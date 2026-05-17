تریویندرم-نظام الدین راجدھانی ایکسپریس میں لگی آگ، سینکڑوں مسافر بال بال بچے
اتوار کی صبح کوٹہ ریلوے ڈویژن میں راجدھانی ایکسپریس آگ لگنے سے تھرڈ اے سی اور ایس ایل آر کوچز خاکستر ہو گئے۔
Published : May 17, 2026 at 7:59 AM IST
کوٹا: راجستھان کے کوٹا ریلوے ڈویژن میں ترویندرم-حضرت نظام الدین راجدھانی ایکسپریس، ٹرین نمبر 12431 جو اتوار کی صبح یہاں سے گزر رہی تھی، اچانک آگ لگ گئی۔ یہ افسوسناک واقعہ وکرم گڑھ الوٹ اور لونی ریچھا اسٹیشنوں کے درمیان صبح تقریباً 5:15 بجے پیش آیا۔ آگ اتنی شدید تھی کہ ٹرین کے تھرڈ اے سی اور ایس ایل آر کوچز مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئے۔ آسمان پر اٹھنے والے شعلوں سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔
کوٹا ریلوے ڈویژن کے سینئر ڈویژنل کمرشل منیجر سوربھ جین نے اس واقعے کی تصدیق کی۔ سوربھ جین کا کہنا ہے کہ یہ ٹرین نمبر 12431 ترویندرم حضرت نظام الدین راجدھانی ایکسپریس تھی۔ اطلاع ملتے ہی کوٹا سے فوری طور پر ایک ایکسیڈنٹ ریلیف ٹرین (ARME) روانہ کی گئی۔ ڈی آر ایم انیل کالرا دیگر اعلیٰ ریلوے حکام کو ساتھ لے کر پولیس فورس اور فائر انجن کے ساتھ جائے وقوع پر پہنچے۔ ٹرین میں لگی آگ پر مکمل طور پر قابو پالیا گیا ہے۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ مسافروں کا سامان منتقل کیا جا رہا ہے۔ آگ دو کوچوں تک محدود تھی۔
آگ پڑوسی کوچوں تک پھیل سکتی تھی لیکن احتیاط کے طور پر ریلوے نے فوری طور پر ٹرین کو روک دیا۔ آگ لگنے کی خبر سے مسافروں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ جیسے ہی ٹرین رکی، مسافر اپنا سامان لے کر نیچے اترنے کے لیے دوڑ پڑے۔ تاہم تمام مسافروں کو فوری طور پر بحفاظت نکال لیا گیا۔ فائر انجن اور دیگر اقدامات سے آگ پر قابو پا لیا گیا۔ حادثے کی شدت کو دیکھتے ہوئے، ریلوے نے احتیاطی تدابیر کے طور پر فوری طور پر بجلی کی فراہمی (اوور ہیڈ ایکوئپمنٹ - او ایچ ای) کو بند کر دیا۔ جس کی وجہ سے اس روٹ پر ٹرینوں کی آمدورفت مکمل طور پر روک دی گئی ہے۔
سینئر ڈی سی ایم سوربھ جین نے بتایا کہ آگ لگنے کی صحیح وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہوسکی ہے، لیکن ابتدائی طور پر اس کا سبب شارٹ سرکٹ سمجھا جارہا ہے۔ ریلوے نے واقعے کی اعلیٰ سطح کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ ایس ایل آر کوچ میں رکھے سامان کو پہنچنے والے نقصان کا بھی اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ آگ لگنے کی اطلاع سب سے پہلے گارڈ نے دی، جس کے بعد ایمرجنسی بریک لگا کر ٹرین کو روک دیا گیا۔ اصل وجہ تحقیقات کے بعد ہی سامنے آئے گی۔
سینئر ڈی سی ایم سوربھ جین نے بتایا کہ اس واقعے کی وجہ سے ٹرین نمبر 12955 ممبئی سنٹرل جے پور سپرفاسٹ ایکسپریس کو مہد پور روڈ اسٹیشن پر روک دیا گیا ہے۔ ریلوے ٹریک پر ٹریفک جلد بحال ہو جائے گی۔ B-1 کوچ میں مسافروں کے لیے ناشتے کا انتظام کیا گیا ہے۔ انہیں دوسری کوچوں میں جگہ دی جا رہی ہے اور آگے کے سفر کے لیے کوٹا لایا جا رہا ہے۔ کوٹا سے ایک اضافی کوچ کا لگایا جائے گا، جس میں ان مسافروں کو منتقل کیا جائے گا۔