ETV Bharat / bharat

غازی آباد میں زبردست آگ: رہائشی سوسائٹی کی آٹھویں منزل میں لگی آگ، کئی درجن لوگ پھنسے

غازی آباد میں زبردست آگ: رہائشی سوسائٹی کی آٹھویں منزل سے بھڑکنے والے شعلوں میں لوگ پھنس گئے۔

Massive Fire in Ghaziabad: Flames Erupting from the Eighth Floor of a Residential Society; Several People Feared Trapped Urdu News
غازی آباد میں زبردست آگ: رہائشی سوسائٹی کی آٹھویں منزل میں لگی آگ، کئی درجن لوگ پھنسے (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 29, 2026 at 9:29 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

غازی آباد، نئی دہلی: غازی آباد کے اندرا پورم پولیس اسٹیشن حدود میں واقع گور گرین ایونیو سوسائٹی میں اچانک اور زبردست آگ لگ گئی۔ آگ آٹھویں منزل پر لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں آگ نے بھیانک شکل اختیار کرتے ہوئے تیزی سے شدت اختیار کرلی۔ سوسائٹی کمپلیکس کل 13 منزلوں پر مشتمل ہے۔ آگ لگنے سے خوف و ہراس اور افراتفری کا ماحول پیدا ہوگیا۔ آگ لگنے کے فوراً بعد احتیاطی تدابیر کے طور پر سوسائٹی کو بجلی کی سپلائی منقطع کر دی گئی جس کے نتیجے میں سوسائٹی کی لفٹیں بند ہو گئیں۔

غازی آباد میں زبردست آگ (ETV Bharat)

بتایا گیا ہے کہ بالائی منزلوں پر پھنسے ہوئے لوگ چیخنے لگے اور مدد کے لیے پکارنے لگے۔ صورتحال کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے سوسائٹی انتظامیہ نے فوری طور پر پھنسے مکینوں کو باہر نکالا اور فائر ڈیپارٹمنٹ کو آگاہ کیا۔ فی الحال، فائر ڈپارٹمنٹ کی ایک ٹیم جائے وقوعہ پر موجود ہے، اور راحت اور بچاؤ کا کام جاری ہے۔ چیف فائر آفیسر راہول پال کے مطابق فائر ڈپارٹمنٹ کی ٹیم آگ بجھانے کے لیے سرگرم عمل ہے اور امید ہے کہ جلد ہی آگ پر قابو پالیا جائے گا۔

گرین ایونیو سوسائٹی میں زبردست آگ

اندرا پورم پولیس اسٹیشن کے دائرہ اختیار میں واقع گور گرین ایونیو سوسائٹی میں اچانک اور زبردست آگ لگ گئی۔ آگ آٹھویں منزل پر لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں، آگ نے تیزی سے شدت اختیار کر لی، جس کی شدت خوفناک تھی۔ سوسائٹی کمپلیکس کل 13 منزلوں پر مشتمل ہے۔ آگ لگنے سے افراتفری اور خوف و ہراس کا ماحول پیدا ہوگیا۔ آگ لگنے کے فوراً بعد احتیاطی تدابیر کے طور پر سوسائٹی کو بجلی کی سپلائی منقطع کر دی گئی جس کے نتیجے میں سوسائٹی کی لفٹیں بند ہو گئیں۔

Massive Fire in Ghaziabad: Flames Erupting from the Eighth Floor of a Residential Society; Several People Feared Trapped Urdu News
غازی آباد میں زبردست آگ (Social Media X)

انتظامیہ نے پھنسے مکینوں کو باہر نکالا

آگ اتنی خوفناک تھی کہ بالائی منزلوں پر پھنسے رہائشی مدد کے لیے چیخنے لگے۔ صورتحال کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے سوسائٹی انتظامیہ نے فوری طور پر پھنسے مکینوں کو باہر نکالا اور فائر ڈیپارٹمنٹ کو آگاہ کیا۔ فی الحال، فائر ڈیپارٹمنٹ کی ایک ٹیم جائے وقوعہ پر ہے، اور راحت اور بچاؤ کام جاری ہے۔ چیف فائر آفیسر راہول پال کے مطابق فائر ڈپارٹمنٹ کی ٹیم آگ بجھانے کے لیے سرگرم عمل ہے اور امید ہے کہ جلد ہی آگ پر قابو پالیا جائے گا۔

TAGGED:

MASSIVE FIRE IN GHAZIABAD
MASSIVE FIRE IN GHAZIABAD

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.