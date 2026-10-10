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دہلی میں الیکشن کمیشن کے خلاف زبردست احتجاج: 4 سابق وزرائے اعلیٰ سمیت سینکڑوں افراد زیرِ حراست، پیر کو ’انڈیا‘ اتحاد کے ملک گیر مظاہرے کا اعلان

انڈیا اتحاد نے پیر کو احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے، جس سے سیاسی تناؤ مزید بڑھنے کا امکان ہے۔

دہلی میں الیکشن کمیشن کے خلاف زبردست احتجاج
دہلی میں الیکشن کمیشن کے خلاف زبردست احتجاج (AFP)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 10, 2026 at 4:23 PM IST

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نئی دہلی: الیکٹورل رولز کی 'خصوصی نظر ثانی' (ایس آئی آر) میں مبینہ بے ضابطگیوں اور چیف الیکشن کمشنر (سی ای سی) گیانیش کمار کے فوری استعفے کے مطالبے پر ملک کے دارالحکومت نئی دہلی میں غیر معمولی سیاسی بحران پیدا ہو گیا ہے۔ حکومت اور دہلی پولیس کے سخت ترین حفاظتی اقدامات کے باوجود مختلف سیاسی جماعتوں، طلبا، کسان تنظیموں اور سماجی کارکنوں نے سڑکوں پر نکل کر شدید احتجاج کیا۔

پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے چار ریاستوں کے سابق وزرائے اعلیٰ—ممتا بنرجی، اروند کیجریوال، پنارائی وجین اور مانک سرکار سمیت 500 سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا۔ دوسری جانب 'انڈیا' اتحاد نے پیر کے روز ملک گیر سطح پر بڑے مظاہرے کا اعلان کر دیا ہے۔ ہفتے کے روز سب سے ڈرامائی مناظر اندرا گاندھی انٹرنیشنل (آئی جی آئی) ایئرپورٹ پر دیکھنے میں آئے، جہاں کوکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کے بانی ابھیجیت دیپکے، کارکن سورو داس اور آشوتوش رانکا کے ممبئی سے دہلی پہنچتے ہی دہلی پولیس کی ٹیم نے طیارے کے اندر داخل ہو کر انہیں پرواز ہی سے حراست میں لے لیا۔

اس موقع پر دیپکے نے پولیس اہلکاروں سے کہاکہ "میں یہاں گرفتاری دینے ہی آیا ہوں؛ مجھے گرفتار کرو، میں تم لوگوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔" سی جے پی نے اعلان کیا کہ ابھیجیت دیپکے کے پیشگی ویڈیو پیغام کی روشنی میں پارٹی کے 35 سالہ نیشنل آرگنائزنگ انچارج اجنکیا شندے نے جنتر منتر پر تحریک کی کمان سنبھال لی ہے۔ اسی دوران دہلی پولیس نے ابھیجیت دیپکے کو حراست کے دوران ان کی 85 سالہ دادی ساوتری بائی دیپکے کے مہاراشٹر میں انتقال کی اطلاع دی اور انہیں آخری رسومات کے لیے جانے یا حراست میں رہنے کا اختیار دیا۔

پولیس کارروائی کے دوران معروف ڈیجیٹل تخلیق کاروں اور طلبہ رہنماؤں کو بھی نشانہ بنایا گیاکہ معروف یوٹیوبر دھرو راٹھی کو گروگرام میں ان کی رہائش گاہ سے حراست میں لیا گیا، جبکہ کاویہ کرناٹک کو دھولا کنواں کے قریب سیکورٹی فورسز نے گھسیٹ کر پولیس بس میں سوار کیا۔ کیرالہ ہاؤس سے جنتر منتر کی جانب پیش قدمی کرنے والے سی پی آئی (ایم) کے رہنماؤں برندا کرات، ایم اے بے بی، کے کے شیلجا اور راجیہ سبھا رکن جان برٹاس کو حراست میں لیا گیا، جبکہ بعد ازاں پنارائی وجین اور مانک سرکار کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔

آل انڈیا اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن (اے آئی ایس اے) کی صدر نیہا بورا اور جنرل سیکرٹری پرسین جیت کو دلی ہاٹ سے مارچ کے دوران روکا گیا۔ ایس ایف آئی (ایس ایف آئی) کے رہنما و رکن پارلیمنٹ اے اے رحیم اور عائشہ گھوش کو مبینہ بدسلوکی کا نشانہ بنایا گیا، جس پر اے اے رحیم نے نانگلوئی اسٹیڈیم میں بھوک ہڑتال کا اعلان کیا۔ کناٹ پلیس پر بھارتیہ کسان یونین کے نوجوان رہنما انوج سنگھ کو کسانوں سمیت پکڑ لیا گیا۔

سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے سپریم کورٹ کے باہر پرامن مظاہرہ کرنے والے سینئر اور خواتین وکلاء پر طاقت کے بے جا استعمال اور گرفتاریوں پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے چیف جسٹس آف انڈیا سے فوری مداخلت کی اپیل کی۔ انتظامیہ نے جنتر منتر پر احتجاج کی اجازت نہ دیتے ہوئے امتناعی احکامات نافذ کر دیے اور پورے شہر کو چھاؤنی بنا دیا- 25,000 سے زائد دہلی پولیس اور پیرا ملٹری دستے دارالحکومت کی سڑکوں پر گشت کرتے رہے۔ پارلیمنٹ اسٹریٹ اور جنتر منتر کے اطراف کنکریٹ بیریئرز اور خاردار تاریں نصب کی گئیں۔

احتجاج کے مرکز اور ملحقہ علاقوں میں موبائل انٹرنیٹ سروسز معطل رہیں۔ شمالی ریلوے نے نئی دہلی اور حضرت نظام الدین سمیت مختلف اسٹیشنوں کی 250 ٹرینیں منسوخ، ریگولیٹ یا موڑ دیں۔ کم از کم 45 میٹرو اسٹیشنوں کے داخلی و خارجی راستے بند کر دیے گئے، جبکہ ٹیکسیوں اور پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندیوں سے ٹریفک کا نظام درہم برہم رہا۔ آکاش وانی بھون کے قریب پتھراؤ کے واقعے میں دو پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے۔

نقل و حرکت پر پابندیوں نے عام شہریوں اور مریضوں کی زندگی اجیرن کر دی- معمول کے 15,000 روزانہ مریضوں کے برعکس او پی ڈی میں آمد انتہائی کم رہی۔ مریضوں کو رتھالا سے ایمز تک آٹو رکشہ کے معمول کے 400 روپے کے بجائے 1,000 روپے تک ادا کرنے پڑے۔ کناٹ پلیس اور قریبی مارکیٹوں میں دکانیں گاہکوں سے محروم رہیں۔ ڈیلیوری بوائز اور آٹو ڈرائیوروں کا کہنا تھا کہ کرفیو جیسی صورتحال کی وجہ سے روزگار کے لالے پڑ گئے ہیں۔

کریک ڈاؤن کے خلاف سیاسی حلقوں سے شدید ردعمل سامنے آیا- کانگریس رہنما نے سوشل میڈیا پر دوٹوک الفاظ میں کہا کہ "گیانیش کمار جائیں گے، یہ حکومت بھی جائے گی، اور تب جمہوریت کی بحالی شروع ہوگی۔" کانگریس صدر نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مودی سرکار نے 'جمہوریت کی ماں' کو 'مفلوج جمہوریت' بنا دیا ہے، لیکن عوام کے جمہوری حقوق کا تحفظ ہر قیمت پر کیا جائے گا۔ ششی تھرور نے دہلی کو "وار زون" قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت کو لاٹھیوں کے بجائے جوابات دینے چاہئیں اور رکاوٹوں سے عوام کا اعتماد بحال نہیں ہو سکتا۔

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جے رام رمیش نے الزام لگایا کہ الیکٹورل ریویژن کے ذریعے 14 کروڑ شہریوں کو حق رائے دہی سے محروم کیا گیا ہے، لہٰذا چیف الیکشن کمشنر کا استعفیٰ اخلاقی تقاضا ہے۔ ونچیت بہوجن اگھاڑی کے سربراہ پرکاش امبیڈکر نے اسے حکومتی آمریت قرار دیتے ہوئے مظاہرین کی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ دارالحکومت میں پیدا شدہ کشیدگی کے پیش نظر ’انڈیا‘ اتحاد نے پیر کے روز احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے، جس سے آنے والے دنوں میں سیاسی تناؤ مزید بڑھنے کا امکان ہے۔

TAGGED:

PROTEST AGAINST ELECTION COMMISSION
الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج
انڈیا اتحاد
ایس آئی آر
MASSIVE PROTEST AGAINST EC IN DELHI

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