کیرالہ کے ایرناکولم میں ایک جہاز میں زبردست آگ لگ گئی، یارڈ میں مینٹننس کے لیے کھڑا تھا جہاز
درمیانے سائز کے جہاز میں اس وقت آگ لگ گئی جب وہ واپس جانے کی تیاری کررہا تھا۔ آگ شاید شارٹ سرکٹ کے سبب لگی۔
Published : June 22, 2026 at 8:48 AM IST
ایرناکولم، کیرالہ: وائپن کے ایک یارڈ میں دیکھ بھال کیے جا رہے جہاز میں زبردست آگ لگ گئی۔ جہاز کے اوپری ڈیک پر آگ صبح 3 بجے کے قریب لگی۔ فائر اینڈ ریسکیو سروسز پولیس کے ساتھ مل کر اس وقت آگ بجھانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔
یہ واقعہ وائپن کے ایک سرکاری اسکول کے پیچھے ایک یارڈ میں پیش آیا۔ درمیانے درجے کے جہاز میں اس وقت آگ بھڑک اٹھی جب وہ اپنی سروس مکمل کرنے کے بعد واپس جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ تھی۔ ابتدائی طور پر اوپری ڈیک پر آگ لگنے کے بعد، آگ تیزی سے جہاز کے دیگر حصوں میں پھیل گئی۔
فائر فائٹرز نے جہاز کے اندر آگ کو پھیلنے سے روکا
بورڈ پر کیمیکلز اور پٹرولیم مصنوعات کی موجودگی آگ کے تیزی سے پھیلنے کے خطرے کو نمایاں طور پر بڑھا دیتی ہے۔ یہ ریسکیو آپریشن کے لیے ایک اہم چیلنج تھا۔ حکام کا خیال ہے کہ یہ خطرناک مواد آگ کو بھڑکا دیتا ہے۔ جواب میں فائر فائٹرز نے جہاز کے اندر آگ کو پھیلنے سے روکنے کے لیے سخت احتیاطی تدابیر اختیار کی ہیں۔
لوگوں نے ساحل سے آگ بجھانے کی کوشش کی
الرٹ ملنے پر وائپن سے فائر اینڈ ریسکیو سروسز کے دو یونٹ جائے وقوعہ پر پہنچے اور آپریشن کے پہلے مرحلے کا آغاز کیا۔ ابتدائی طور پر لوگوں نے ساحل سے آگ بجھانے کی کوشش کی۔ تاہم آگ پر پوری طرح قابو نہیں پایا جاسکا، اس لیے اہلکار اسے بجھانے کے لیے جہاز میں داخل ہوئے۔
ساحل کے رہائشیوں کے لیے ہائی الرٹ جاری
اس واقعے میں جہاز کا ہل پہلے ہی مکمل طور پر جل چکا ہے۔ پورے علاقے میں دھوئیں کا ایک بڑا گولہ بادل کی طرح پھیل گیا ہے جو گوشری پل سے بھی دکھائی دے رہا ہے۔ مزید فائر انجنوں کو جائے وقوعہ پر بھیجنے کی کوششیں جاری ہیں۔ حکام نے ساحل کے رہائشیوں کے لیے ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے۔
کوسٹ گارڈ کی طرف سے سکیورٹی انتظامات کی جانچ
پولیس اور کوسٹ گارڈ سکیورٹی انتظامات کی جانچ کے لیے جائے وقوعہ پر مسلسل ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ ایک بڑی تباہی ٹل گئی کیونکہ جلتے ہوئے جہاز کے قریب کوئی اور بحری جہاز یا چھوٹی کشتیاں کھڑی نہیں تھیں۔ حکام نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پوری احتیاط برتی ہے کہ آگ دوسرے واٹر کرافٹ تک نہ پھیلے۔
کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں
جہاز کی صحیح شناخت کے حوالے سے سرکاری تصدیق کا انتظار ہے اور ابھی تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ ساختی نقصان کا اندازہ آگ مکمل طور پر بجھنے کے بعد ہی ہو سکے گا۔ ابتدائی معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ عملے کے تمام ارکان محفوظ ہیں۔ حکام نے تصدیق کی ہے کہ آگ لگنے کی اصل وجہ جاننے کے لیے تفصیلی تحقیقات کی جائیں گی۔
بحری جہاز میں آگ لگنے سے بڑے حفاظتی خدشات
چونکہ کوچی جیسے بڑے ساحلی شہر میں بحری جہاز میں آگ لگنے سے بڑے حفاظتی خدشات پیدا ہوتے ہیں، اس لیے کوسٹ گارڈ اور دیگر سکیورٹی ایجنسیاں چوکسی سے صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ دریں اثنا، یارڈ میں دیگر تمام معمول کی کارروائیاں عارضی طور پر معطل کر دی گئی ہیں۔