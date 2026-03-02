"مادری زبان کی حفاظت ہر گھر کی ذمہ داری" ایم ڈی چیروکوری شیلجا کرن نے تیسری عالمی تیلگو کانفرنس میں کی اپیل
تیسری عالمی تیلگو کانفرنس میں اپنے خطاب میں، MD چیروکوری شیلجا کرن نے تیلگو شاعروں کے ساتھ راموجی راؤ کے تعاون کو بھی یاد کیا۔
Published : March 2, 2026 at 3:25 PM IST
امالاپورم (آندھرا پردیش): "ثقافت تبھی زندہ رہ سکتی ہے جب تلگو زندہ رہے گا۔ معاشرہ تب ہی زندہ رہ سکتا ہے جب ثقافت زندہ رہے گی۔ تیلگو ہماری عزت نفس، ہمارا جذبہ ہے۔" مارگدرسی چٹ فنڈ کی منیجنگ ڈائرکٹر (ایم ڈی) چیروکوری شیلجا کرن نے کونسیما ضلع کے املاپورم میں منعقدہ تیسری عالمی تیلگو کانفرنس میں یہ اپیل ڈاکٹر بی آر۔ امبیڈکر۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ہم اپنی مادری زبان کے تحفظ میں ناکام رہے تو مستقبل ہمیں معاف نہیں کرے گا۔
عالمی تلگو کانفرنس اتوار کو کونسیما میں اختتام پذیر ہوئی۔ کانفرنس کی صدارت گوداوری گلوبل یونیورسٹی کے چانسلر اور کونسیما انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز (KIMS) کے چیئرمین کے وی وی ستیہ نارائن راجو (چیتنیا راجو) نے کی۔ اس میں آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے مختلف خطوں کی سرکردہ شخصیات نے شرکت کی۔
تلگو زبان کو مالا مال کرنے والی عظیم ہستیوں کے مجسمے ایک خاص توجہ کا مرکز تھے، جو سیلفی لینے کے شوقین نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد کو اپنی طرف متوجہ کرتے تھے۔ طلباء کی ثقافتی پرفارمنس نے تلگو روایات اور ورثے کی نمائش کی اور سامعین کو مسحور کیا۔
اس کانفرنس میں آندھرا پردیش کے گورنر جسٹس (ریٹائرڈ) عبدالنذیر، تلنگانہ کے گورنر جشنو دیو ورما، تلنگانہ ہائی کورٹ کے کئی ججز، ارکان پارلیمنٹ، ایم ایل ایز، ڈی آر ڈی او کے سابق چیئرمین ستیش ریڈی، اور معروف میوزک ڈائریکٹر آر پی پٹنائک نے شرکت کی۔
آر پی پٹنائک نے "تیلگو بھاشا کمادنم" اور "ایک...ایک...نیلکشمالونا" جیسے مقبول گیت گا کر سامعین کو مسحور کیا۔ اس سے پہلے انہوں نے چیتنیا راجو کے ساتھ تیلگو مہاسبھا پوسٹل اسٹامپ کی نقاب کشائی کی۔ مختلف مقابلوں میں جیتنے والوں میں انعامات تقسیم کئے گئے۔
عالمی تلگو کانفرنس کے دوسرے دن اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے شیلجا کرن نے اس بات پر زور دیا کہ تلگو کا تحفظ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ہر تلگو گھرانے کی ذمہ داری ہے۔ اس نے خاندانوں پر زور دیا کہ وہ گھر میں تلگو بولیں اور بچوں کی پرورش ان کی مادری زبان میں کریں۔ انہوں نے کہا کہ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ جن بچے اپنی مادری زبان پر مضبوط کنٹرول رکھتے ہیں وہ دوسری زبانیں تیزی سے سیکھتے ہیں اور اعتماد اور اخلاقی اقدار کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔
ایم ڈی شیلجا نے اپنے خطاب میں تیلگو شاعروں ننایا، ٹکن سومایاجی، ایرنا، سری کرشنا دیورایا، کنڈوکوری ویرسالنگم، ننداموری تاراکا راما راؤ، اور راموجی گروپ کے بانی راموجی راؤ کے تعاون کو یاد کیا۔ انہوں نے پرانی تحریروں کو ڈیجیٹل بنانے، ادیبوں، شاعروں اور فنکاروں کو فروغ دینے اور نوجوانوں کو تحقیق میں شامل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔
شیلجا کرن نے کانفرنس میں راموجی راؤ کے پلیٹ فارم پر طلباء کے ساتھ بات چیت میں حصہ لیا اور ان کے سوالات کے جوابات دیئے۔ انہوں نے طلباء کو قیمتی مشورے بھی پیش کیے۔
سوال: پڑھائی کے ساتھ ساتھ مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کیسے کی جائے؟
شیلجا کرن: "طالب علم کی زندگی میں ہر ایک منٹ قیمتی ہوتا ہے۔ آپ کو ایک منصوبہ بندی کے مطابق سخت محنت کرنی پڑتی ہے۔ اہداف کے حصول کے لیے نظم و ضبط، محنت اور اس سے بھی بڑھ کر مستقل مزاجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تب ہی کامیابی ممکن ہے۔"
سوال: خاندان اور کیریئر میں توازن کیسے رکھا جائے؟
شیلجا کرن: سماج میں خود غرضی کو چھوڑ دینا چاہیے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ یہ رجحان آج کی نسل میں عام ہے۔ ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم معاشرے میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہمیں تناؤ کو دور کرنے کے لیے مراقبہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم حالات کے مطابق ڈھالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو ہم اچھے تال میل کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں۔"
سوال: خواتین کے تحفظ کے لیے قوانین بننے کے بعد بھی جرائم کیوں نہیں رک رہے؟
شیلجا کرن: حفاظت کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کی جانی چاہئیں۔ غیر ضروری جگہوں پر اکیلے نہ جائیں۔ ہمیں جنگی کھیل اور مارشل آرٹ سیکھنا چاہیے۔ ہر کوئی اچھا ہے، صرف چند ہی مجرمانہ رجحانات رکھتے ہیں۔"
انہوں نے سب سے یہ عہد لے کر بات چیت کے سیشن کا اختتام کیا: "آئیے ہم تیلگو سے محبت کریں، تلگو پر عمل کریں اور تلگو کو فخر کے ساتھ فروغ دیں۔"