دہلی میں الیکشن کمیشن کے خلاف زبردست احتجاج: 4 سابق وزرائے اعلیٰ سمیت سینکڑوں افراد زیرِ حراست، پیر کو ’انڈیا‘ اتحاد کے ملک گیر مظاہرے کا اعلان
انڈیا اتحاد نے پیر کو احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے، جس سے سیاسی تناؤ مزید بڑھنے کا امکان ہے۔
Published : October 10, 2026 at 4:23 PM IST
نئی دہلی: الیکٹورل رولز کی 'خصوصی نظر ثانی' (ایس آئی آر) میں مبینہ بے ضابطگیوں اور چیف الیکشن کمشنر (سی ای سی) گیانیش کمار کے فوری استعفے کے مطالبے پر ملک کے دارالحکومت نئی دہلی میں غیر معمولی سیاسی بحران پیدا ہو گیا ہے۔ حکومت اور دہلی پولیس کے سخت ترین حفاظتی اقدامات کے باوجود مختلف سیاسی جماعتوں، طلبا، کسان تنظیموں اور سماجی کارکنوں نے سڑکوں پر نکل کر شدید احتجاج کیا۔
3-time Delhi Chief Minister @ArvindKejriwal brutally taken into custody by Delhi Police, for demanding Gyanesh Kumar’s resignation. Modi Ji: how many people will you put behind bars to save Gyanesh Kumar? https://t.co/puVxYaXT8s— Atishi (@AtishiAAP) October 10, 2026
پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے چار ریاستوں کے سابق وزرائے اعلیٰ—ممتا بنرجی، اروند کیجریوال، پنارائی وجین اور مانک سرکار سمیت 500 سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا۔ دوسری جانب 'انڈیا' اتحاد نے پیر کے روز ملک گیر سطح پر بڑے مظاہرے کا اعلان کر دیا ہے۔ ہفتے کے روز سب سے ڈرامائی مناظر اندرا گاندھی انٹرنیشنل (آئی جی آئی) ایئرپورٹ پر دیکھنے میں آئے، جہاں کوکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کے بانی ابھیجیت دیپکے، کارکن سورو داس اور آشوتوش رانکا کے ممبئی سے دہلی پہنچتے ہی دہلی پولیس کی ٹیم نے طیارے کے اندر داخل ہو کر انہیں پرواز ہی سے حراست میں لے لیا۔
A total rampage has been unleashed by the Delhi police on protestors including women and senior comrades. State forces have crossed all lines and brutally attacked the people amidst the march to Jantar Mantar. https://t.co/BDsF8AAD72— SFI (@SFI_CEC) October 10, 2026
اس موقع پر دیپکے نے پولیس اہلکاروں سے کہاکہ "میں یہاں گرفتاری دینے ہی آیا ہوں؛ مجھے گرفتار کرو، میں تم لوگوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔" سی جے پی نے اعلان کیا کہ ابھیجیت دیپکے کے پیشگی ویڈیو پیغام کی روشنی میں پارٹی کے 35 سالہ نیشنل آرگنائزنگ انچارج اجنکیا شندے نے جنتر منتر پر تحریک کی کمان سنبھال لی ہے۔ اسی دوران دہلی پولیس نے ابھیجیت دیپکے کو حراست کے دوران ان کی 85 سالہ دادی ساوتری بائی دیپکے کے مہاراشٹر میں انتقال کی اطلاع دی اور انہیں آخری رسومات کے لیے جانے یا حراست میں رہنے کا اختیار دیا۔
Today, the government is afraid of the people, says Comrade Brinda Karat. #JantarMantar https://t.co/DvOBWzifSR— CPI (M) (@cpimspeak) October 10, 2026
پولیس کارروائی کے دوران معروف ڈیجیٹل تخلیق کاروں اور طلبہ رہنماؤں کو بھی نشانہ بنایا گیاکہ معروف یوٹیوبر دھرو راٹھی کو گروگرام میں ان کی رہائش گاہ سے حراست میں لیا گیا، جبکہ کاویہ کرناٹک کو دھولا کنواں کے قریب سیکورٹی فورسز نے گھسیٹ کر پولیس بس میں سوار کیا۔ کیرالہ ہاؤس سے جنتر منتر کی جانب پیش قدمی کرنے والے سی پی آئی (ایم) کے رہنماؤں برندا کرات، ایم اے بے بی، کے کے شیلجا اور راجیہ سبھا رکن جان برٹاس کو حراست میں لیا گیا، جبکہ بعد ازاں پنارائی وجین اور مانک سرکار کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔
