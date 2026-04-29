غازی آباد میں زبردست آگ: رہائشی سوسائٹی کی آٹھویں منزل میں لگی آگ، کئی درجن لوگ پھنسے

غازی آباد میں زبردست آگ: رہائشی سوسائٹی کی آٹھویں منزل میں لگی آگ، کئی درجن لوگ پھنسے
Published : April 29, 2026 at 9:29 AM IST
گرین ایونیو سوسائٹی میں زبردست آگ
اندرا پورم پولیس اسٹیشن کے دائرہ اختیار میں واقع گور گرین ایونیو سوسائٹی میں اچانک اور زبردست آگ لگ گئی۔ آگ آٹھویں منزل پر لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں، آگ نے تیزی سے شدت اختیار کر لی، جس کی شدت خوفناک تھی۔ سوسائٹی کمپلیکس کل 13 منزلوں پر مشتمل ہے۔ آگ لگنے سے افراتفری اور خوف و ہراس کا ماحول پیدا ہوگیا۔ آگ لگنے کے فوراً بعد احتیاطی تدابیر کے طور پر سوسائٹی کو بجلی کی سپلائی منقطع کر دی گئی جس کے نتیجے میں سوسائٹی کی لفٹیں بند ہو گئیں۔
انتظامیہ نے پھنسے مکینوں کو باہر نکالا
آگ اتنی خوفناک تھی کہ بالائی منزلوں پر پھنسے رہائشی مدد کے لیے چیخنے لگے۔ صورتحال کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے سوسائٹی انتظامیہ نے فوری طور پر پھنسے مکینوں کو باہر نکالا اور فائر ڈیپارٹمنٹ کو آگاہ کیا۔ فی الحال، فائر ڈیپارٹمنٹ کی ایک ٹیم جائے وقوعہ پر ہے، اور راحت اور بچاؤ کام جاری ہے۔ چیف فائر آفیسر راہول پال کے مطابق فائر ڈپارٹمنٹ کی ٹیم آگ بجھانے کے لیے سرگرم عمل ہے اور امید ہے کہ جلد ہی آگ پر قابو پالیا جائے گا۔