مارگدر سی چٹ فنڈ کی ایم ڈی شیلجا کرن نے جگگیاپیٹ میں 135ویں برانچ کا افتتاح کیا
کئی صارفین جو کئی سالوں سے کمپنی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، جگگیاپیٹ میں نئی برانچ کے افتتاح پر خوشی کا اظہار کیا۔
Published : September 7, 2026 at 9:00 PM IST
این ٹی آر ضلع (آندھرا پردیش): پیر کے روز، مارگادرسی چٹ فنڈ کی منیجنگ ڈائریکٹر شیلجا کرن نے این ٹی آر ضلع کے جگگیاپیٹ میں کمپنی کی 135ویں شاخ کا افتتاح کیا۔ افتتاح کے موقع پر پوجا کرنے کے بعد، شیلجا کرن نے کہا، "ہمارا مقصد اپنے مارگدرسی صارفین کو مالی مدد فراہم کرنا ہے تاکہ وہ اپنے خوابوں کو پورا کر سکیں۔"
پہلی چٹ سبسکرپشن کرشنا ڈسٹرکٹ کوآپریٹیو بینک کے چیئرمین نیتم سری رگھورام کی بیوی سوارنا نے لی تھی۔ شیلجا کرن نے انہیں لین دین کی رسید دی۔ جگگیاپیٹ شہر کی کئی سرکردہ شخصیات نے نئی برانچ کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی اور شیلجا کرن اور مارگدرشی کے عملہ کو مبارکباد دی۔
کئی صارفین جو کئی سالوں سے کمپنی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، جگگیاپیٹ میں نئی برانچ کے افتتاح پر خوشی کا اظہار کیا۔ ان کے مطابق، یہ نئی شاخ مقامی طور پر ان کی ضروریات کو پورا کرے گی، کیونکہ وہ پہلے ہی ریاست میں کہیں اور مارگدرشی چٹ فنڈ کی شاخوں سے جڑے ہوئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کمپنی میں لگائی گئی رقم بہت سے مقاصد کو پورا کرے گی اور انہیں اپنے قلیل مدتی اور طویل مدتی اہداف حاصل کرنے میں مدد فراہم کرے گی۔
شیلجا کرن نے کہا، "اس شہر کے بہت سے لوگ وجئے واڑہ برانچ کے ممبر ہیں۔ وہ اپنے فائدے اور اعتماد نئے ممبروں کو دے رہے ہیں۔" انہوں نے مزید کہا کہ اگر آپ کسی فرد یا کمپنی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے سبسکرائبرز کا اعتماد حاصل کیے بغیر یہ ناممکن ہے۔
"64 سالوں سے، اراکین نے مرگدرسی کے استحکام اور طاقت پر بھروسہ کیا ہے۔ وہ اس اعتماد کے ساتھ مارگدرسی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ آپ کی حمایت اور تعریف ہی مرگدرسی کی ترقی کی وجہ ہے۔"
نیتم شری رگھورام نے کہا کہ ہندوستان بھر کے لوگوں نے کئی دہائیوں سے مارگدرشی پر بھروسہ کیا ہے۔ ہر کوئی مانتا ہے کہ معروف مارگدرشی میں لگائے گئے پیسے محفوظ رہیں گے۔ مارگدرشی چھوٹے کاروباروں اور ملازمین کے لیے ایک بہترین آپشن ہے جو اپنی کمائی کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔
نیتم سورنا نے خوشی کا اظہار کیا کہ اس نے اپنا پہلا بھروسہ مارگدرشی پر کیا اور چٹ ایکسچینج شروع کیا۔
ایک اور رکن نے کہا کہ وہ 15 سالوں سے چٹ میں رقم جمع کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں اس سے بہت فائدہ ہوا ہے۔ افتتاح میں شرکت کرنے والے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو چٹ کے بارے میں بتایا ہے، اور کئی سالوں سے کوئی بے ضابطگی نہیں ہوئی ہے۔
ایک اکاؤنٹ ہولڈر، ناگیشور راؤ نے کہا، "میں کئی سالوں سے مارگدرسی میں سرمایہ کاری کر رہا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے چٹ فنڈز دیکھے ہیں، لیکن میں نے مارگدرشی جیسی ایماندار کمپنی کبھی نہیں دیکھی۔ میں 1970 میں مارگدرشی کا ممبر بنا۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ مارگدرشی ایک بصیرت والی کمپنی ہے جو بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا راستہ دکھاتی ہے۔"
ایک اور کھاتہ دار، جئے رام نائیڈو نے کہا، "میں افتتاحی تقریب کا حصہ بن کر بہت خوش ہوں۔ میری خواہش ہے کہ مارگدرشی ہر دن بڑھے۔ میں شری راموجی راؤ کے قائم کردہ اس ادارے کی ترقی سے بہت خوش ہوں۔"
ایس کے جانی، جو ایک اکاؤنٹ ہولڈر بھی ہیں، نے کہا، "مارگدرسی کے ساتھ اکاؤنٹ کھولنا میرے لیے بہت فائدہ مند رہا ہے۔ میں پچھلے 15 سالوں سے چٹ میں پیسے جمع کر رہا ہوں۔ میں نے بہت سے لوگوں کو مارگدرسی کے بارے میں بتایا ہے۔ سب نے اچھی بچت کی ہے اور اس سے خوش ہیں۔ ان میں سے کچھ نے زبردست ترقی دیکھی ہے۔"
وینکٹاراجا راؤ، جو ایک کھاتہ دار بھی ہیں، نے کہا، "میں گزشتہ 30 سالوں سے مارگدرسی کا گاہک ہوں، انہوں نے مجھے بڑھنے میں مدد کی ہے۔ آپ اپنی محنت سے کمائی گئی رقم کو اعتماد کے ساتھ یہاں لگا سکتے ہیں۔ کسی کو بھی مارگدرسی چٹ سے کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہے۔"
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