'مغربی بنگال میں بڑے پیمانے پر ووٹروں کو ڈلیٹ کرنے کا الزام غلط'، الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ میں جواب
سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے کانگریس اور ترنمول کانگریس کی طرف سے ایس آئی آر کے خلاف دائر درخواستوں پر جواب طلب کیا تھا۔
Published : December 2, 2025 at 9:11 AM IST
نئی دہلی: الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ مغربی بنگال میں "بڑے پیمانے پر ووٹروں کو ڈلیٹ کرنے" کے الزامات جھوٹے ہیں اور اس کے ذریعہ سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
11 نومبر کو چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جوائے مالیہ باغچی کی بنچ نے ریاست میں خصوصی گہری نظرثانی (ایس آئی آر) مشق کو چیلنج کرنے والی کانگریس اور ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) کی مغربی بنگال یونٹ کی طرف سے دائر درخواستوں پر الیکشن کمیشن سے جواب طلب کیا تھا۔
گذشتہ ہفتے الیکشن کمیشن نے ترنمول کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ڈولا سین اور دیگر کی طرف سے دائر درخواست پر 81 صفحات پر مشتمل جوابی حلف نامہ داخل کیا۔ الیکشن کمیشن نے مغربی بنگال میں 30 فیصد رائے دہندگان کو ڈلیٹ کرنے کے الزام کو جھوٹ قرار دیا۔ الیکشن کمیشن نے بتایا کہ موجودہ ووٹرز میں سے 99.77 فیصد کو پہلے سے بھرے ہوئے گنتی کے فارم فراہم کیے گئے ہیں اور 70.14 فیصد نے انہیں واپس کر دیا ہے۔
مزید پڑھیں: ایس آئی آر کے پیچھے اصل مقصد این آر سی نافذ کرنا ہے: ممتا بنرجی
الیکشن کمیشن نے کہا کہ اس طرح کی تبدیلیاں کرنے کے لیے اس کے اختیارات آئین کے آرٹیکل 324 اور 326 اور عوامی نمائندگی ایکٹ 1950 کی مختلف دفعات اور ووٹرز کے رجسٹریشن رولز میں مضبوطی سے درج ہیں۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ مغربی بنگال میں بڑے پیمانے پر رائے دہندگان کو ووٹر لسٹ سے ہٹانے کے الزامات کو سیاسی مفادات کی تکمیل کے لیے آگے بڑھایا جا رہا ہے۔
ای سی نے کہا کہ " آرٹیکل 324 اور 326، جو RP ایکٹ 1950 کے سیکشن 16، 19، اور 22 سمیت رول 21A یہ واضح کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو ووٹ دینے کے آئینی حق کو نافذ کرنے کے لیے ووٹروں کی شہریت سمیت اہلیت کا جائزہ لینے کا اختیار ہے۔"
الیکشن کمیشن نے کہا کہ اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) مہم کے حوالے سے جاری کردہ گائیڈ لائنز آئینی ہیں اور ووٹر لسٹوں کی درستگی کو برقرار رکھنے کے مفاد میں ہیں، جو کہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے لیے ایک شرط اور آئین کا بنیادی حصہ ہے۔ سپریم کورٹ آئندہ 9 دسمبر کو مغربی بنگال اسپیشل انٹینسیو ریویژن (SIR) کو چیلنج کرنے والی عرضیوں کی سماعت کرے گا۔
مزید پڑھیں: ایس آئی آر کا مقصد انڈیا بلاک کے ووٹوں کو کاٹنا ہے، کانگریس
ایس آئی آر اپڈیٹ کرنے کی آخری تاریخ میں سات دن کی توسیع، الیکشن کمیشن کا نیا شیڈول جاری
ایس آئی آر معاملے پر لوک سبھا میں تعطل، ایس آئی آر واپس لو کے نعرے، کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی