آندھرا پردیش پٹاخہ فیکٹری دھماکہ میں مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ، اب تک اکیس افراد ہلاک، کاکیناڈا میں سنیچر کو ہوا تھا زوردار دھماکہ
دھماکہ اس وقت ہوا جب کچھ خواتین فیکٹری کے اندر دھماکہ خیز مواد تیار کر رہی تھیں۔
Published : March 1, 2026 at 6:59 AM IST
سمارلوکاٹا (آندھرا پردیش): آندھرا پردیش کے کاکیناڈا ضلع کے سمارلوکاٹا منڈل کے ویٹلاپلم گاؤں میں سنیچر کی دوپہر تقریباً 2 بجے ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ پٹاخہ بنانے والی فیکٹری میں زوردار دھماکے میں کم از کم 21 افراد جھلس کر ہلاک ہو گئے۔ گیارہ لاشوں کی شناخت کر لی گئی ہے۔ تقریباً 15 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ زخمیوں کو فوری طور پر ایمبولینس کے ذریعے قریبی اسپتال منتقل کیا گیا جہاں 9 کی حالت تشویشناک ہے۔
حادثہ کیسے ہوا؟
ابتدائی معلومات کے مطابق دھماکہ اس وقت ہوا جب 34 کے قریب کارکن فیکٹری کے اندر دھماکہ خیز مواد تیار کر رہے تھے۔ دھماکہ اتنا زور دار تھا کہ فیکٹری کا ڈھانچہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ اطلاعات کے مطابق فیکٹری کے ملبے میں کئی مزدوروں کے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ ریسکیو ٹیمیں جائے وقوعہ پر امدادی کاموں میں مصروف ہیں۔ آر ڈی او نے بتایا کہ پٹاخہ فیکٹری کا مالک مفرور ہے۔
لاشیں دور تک بکھری ہوئی ہیں
جائے وقوعہ سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق مرنے والوں میں زیادہ تر خواتین شامل ہیں۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ دھماکا اتنا زوردار تھا کہ لاشیں قریبی کھیتوں تک اڑ گئیں۔ دھماکے کے کئی گھنٹے بعد بھی پٹاخے کی فیکٹری سے وقفے وقفے سے دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں جس سے پورا علاقہ لرز رہا ہے۔ دھماکے سے اٹھنے والے گہرے دھوئیں نے قریبی پانچ دیہاتوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے جس سے مقامی باشندوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔
کاکیناڈا دھماکے کا واقعہ میں مرنے والوں کے لواحقین کو 20 لاکھ روپے معاوضہ: سی ایم چندرا بابو
چندرا بابو کا کہنا ہے کہ وہ ایسے واقعات کو دوبارہ ہونے سے روکنے کے لیے اقدامات کریں گے۔ سی ایم کا کہنا ہے کہ وہ ذمہ دار اہلکاروں کو معطل کر رہے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ متاثرہ خاندانوں کی ہر طرح سے مدد کریں گے۔
وزیراعلیٰ چندرابابو نے اسعلاقہ کا کیا دورہ
چیف منسٹر چندرابابو نے اس علاقہ کا دورہ کیا جہاں کاکیناڈا ضلع کے ویٹلاپلیم میں پٹاخہ پھٹنے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ انہوں نے دھماکے کی جگہ کا معائنہ کیا۔ انہوں نے عہدیداروں سے بات کی اور حادثہ پیش آنے کے طریقہ کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ کلکٹر شان موہن نے سی ایم چندرا بابو کو واقعہ کی تفصیلات بتائی۔ چندرا بابو کے ساتھ بی جے پی کے ریاستی صدر مادھو اور مقامی اتحاد کے نمائندے بھی تھے۔ چندرا بابو نے مرنے والوں اور زخمیوں کی تفصیلات دریافت کیں۔
بغیر اجازت کے چل رہی ہے پٹاخہ صنعت
حکام نے وزیر اعلیٰ کو جائے وقوعہ پر کی جانے والی امدادی کارروائیوں کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے زخمیوں کا حال احوال دریافت کیا۔ جب سی ایم چندرا بابو نے پوچھا کہ اس علاقے میں کتنے عرصے سے پٹاخے تیار ہو رہے ہیں، تو حکام نے کہا کہ یہ صنعت طویل عرصے سے بغیر اجازت کے چل رہی ہے۔ وزیراعلیٰ نے حکام کو زخمیوں کو بہتر طبی امداد فراہم کرنے اور امدادی سرگرمیاں تیز کرنے کی ہدایت کی۔
سی ایم نے وزیر داخلہ کو بھیجا
قبل ازیں اطلاع ملتے ہی ضلعی انتظامیہ کے اعلیٰ افسران جائے وقوعہ پر پہنچ گئے اور امدادی کام مسلسل جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے حکام کو سخت ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ فوری طور پر جنگی بنیادوں پر امدادی کارروائیاں کریں اور زخمیوں کو بہترین طبی امداد فراہم کی جائے۔ وزیر اعلیٰ کے حکم پر وزیر داخلہ ونگل پوڈی انیتھا فوری طور پر جائے وقوعہ سے ذاتی طور پر صورتحال کی نگرانی کے لیے روانہ ہوئے۔ چیف منسٹر چندرا بابو نائیڈو فی الحال وجیا نگرم ضلع کے دورے پر ہیں۔
چندرابابو نائیڈو نے سوشل میڈیا پر لکھا، "میں کاکیناڈا ضلع کے ویٹلاپلیم میں پٹاخہ سازی کے مرکز میں ہونے والے دھماکے سے گہرا صدمہ پہنچا ہوں۔ یہ افسوسناک ہے کہ اس حادثے میں بہت سے لوگوں کی جانیں گئیں۔ میں نے اس واقعے کے بارے میں سینئر حکام سے بات کی ہے۔ میں نے حکم دیا ہے کہ متاثرین کو فوری ضروری مدد فراہم کی جائے۔ ہم متاثرہ خاندانوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔"
اس سے قبل بھی ایسے واقعات پیش آچکے ہیں
انتظامیہ واقعے کی وجوہات کی تفصیلی تحقیقات کر رہی ہے۔ اس بات کا تعین کیا جا رہا ہے کہ آیا فیکٹری کے پاس درست لائسنس تھا اور آیا حفاظتی معیارات پر عمل کیا جا رہا تھا۔ اسی طرح کا واقعہ اس سے پہلے اسی گاؤں میں پٹاخے بنانے والے پلانٹ میں پیش آیا تھا۔