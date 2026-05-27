عید الاضحیٰ 2026: ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں قیمتوں میں بھاری اچھال، گاہک مہنگائی سے پریشان
عید الاضحیٰ کے پیش نظر ملک بھر میں لوگ قربانی کے لیے جانوروں کی تلاش میں منڈیوں کا رخ کر رہے ہیں۔
By PTI
Published : May 27, 2026 at 4:41 PM IST
ملک بھر میں بکرا منڈیوں میں گاہکوں کا زبردست ہجوم دیکھنے کو مل رہا ہے۔ عید الاضحیٰ پر قربانی کے لیے لوگ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق مویشیوں کی تلاش میں منڈیوں کا رخ کر رہے ہیں۔ وہیں مہنگائی کی وجہ سے اس بار بھیڑ بکروں کی قیمتیں اس قدر زیادہ ہیں کہ گاہک پریشان نظر آ رہے ہیں۔
لکھنؤ میں بکرا منڈیوں کا حال
لکھنؤ کے دبگا بکرا منڈی کے تاجروں کا کہنا ہے کہ اس سیزن میں بکرے اچھی تعداد میں دستیاب ہیں، جن کی قیمتیں تقریباً 15,000 روپے سے شروع ہوتی ہیں۔ حتمی قیمت بکرے کے وزن، نسل اور اس کی خوبصورتی پر منحصر ہے، لیکن بڑھتی ہوئی لاگت کی وجہ سے قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔
مہنگائی نے اس تہوار کے موسم میں خریداروں کے پاس بہت کم کفایتی متبادل چھوڑے ہیں، جس سے ان کے لیے انتخاب کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ مہنگائی نے ہر چیز کی قیمتیں بڑھا دی ہیں۔ قربانی کے جانور بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہیں، جس سے تہوار کا جوش تھوڑا پھیکا پڑ جاتا ہے۔
گورکھپور میں بھی لوگ قیمتوں سے پریشان
اتر پردیش کے گورکھپور میں بکرا منڈی میں بھی بھاری بھیڑ نظر آ رہی ہے۔ یہاں کچھ بکرے توجہ کا مرکز بن گئے ہیں۔ "سلمان" اور "سلیمان" نام کے بکرے خریداروں اور بولی لگانے والوں دونوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔
خریداروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال کی نسبت اس سال بکرے کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ کچھ معاملات میں، قیمتیں دگنی سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے اس سال کی بقرعید کی خریداری بہت سوں کے لیے کافی مہنگی ہو گئی ہے۔
دہلی میں مختلف نسل کے بکروں کا میلہ
اس سال راجستھان، اتر پردیش اور ہریانہ سے بڑی تعداد میں بکرے دہلی پہنچے ہیں۔ اچھی نسل اور بڑے سائز کے بکروں کی بہت زیادہ مانگ ہے۔ مضبوط اور خوبصورت جانوروں کی قیمتیں زیادہ ہوتی ہیں، جن میں سے کچھ بکروں کے تو لاکھوں روپے ملتے ہیں۔
جموں و کشمیر میں بھیڑ اور بکروں کی مانگ
اس سیزن میں جموں کے بازاروں میں کئی کاروباری بھی قطار میں کھڑے ہیں، جو کئی طرح کے بھیڑ اور بکرے بیچ رہے ہیں۔ تاہم مہنگائی نے ہر چیز کی قیمتیں بڑھا دی ہیں۔ قربانی کے جانور بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں، جس سے تہوار کی خوشیاں پھیکی پڑ رہی ہیں اور لوگوں کو امید سے زیادہ جیب ڈھیلی کرنی پڑ رہی ہے۔
حالانکہ زیادہ قیمتوں کے باوجود، لوگ خریداری کر رہے ہیں کیونکہ عید الاضحی جسے بقرعید بھی کہا جاتا ہے، مسلمانوں کے لیے اس اسلامی روایت کو زندہ رکھنا ضروری قرار دیا گیا ہے، یہ تہوار قربانی اور خیرات کے جذبے کی علامت ہے۔
