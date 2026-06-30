مغربی بنگال: ہلدیہ پیٹرو کیمیکل ریفائنری میں خوفناک آتشزدگی، 35 افراد شدید طور پر جھلس گئے
ریفائنری کی نیفتھا پائپ لائن میں آگ لگنے سے پچیس افراد جھلس گئے۔ فائر بریگیڈ کی 12 گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔
Published : June 30, 2026 at 10:19 AM IST
ہلدیہ: مغربی بنگال کے مشرقی میدنی پور ضلع کے صنعتی شہر ہلدیہ میں منگل کی صبح ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ ہلدیہ پیٹرو کیمیکلز لمیٹڈ (HPL) کی نیفتھا پائپ لائن میں اچانک زبردست آگ لگ گئی۔ اس واقعے میں کم از کم 35 افراد جھلس گئے جن میں سے کئی کی حالت تشویشناک ہے۔ واقعہ سے پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔
صبح پانچ بجے لگی آگ
عینی شاہدین کے مطابق آتشزدگی کا یہ واقعہ صبح پانچ بجے کے قریب پیش آیا۔ ریفائنری کی نیفتھا پائپ لائن سے اچانک آگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ نیفتھا ایک انتہائی آتش گیر مادہ ہے، جس کی وجہ سے آگ بہت تیزی سے پھیل گئی۔ آگ اس قدر شدید تھی کہ آس پاس کام کرنے والے مزدور شعلوں کی لپیٹ میں آ گئے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی مقامی لوگ جائے وقوع پر پہنچے اور امدادی کام شروع کر دیا۔
VIDEO | West Bengal: A massive fire broke out in naphtha-carrying pipeline at the Haldia Petrochemicals between 4.00-4.30 AM on Tuesday. Several workers were reportedly injured in the incident. More details are awaited.— Press Trust of India (@PTI_News) June 30, 2026
#Haldia #Fire
(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/h84cyJib2R
35 افراد زخمی، ہسپتال میں داخل
ضلع انتظامیہ کے حکام نے حادثے میں اب تک 35 افراد کے جھلس جانے کی تصدیق کی ہے۔ زخمیوں کو فوری طور پر قریبی ہلدیہ سب ڈویژنل اسپتال لے جایا گیا۔ تاہم کئی مزدوروں کی حالت نازک ہونے کی وجہ سے انہیں بہتر علاج کے لیے تملوک میڈیکل کالج ریفر کر دیا گیا۔ ڈاکٹر فی الحال ان کی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
فائر بریگیڈ کی 12 گاڑیاں تعینات
قابل ذکر ہے کہ آگ لگنے کی جگہ ہلدیہ اور پنسکورا کو جوڑنے والے ریلوے ٹریک کے بالکل قریب ہے۔ حفاظتی وجوہات کی بنا پر اس روٹ پر ٹرینوں کی آمد و رفت فوری طور پر روک دیا گیا ہے۔ آگ پر قابو پانے کے لیے ابتدائی طور پر دو فائر انجن پہنچے۔ آگ کی شدت کو دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ مزید گاڑیاں طلب کی گئیں۔ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق فائر بریگیڈ کی کل 12 گاڑیاں جائے وقوع پر آگ پر قابو پانے میں مصروف ہیں۔
چوری کا شبہ، تفتیش جاری
ابتدائی طور پر خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ حادثہ پائپ لائن کے رساو کی وجہ سے ہوا ہے۔ دریں اثنا، ہلدیہ پیٹرو کیمیکل لمیٹڈ (HPL) انتظامیہ نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ ابتدائی جانکاری سے پتہ چلتا ہے کہ آگ کمپنی کے احاطے کے قریب ایک غیر قانونی نیفتھا چوری والے پوائنٹ کے آس پاس لگی ہے۔ کمپنی نے کہا کہ نیفتھا ایک انتہائی خطرناک کیمیکل ہے اور لوگوں کو اس سے دور رہنے کی تنبیہ کی گئی ہے۔ فی الحال انتظامیہ اور کمپنی کی ٹیمیں اصل وجہ کا تعین کرنے کے لیے مکمل تحقیقات کر رہی ہیں۔
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