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مارگدرسی ایم ڈی شیلجا کرن نے راموجی فاؤنڈیشن کے تحت ریڈڈی گنٹا ٹینک کے ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا

یہ کام ایک سال میں مکمل ہو جائے گا،جس کے بعد چتور کےلوگ تالاب کےقریب اپنے اہل خانہ کے ساتھ معیاری وقت گزار سکیں گے۔

مارگدرسی ایم ڈی شیلجا کرن نے راموجی فاؤنڈیشن کے تحت ریڈڈی گنٹا ٹینک کے ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا
مارگدرسی ایم ڈی شیلجا کرن نے راموجی فاؤنڈیشن کے تحت ریڈڈی گنٹا ٹینک کے ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا (IMAGE: ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 28, 2026 at 10:02 PM IST

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چتور (آندھرا پردیش): راموجی فاؤنڈیشن نے پیر کو آندھرا پردیش کے چتور میں ایک تالاب کے قریب ترقیاتی پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا مارگدرسی چٹ فنڈ کی منیجنگ ڈائریکٹر (ایم ڈی) شیلجا کرن نے چتور شہر کے ریڈی گنٹا ٹینک میں ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس پیش رفت کا مقصد ریڈی گنٹا علاقے کے رہائشیوں کے لیے سبز جگہ کو بہتر بنانا ہے۔

شیلجا کرن نے ٹینک کو تیار کرنے کی اجازت دینے پر چتور کلکٹر سمیت کمار کا شکریہ ادا کیا۔ راموجی فاؤنڈیشن نے آندھرا پردیش میں اپنے سماجی خدمت کے پروگراموں کے حصے کے طور پر ریڈی گنٹا ٹینک کا انتخاب کیا۔ سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایم ڈی شیلجا کرن نے اس میں شامل ترقیاتی کاموں کا خاکہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ باڑ لگائی جائے گی اور واکنگ ٹریک بنایا جائے گا۔

مارگدرسی ایم ڈی شیلجا کرن نے راموجی فاؤنڈیشن کے تحت ریڈڈی گنٹا ٹینک کے ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا (VIDEO: ETV BHARAT)

انہوں نے یہ بھی کہا کہ جھیل کے اردگرد وسیع ہریالی تیار کی جائے گی۔ شیلجا کرن نے یقین ظاہر کیا کہ اس وقت جو عوامی جگہ تیار کی جارہی ہے وہ چتور شہر کے لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ یہ انہیں ایک ایسی جگہ فراہم کرے گا جہاں وہ اپنے خاندان کے ساتھ خوشگوار ماحول میں معیاری وقت گزار سکیں۔

انہوں نے اعلان کیا کہ فاؤنڈیشن تالاب کے ترقیاتی منصوبے کو ایک سال کے اندر مکمل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔سمیت کمار نے آندھرا پردیش حکومت کی جانب سے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔

اس موقع پر چتور کے ایم پی دگگوملا پرساد راؤ، چندراگیری، پوتھلا پٹو اور چتور کے ایم ایل ایز پلی ورتھی نانی، مرلی موہن اور گرجالا جگن موہن، این ای سی سنٹرل کمیٹی کے رکن رمیش بابو، بالاجی ہیچریز کے ایم ڈی نیرجا، ڈائریکٹر پرنیت اور دیگر موجود تھے۔

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