آل انڈیا اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن (اے آئی ایس اے) کی صدر نیہا بورا اور جنرل سیکرٹری پرسین جیت کو دلی ہاٹ سے مارچ کے دوران روکا گیا۔ ایس ایف آئی (ایس ایف آئی) کے رہنما و رکن پارلیمنٹ اے اے رحیم اور عائشہ گھوش کو مبینہ بدسلوکی کا نشانہ بنایا گیا، جس پر اے اے رحیم نے نانگلوئی اسٹیڈیم میں بھوک ہڑتال کا اعلان کیا۔ کناٹ پلیس پر بھارتیہ کسان یونین کے نوجوان رہنما انوج سنگھ کو کسانوں سمیت پکڑ لیا گیا۔
#WATCH | Delhi: At Jantar Mantar, where Cockroach Janta Party (CJP) has called a protest, economist Jean Drèze says, "On behalf of all those who are not able to reach here because of the incredible display of force, which is completely out of proportion. The reason why the government is so afraid is not that there is any risk of violence or any security risk, it is that the government is afraid that the people of this country will understand that their right to vote is being taken away."— ANI (@ANI) October 10, 2026
سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے سپریم کورٹ کے باہر پرامن مظاہرہ کرنے والے سینئر اور خواتین وکلاء پر طاقت کے بے جا استعمال اور گرفتاریوں پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے چیف جسٹس آف انڈیا سے فوری مداخلت کی اپیل کی۔ انتظامیہ نے جنتر منتر پر احتجاج کی اجازت نہ دیتے ہوئے امتناعی احکامات نافذ کر دیے اور پورے شہر کو چھاؤنی بنا دیا- 25,000 سے زائد دہلی پولیس اور پیرا ملٹری دستے دارالحکومت کی سڑکوں پر گشت کرتے رہے۔ پارلیمنٹ اسٹریٹ اور جنتر منتر کے اطراف کنکریٹ بیریئرز اور خاردار تاریں نصب کی گئیں۔
احتجاج کے مرکز اور ملحقہ علاقوں میں موبائل انٹرنیٹ سروسز معطل رہیں۔ شمالی ریلوے نے نئی دہلی اور حضرت نظام الدین سمیت مختلف اسٹیشنوں کی 250 ٹرینیں منسوخ، ریگولیٹ یا موڑ دیں۔ کم از کم 45 میٹرو اسٹیشنوں کے داخلی و خارجی راستے بند کر دیے گئے، جبکہ ٹیکسیوں اور پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندیوں سے ٹریفک کا نظام درہم برہم رہا۔ آکاش وانی بھون کے قریب پتھراؤ کے واقعے میں دو پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے۔
Our youth, students, lawyers, journalists, social activists, farm union leaders, You Tubers, content creators, everyone who is questioning this regime are being detained. Modi Govt has turned the “Mother of Democracy” into a ‘Muzzled Democracy’! The cowardice of the BJP-RSS is on full display today. Detentions, arrests, jails, lathis and pellets cannot deter the people of India. Since the days of our Freedom struggle, the youth have been at the forefront of shaping the nation’s destiny. The Congress Party, along with the united Opposition, will fight this tyrannical regime, tooth and nail. We shed our blood to win India’s freedom. We will continue to fight, with every ounce of our strength, to defend our Democracy, our Constitution and the fundamental rights of every Indian.— Mallikarjun Kharge (@kharge) October 10, 2026
نقل و حرکت پر پابندیوں نے عام شہریوں اور مریضوں کی زندگی اجیرن کر دی- معمول کے 15,000 روزانہ مریضوں کے برعکس او پی ڈی میں آمد انتہائی کم رہی۔ مریضوں کو رتھالا سے ایمز تک آٹو رکشہ کے معمول کے 400 روپے کے بجائے 1,000 روپے تک ادا کرنے پڑے۔ کناٹ پلیس اور قریبی مارکیٹوں میں دکانیں گاہکوں سے محروم رہیں۔ ڈیلیوری بوائز اور آٹو ڈرائیوروں کا کہنا تھا کہ کرفیو جیسی صورتحال کی وجہ سے روزگار کے لالے پڑ گئے ہیں۔
IMPORTANT Until Abhijeet Dipke, Saurav Das and Ashutosh Ranka are in detention, CJP’s Organization In-Charge Ajinkya Shinde will lead this protest at Jantar Mantar. Abhijeet had pre-recorded this video last night in anticipation of a potential arrest. @AjinkyaCJP https://t.co/WSQ69mKfTV— Cockroach Janta Party - CJP (@Cockroachisback) October 10, 2026
کریک ڈاؤن کے خلاف سیاسی حلقوں سے شدید ردعمل سامنے آیا- کانگریس رہنما نے سوشل میڈیا پر دوٹوک الفاظ میں کہا کہ "گیانیش کمار جائیں گے، یہ حکومت بھی جائے گی، اور تب جمہوریت کی بحالی شروع ہوگی۔" کانگریس صدر نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مودی سرکار نے 'جمہوریت کی ماں' کو 'مفلوج جمہوریت' بنا دیا ہے، لیکن عوام کے جمہوری حقوق کا تحفظ ہر قیمت پر کیا جائے گا۔ ششی تھرور نے دہلی کو "وار زون" قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت کو لاٹھیوں کے بجائے جوابات دینے چاہئیں اور رکاوٹوں سے عوام کا اعتماد بحال نہیں ہو سکتا۔
I returned to the national capital after 2 am and have rarely seen anything like what Delhi is witnessing now, with checkpoints every few hundred metres, concrete barriers and spike strips laid across our roads, a war-like deployment of 22,000 police and paramilitary across the city, 250 trains cancelled and 45 metro stations closed, and reports of young people being detained from their own homes and the streets in and around Delhi -- all to prevent citizens from peacefully raising questions about the integrity of our elections. Most regressive (as well as repressive) is the suspension of the internet in the heart of the national capital. Freedom of movement stands completely shackled. Jantar Mantar was designated precisely so that citizens could voice dissent in the centre of Delhi, and today even the roads leading to it have been declared out of bounds. One is entitled to ask where this extraordinary manpower and urgency disappear when women in our capital need protection. Those detained will hvre to be released .And if the protesters simply return on Monday, will the authorities lock down the national capital all over again? Our GenZ deserves better than an undeclared Emer-GenZ. A government confident in the fairness of its elections would welcome questions about them, whereas one that turns its capital into a fortress to avoid them only deepens the very suspicions it seeks to suppress. The government should provide answers, not lathis; expression, not repression. Barricades will do nothing to restore faith in the Election Commission, and the sooner it answers the public's questions, the sooner calm will be restored. The strength of a democracy is measured by how it treats those who question its working, and by that measure, what we have seen today is utterly shameful and unconscionable. https://t.co/C3jkLU1dm1 @INCIndia— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) October 10, 2026
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جے رام رمیش نے الزام لگایا کہ الیکٹورل ریویژن کے ذریعے 14 کروڑ شہریوں کو حق رائے دہی سے محروم کیا گیا ہے، لہٰذا چیف الیکشن کمشنر کا استعفیٰ اخلاقی تقاضا ہے۔ ونچیت بہوجن اگھاڑی کے سربراہ پرکاش امبیڈکر نے اسے حکومتی آمریت قرار دیتے ہوئے مظاہرین کی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ دارالحکومت میں پیدا شدہ کشیدگی کے پیش نظر ’انڈیا‘ اتحاد نے پیر کے روز احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے، جس سے آنے والے دنوں میں سیاسی تناؤ مزید بڑھنے کا امکان ہے۔