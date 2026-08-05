مارک زکربرگ کی حکومتِ ہند سے معذرت، میٹا نے ڈیپ فیک اور وزیر اعظم مودی کی پوسٹ ہٹانے پر وضاحت پیش کی
مودی کی پوسٹ پر تفصیلی گفتگو ہوئی جس میں انہوں نے طلبا کو امتحانی پرچہ لیک ہونے کے خلاف سخت کارروائی کا یقین دلایا تھا۔
Published : August 5, 2026 at 9:41 PM IST
نئی دہلی : سوشل میڈیا کمپنی میٹا کے بانی اور چیف ایگزیکٹو آفیسر مارک زکربرگ نے مبینہ طور پر چائلڈ سیکشوئل ابیوز میٹریل (سی ایس اے ایم) اور ڈیپ فیک مواد کے پھیلاؤ کے معاملے پر حکومتِ ہند سے معذرت کا اظہار کیا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق وزارتِ الیکٹرانکس و انفارمیشن ٹیکنالوجی (MeitY) کے اعلیٰ حکام کے ساتھ میٹا کے عالمی وفد کی اہم ملاقات کے دوران کمپنی نے اپنی بعض خامیوں کا اعتراف کرتے ہوئے آئندہ سخت نگرانی اور مؤثر اصلاحات کی یقین دہانی کرائی۔
ذرائع کے مطابق حکومت نے میٹا کے نمائندوں کو واضح طور پر بتایا کہ اگر کوئی پلیٹ فارم مخصوص مواد کی تشہیر اور تقسیم میں فعال کردار ادا کرتا ہے تو اسے صرف "انٹرمیڈیری" قرار نہیں دیا جا سکتا اور ایسی صورت میں انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ کے تحت دستیاب "سیف ہاربر" تحفظ بھی لاگو نہیں ہوگا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق میٹا کے نمائندوں نے اعتراف کیا کہ بعض مخصوص نوعیت کے مواد کو فروغ دینے کے لیے مالی وسائل استعمال کیے گئے تھے۔
#WATCH | Delhi | Meta team led by its Chief Global Affairs Officer Joel Kaplan met MeitY Secretary S. Krishnan today on the issue of deletion of PM Modi's video message to students from Facebook pic.twitter.com/o9LbG6KRQn— ANI (@ANI) August 5, 2026
کمپنی نے اس پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے حکومت کو یقین دلایا کہ مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مزید مؤثر اقدامات کیے جائیں گے۔ یہ ملاقات میٹا کے چیف گلوبل افیئرز آفیسر جوئل کیپلان کی قیادت میں وزارتِ الیکٹرانکس و انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سیکریٹری ایس کرشنن اور دیگر سینئر حکام کے ساتھ تقریباً 45 منٹ تک جاری رہی۔ بعد ازاں وفد کی مرکزی وزیر برائے آئی ٹی اشونی ویشنو سے بھی ملاقات طے تھی۔
ملاقات میں وزیر اعظم نریندر مودی کی اس فیس بک پوسٹ پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی جس میں انہوں نے طلبا کو امتحانی پرچہ لیک ہونے کے خلاف سخت کارروائی کا یقین دلایا تھا۔ یہ پوسٹ چند گھنٹوں کے لیے فیس بک سے ہٹا دی گئی تھی، جسے بعد میں بحال کرتے ہوئے میٹا نے اسے مصنوعی ذہانت پر مبنی خودکار نظام کی تکنیکی غلطی قرار دیا تھا۔ تاہم حکومت نے اس وضاحت کو ناکافی قرار دیتے ہوئے مکمل جواب طلب کیا۔
حکام نے انسٹاگرام پر بامعاوضہ اشتہارات کے ذریعے چائلڈ سیکشوئل ابیوز میٹریل کی گردش، مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ ڈیپ فیک مواد، مواد کی نگرانی کے نظام اور تصدیق شدہ یا اہم شخصیات کی پوسٹس ہٹانے کے طریقہ کار پر بھی سخت سوالات اٹھائے۔ میٹی کے سیکریٹری ایس کرشنن نے کہا کہ حکومت جاننا چاہتی ہے کہ جدید ٹیکنالوجی رکھنے کے باوجود میٹا کا نظام ایسے معاملات میں کیوں ناکام رہا۔ انہوں نے زور دیا کہ بھارت میں کام کرنے والی عالمی ڈیجیٹل کمپنیوں کو بھارتی قوانین کی مکمل پاسداری کرنی ہوگی۔
ذرائع کے مطابق حکومت نے میٹا کے الگورتھمز، مواد کی نگرانی کے نظام اور عوامی نظم و نسق پر کمپنی کے اثرات سے متعلق بھی وضاحت طلب کی، کیونکہ یہ معاملات قومی سلامتی سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ میٹا نے حکومت کو بتایا کہ اب وزیر اعظم اور دیگر اہم شخصیات کی پوسٹس کے لیے خصوصی نظرثانی کا نیا نظام نافذ کیا جا رہا ہے تاکہ مستقبل میں خودکار نظام کی غلطی سے ایسی پوسٹس حذف نہ ہوں۔
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یہ معاملہ پارلیمنٹ تک بھی پہنچ گیا، جہاں پارلیمانی قائمہ کمیٹی نے مارک زکربرگ سے وزیر اعظم کی تقریر ہٹانے پر معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے۔ لوک سبھا سیکریٹریٹ نے وزارتِ آئی ٹی کو بھیجے گئے مکتوب میں کہا ہے کہ اگر تین دن کے اندر معذرت پیش نہ کی گئی تو زکربرگ کو حاصل قانونی تحفظ اور استثنیٰ واپس لینے پر غور کیا جا سکتا ہے۔