چند سیکنڈ کے اندر بغیر کسی تحقیقات، بغیر کسی ثبوت کے بھارت پر الزام لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں اس پوزیشن پر واپس آنا ہوگا جس پر ہندوستان نے دہلی میں بنگلہ دیش کے ہائی کمشنر سے کہا ہے: کہ آپ کے یہاں آزادانہ، منصفانہ، جامع اور شرکت پر مبنی انتخابات ہونے چاہئیں۔ قابل اعتماد انتخابات کے بغیر بنگلہ دیش کے عوام اسے قبول نہیں کریں گے۔ ان کے پاس حقیقی نگراں حکومت ہونی چاہیے۔‘‘
یہ بھی پڑھیں:
جل رہا ہے بنگلہ دیش، سنگاپور میں شریف عثمان ہادی کی موت، احتجاجی مظاہرے جاری، قومی سوگ کا اعلان
(اضافی ان پٹ- ایجنسی)