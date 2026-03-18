دہلی کے پالم علاقے میں شدید آتشزدگی، آٹھ افراد ہلاک، ریسکیو آپریشن جاری
پالم کے علاقے میں ایک عمارت میں بھیانک آگ لگ گئی۔ تقریباً 30 فائر انجن موقعے پر موجود ہیں اور ریسکیو آپریشن جاری ہے۔
Published : March 18, 2026 at 11:53 AM IST
نئی دہلی: راجدھانی دہلی سے ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے۔ دہلی کے پالم علاقے میں بدھ کی صبح ایک چار منزلہ مکان میں شدید آگ لگ گئی۔ اس واقعے میں کم از کم 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ جانکاری کے مطابق آتشزدگی کا واقعہ آج صبح اس وقت پیش آیا، جب گراؤنڈ فلور پر واقع کاسمیٹک کی دکان میں آگ لگ گئی۔ آگ تیزی سے بالائی منزلوں تک پھیل گئی۔
آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی دہلی فائر سروس کی ٹیمیں فوراً موقعے پر پہنچ گئیں اور راحت اور بچاؤ کام شروع کر دیا۔ آگ اتنی شدید تھی کہ کچھ ہی دیر میں پوری عمارت دھویں اور شعلوں کی زد میں آگئی۔ فائر ڈیپارٹمنٹ کے مطابق موقعے پر آگ بجھانے کے لیے کل 30 گاڑیاں تعینات کی گئی ہیں۔ فائر بریگیڈ کا عملہ آگ پر قابو پانے کی کوشش میں مصروف ہے اور صورتحال پر بتدریج قابو پایا جا رہا ہے۔ آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہوسکی، تاہم پہلی نظر میں شارٹ سرکٹ کا شبہ ظاہر کیا گیا ہے۔
#UDPATE दिल्ली पुलिस के अनुसार आग लगने की घटना में 6 लोगों की मौत हो गई है। https://t.co/CkYzQaP382— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 18, 2026
اس حادثے میں عمارت کے اندر موجود کئی لوگ دھوئیں کی وجہ سے پھنس گئے۔ امدادی ٹیموں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے لوگوں کو نکالا۔ دھوئیں کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری کے باعث چار افراد کو قریبی اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق فی الحال سب کی حالت مستحکم ہے۔
مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کے بعد علاقے میں بھگدڑ جیسی صورت حال پیدا ہوگئی۔ بہت سے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور فائر ڈیپارٹمنٹ کی ٹیموں کی مدد کرنے لگے۔ پولیس نے بھی موقعے پر پہنچ کر آس پاس کے علاقے کو خالی کروایا اور ٹریفک کو کنٹرول کیا۔ انتظامیہ نے واقعے کی جانچ کا حکم دے دیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ عمارت کے حفاظتی انتظامات اور آگ سے بچاؤ کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا جائے گا، تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات کو روکا جا سکے۔ فی الحال راحت اور بچاؤ کام جاری ہے اور صورت حال پر مسلسل نظر رکھی جارہی ہے۔
پولیس حکام کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور فائر بریگیڈ کے عملے نے موقعے پر پہنچ کر آگ پر قابو پالیا۔ کچھ لوگ اسپتال میں داخل ہیں جن کا علاج جاری ہے۔ آگ لگنے کی وجہ جاننے کے لیے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ اس کے لیے ایک ٹیم بھی تشکیل دی گئی ہے۔
