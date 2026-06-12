امرناتھ یاترا کے لیے بڑے پیمانے پر سیکورٹی کی تیاریاں جاری، وزیر داخلہ امت شاہ نے کی میٹنگ
امرناتھ یاترا 2026 کے لیے کثیر سطحی حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ 3.5 لاکھ یاتریوں کی آمد متوقع ہے۔
Published : June 12, 2026 at 7:28 PM IST
نئی دہلی: وزارت داخلہ نے 3 جولائی سے 28 اگست 2026 تک ہونے والی امرناتھ یاترا کے لیے ایک جامع اور کثیر سطحی حفاظتی انتظامات تیار کیے ہیں۔ یہ قدم جموں و کشمیر میں امن و استحکام کو درہم برہم کرنے کی کوشش کرنے والے پاکستان میں مقیم دہشت گرد تنظیموں کے خطرات کے بارے میں خدشات کے درمیان اٹھایا گیا ہے۔
ڈرونز، سی سی ٹی وی نیٹ ورکس، ریئل ٹائم مانیٹرنگ سسٹم، اور نگرانی کے دیگر جدید آلات کو نقل و حرکت پر نظر رکھنے، ممکنہ خطرات کی نشاندہی کرنے اور فوری جواب دینے کی صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے بڑے پیمانے پر استعمال کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے جمعہ کو نئی دہلی میں یاترا کے لئے سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لئے ایک اعلی سطحی میٹنگ کی صدارت کی۔
میٹنگ میں جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول، اور وزارت داخلہ، ہندوستانی فوج، انٹیلی جنس ایجنسیوں، جموں و کشمیر انتظامیہ اور سنٹرل آرمڈ پولیس فورسز کے سینئر حکام نے شرکت کی۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ روایتی اور متبادل دونوں راستوں کے ساتھ ایک جامع اور کثیر سطحی سیکورٹی گرڈ تعینات کیا جائے گا۔ سیکورٹی پلان میں روایتی تعیناتی کے ساتھ ساتھ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے نگرانی بھی شامل ہے۔
ایک حکومتی ترجمان نے کہا کہ ڈرونز، سی سی ٹی وی نیٹ ورکس، ریئل ٹائم مانیٹرنگ سسٹم، اور دیگر جدید نگرانی کے آلات کو نقل و حرکت پر نظر رکھنے، ممکنہ خطرات کی نشاندہی کرنے اور فوری کارروائی کرنے کی صلاحیت کو مضبوط بنانے کے لیے بڑے پیمانے پر استعمال کیا جائے گا۔
ایک محفوظ اور ہموار یاترا کو یقینی بنانے کے لیے حکومت کے عزم پر زور دیتے ہوئے، شاہ نے کہا کہ انتظامیہ سیکیورٹی میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی، اور تمام ایجنسیاں یاتریوں کے لیے ایک مربوط اور ناقابل تسخیر سیکیورٹی رنگ بنانے کے لیے ہم آہنگی سے کام کریں گی۔
اس پیش رفت سے واقف ایک ترجمان نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ جموں و کشمیر پولیس، سی اے پی ایف اور دیگر ایجنسیوں کے سیکورٹی اہلکار کئی چوکیوں، ٹرانزٹ کیمپوں، بیس کیمپوں اور ٹریکنگ راستوں پر تعینات کیے جائیں گے۔
عہدیدار نے کہا کہ سی اے پی ایف اور جموں و کشمیر پولیس کے سینئر افسران کو یاترا کے دوران اسٹریٹجک مقامات پر تعینات کیا جائے گا تاکہ آپریشن کی نگرانی کی جا سکے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال کی صورت میں فوری کارروائی کی جا سکے۔ سخت حفاظتی انتظامات پاکستان میں مقیم دہشت گرد گروپوں کے مسلسل خطرات کی روشنی میں کیے گئے ہیں، جو اس سے قبل خطے میں سیکیورٹی فورسز، شہریوں اور مذہبی اجتماعات کو نشانہ بنانے کی کوشش کر چکے ہیں۔
انٹیلی جنس اور سیکورٹی ایجنسیاں ہائی الرٹ پر ہیں، دراندازی کی کوششوں، دہشت گردانہ حملوں یا یاتریوں میں خوف پیدا کرنے کی کوششوں کے پیش نظر۔ اہلکار کے مطابق، سیکیورٹی حکمت عملی روایتی اور ابھرتے ہوئے خطرات سے نمٹنے کے لیے بنائی گئی ہے، جس میں دشمن عناصر کی جانب سے ڈرون اور دیگر ٹیکنالوجیز کا ممکنہ غلط استعمال بھی شامل ہے۔ حفاظتی اقدامات کے علاوہ حکام عقیدت مندوں کے لیے امدادی نظام کو بھی مضبوط کر رہے ہیں۔ رجسٹریشن، رہائش، صحت کی خدمات اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔
حکام نے میٹنگ کو بتایا کہ مقامی خدمات فراہم کرنے والے اور یاترا کے دوران استعمال ہونے والے جانوروں کو رجسٹر کیا جائے گا اور تصدیق اور نگرانی کو بہتر بنانے کے لیے کیو آر کوڈ شناختی کارڈ جاری کیے جائیں گے۔ یاترا میں شریک جانوروں کی صحت کو یقینی بنانے کے لیے ویٹرنری کیمپ بھی لگائے جائیں گے۔
وزیر داخلہ نے یہ بھی ہدایت کی کہ زائرین کے قافلوں کی نقل و حرکت کو موجودہ موسمی حالات اور پیشن گوئی کے مطابق منظم کیا جائے۔ قابل ذکر ہے کہ جولائی 2022 میں امرناتھ یاترا کے اوپری علاقوں میں بادل پھٹنے سے سیلاب آیا تھا جس میں کم از کم 15 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ جمعہ کی میٹنگ میں جموں و کشمیر کے اہم سیاحتی مقامات پر سیکورٹی بڑھانے کا بھی فیصلہ کیا گیا تاکہ یاترا کے موسم میں محفوظ اور محفوظ سفر کو یقینی بنایا جا سکے۔ ایک اندازے کے مطابق امرناتھ یاترا 2026 میں آنے والے یاتریوں کی کل تعداد 3.5 لاکھ سے تجاوز کر سکتی ہے۔ گزشتہ سال تقریباً 2.86 لاکھ عازمین حج ریکارڈ کیے گئے تھے۔