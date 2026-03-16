مارگدرسی ایم ڈی چیروکوری شیلجا کرن 'دھرم جیوتی ایوارڈ' سے سرفراز
ایوارڈ کو قبول کرتے ہوئے شیلجا کرن نے 100 طلبہ کو پڑھانے اور 10 لاکھ پودے لگانے کے منصوبے کا اعلان کیا۔
Published : March 16, 2026 at 8:57 AM IST
امراوتی (آندھرا پردیش): مارگدرسی چٹ فنڈ کی منیجنگ ڈائرکٹر چروکوری شیلجا کرن کو گنٹور کے ورنداون گارڈن میں وینکٹیشور سوامی مندر کے احاطے میں سنیچر کو منعقدہ ایک تقریب کے دوران سودھرم سیوا سنستھا کے ذریعہ 'دھرم جیوتھی ایوارڈ' سے نوازا گیا۔
انہیں یہ ایوارڈ سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس این وی رمنا نے پیش کیا جنہوں نے اس تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اعزاز حاصل کرنے پر شیلجا کرن نے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایوارڈ محض ایک ذاتی پہچان نہیں ہے بلکہ معاشرے کی خدمت کرنے کے لیے ہر ایک کی ذمہ داری کی یاد دہانی کا کام کرتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ "معاشرہ اکثر ترقی کو اقتصادی ترقی اور تکنیکی ترقی کے ساتھ مساوی کرتا ہے۔ تاہم، حقیقی ترقی کے لیے اسی سطح کے انسانی اقدار کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔''
معاشرے میں ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ چاہے کوئی ڈاکٹر ہو، کاروباری ہو، ملازم ہو، استاد ہو، یا طالب علم ہو، ہر فرد کو چاہیے کہ وہ جو بھی کام کرے اس میں سبقت لے جائے۔ اگر کام ایمانداری اور عزم کے ساتھ انجام دیا جائے تو بلاشبہ یہ معاشرے کی ترقی میں معاون ثابت ہوگا۔
انہوں نے مزید کہا کہ وہ دھرم جیوتھی ایوارڈ کو تہہ دل سے قبول کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ "یہ اعزاز محض ذاتی تعریف نہیں ہے، بلکہ ایک تحریک ہے جو ہمیں معاشرے کی خدمت کرنے کے اپنے فرض کی یاد دلاتا ہے۔"
کرن نے اس بات پر زور دیا کہ انسانیت کی بے لوث خدمت معاشرے کی ایک بنیادی قدر ہے۔ ان کے مطابق، دوسروں کی مدد کے لیے ضروری نہیں کہ وسیع وسائل یا غیر معمولی مواقع کی ضرورت ہو۔ "ہمارے معاشرے کی ایک بنیادی قدر انسانیت کی خدمت ہے۔ اس کے لیے وسیع وسائل یا عظیم مواقع کی ضرورت نہیں ہے۔" انہوں نے کہا کہ "دوسروں کی مدد کرنا، خاص طور پر ضرورت مند کی، ایک طالب علم کی رہنمائی کرنا، یا معاشرے کو فائدہ پہنچانے والے اقدامات میں حصہ لینا یہ سب انسانی خدمت کے لازمی پہلو ہیں۔"
راموجی راؤ کی انسان دوست کوششوں کو یاد کرتے ہوئے کرن نے نوٹ کیا کہ جب بھی قوم کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، وہ مسلسل مدد اور پسماندہ افراد کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ انہوں نے کہا کہ "آنجہانی راموجی راؤ ملک کو درپیش کسی بھی بحران کے جواب میں فوری طور پر کارروائی کرتے۔ اس کے لیے کروڑوں روپے خرچ کرتے۔ انہوں نے اپنے والد سندر نائیڈو کے بارے میں بھی بات کی، جنہیں انہوں نے چتور ضلع کا ایک "گمنام ہیرو" بتایا۔
انہوں نے کہا کہ "میرے والد، سندر نائیڈو - اس بات سے قطع نظر کہ ان کے پاس فنڈز ہوں یا نہ ہوں - جب بھی معاشرے کو مدد کی ضرورت ہوتی، وہ لون لیتے اور خدمت کرتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ چتور ضلع میں ایک گمنام ہیرو بن گئے۔"
شہری ذمہ داری کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کرن نے کہا کہ ایک نیک معاشرے کو فروغ دینا صرف حکومتوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ بلکہ شہری اپنے اعمال اور طرز عمل سے اس میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ مارگدرسی کے عملے نے گذشتہ سات برسوں میں 100,000 پودے لگائے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ "اب ہم نے اپنے لیے 10 لاکھ پودے لگانے کا ہدف مقرر کیا ہے۔"
انہوں نے اپنی تنخواہ کے ایک حصے کو 100 طلبہ کو پڑھانے کے لیے استعمال کرنے کا اپنا منصوبہ بھی شیئر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام کو مستقبل قریب میں نافذ کرنے کے لیے پہلے سے ہی اقدامات جاری ہیں۔ مزید برآں، شیلجا کرن نے درخواست کی کہ ان کے اعزاز کے ساتھ ملنے والے مالیاتی ایوارڈ کو وینکٹیشورا سوامی مندر کی ترقی کے لیے استعمال کیا جائے — وہ مقام جہاں ایوارڈ کی تقریب منعقد ہوئی تھی۔
اپنے کلیدی خطاب میں چیف گیسٹ جسٹس رمنا نے تلگو ریاستوں میں تلگو زبان سیکھنے میں کم ہوتی دلچسپی پر تشویش کا اظہار کیا، باوجود اس کے کہ اس خطے سے بے پناہ ثقافتی ورثہ موجود ہے۔ انہوں نے مشاہدہ کیا کہ "یہ مایوس کن ہے کہ تیلگو ریاستوں میں رائج زبان سے گہری محبت کے باوجود، لوگ اس میں مہارت حاصل کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں۔" "اگر ہم اپنی زبان اور ثقافت پر مضبوط پکڑ برقرار نہیں رکھتے تو ہم یتیموں کی طرح رہیں گے۔"
انہوں نے کہا کہ اقدار کو برقرار رکھنے اور فروغ دینے والوں کو عزت دینا ایک اہم روایت ہے۔ جسٹس رمنا نے کرن کی تعریف کرتے ہوئے ان کی زندگی کو نوجوان نسل کے لیے ایک تحریک قرار دیا۔
اس نے مشورہ دیا کہ اس کی زندگی کی کہانی کو دستاویزی شکل دی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ "نوجوانوں کو شیلجا کرن کی زندگی کی کہانی — ان کی جدوجہد اور مشکلات سے متعارف کرانے کے لیے ایک کتاب لکھی جانی چاہیے۔"
اس تقریب میں مسوری میں لال بہادر شاستری نیشنل اکیڈمی آف ایڈمنسٹریشن کی سابق پروفیسر ڈاکٹر آرتی کرشنا کماری نے کے علاوہ کوراپتی راما راؤ، سودھرم سیوا سنستھا کے صدر؛ سیکرٹری پولیمیٹلا گوپی چند اور دیگر نے شرکت کی۔
مزید پڑھیں:
