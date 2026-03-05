مارگدرسی چٹ فنڈ نے سندھنور، کرناٹک میں اپنی 28ویں شاخ کھولی
مارگادرشی چٹ فنڈ نے ملک میں اپنی 129ویں شاخ کرناٹک میں کھولی ہے۔
Published : March 5, 2026 at 3:52 PM IST
سندھنور-رائچور (کرناٹک): راموجی گروپ آف کمپنیز کی مالیاتی خدمات کی کمپنی مارگدرسی چٹ فنڈ نے رائچور ضلع کے سندھنور قصبے میں اپنی نئی شاخ کھولی ہے۔ یہ ملک بھر میں کمپنی کی 129ویں اور کرناٹک میں 28ویں شاخ ہے۔ مارگادرشی چٹ فنڈ پرائیویٹ لمیٹڈ نے ہندوستان میں چٹ فنڈ سیکٹر میں ایک مضبوط موجودگی قائم کی ہے اور آندھرا پردیش، تلنگانہ، کرناٹک اور تمل ناڈو میں بڑے پیمانے پر کام کرتی ہے۔
کمپنی نے گزشتہ 63 سالوں سے اپنے صارفین کے اعتماد کو برقرار رکھا ہے۔ سندھنور برانچ کے آغاز کے ساتھ، کمپنی نے کرناٹک میں اپنی موجودگی کو مزید بڑھا دیا ہے۔ افتتاح کے موقع پر کمپنی کے کئی سینئر افسران موجود تھے۔ اس تقریب میں شرکت کرنے والوں میں کرناٹک کے مارگدرسی چٹس کے علاقائی سربراہ پی لکشمنا راؤ، بزنس ڈیولپمنٹ کارپوریٹ آفس کے نائب صدر جی بلارما کرشنا، کرناٹک ڈویژن کے جنرل منیجر ننجندایا، سندھنور برانچ منیجر جے دھر اور بلاری برانچ منیجر رمیش شامل تھے۔
کمپنی اپنی اعتمادی کے لیے مشہور
اس موقع پر کمپنی کے سابق صارفین نے بھی بات کی اور اپنے تجربات سے آگاہ کیا۔ ایک گاہک، ڈی بی گوڑا نے کہا کہ وہ گزشتہ 15 سالوں سے مارگدرسی چٹ کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کمپنی اپنی اعتمادی (وشوسنیتا) کے لیے مشہور ہے اور اس نے گزشتہ برسوں میں اپنے صارفین کا اعتماد حاصل کیا ہے۔ انہوں نے سندھنور میں برانچ کھولنے پر خوشی کا اظہار کیا اور رہائشیوں پر زور دیا کہ وہ اس سہولت سے استفادہ کریں۔
کمپنی نے صارفین کے اعتماد کو مضبوط کیا
سندھنور میں رہنے والی ایک اور سرکاری ملازم سجتا نے کہا کہ وہ گزشتہ 15 سالوں سے مارگدرسی چٹ کے ساتھ سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کمپنی نے اسے بچت بنانے اور اپنی سرمایہ کاری پر منافع کمانے میں مدد کی ہے۔ ان کے مطابق، کمپنی نے مسلسل اپنے صارفین کے اعتماد کو مضبوط کیا ہے۔
مارگدرسی چٹ فنڈ میں سرمایہ کاری کرنا آسان
ایک اور گاہک، پرکاش گوڑا نے کہا کہ وہ گزشتہ 22 سالوں سے مارگدرسی چٹ فنڈ سے منسلک ہیں۔ اس سے پہلے، اسے اپنی ادائیگیاں جمع کرانے کے لیے رائچور کے ضلعی ہیڈکوارٹر جانا پڑتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ سندھنور میں برانچ کھولنے سے صارفین کے لیے دفتر کا دورہ کرنا اور پوچھ گچھ یا سرمایہ کاری کرنا آسان ہو گیا ہے۔
آنجہانی راموجی راؤ کی طرف سے شروع کی گئی فرمیں
انہوں نے کہا کہ اس نے پہلے دیگر چٹ فنڈ کمپنیوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے نقصان اٹھایا تھا، لیکن مارگدرسی میں شامل ہونے کے بعد، انہیں کبھی ادائیگی میں تاخیر کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ان کے مطابق کمپنی اعتماد اور بھروسے پر مبنی ہے۔ سندھنور میں شوبھاشری کاٹیج انڈسٹریز کے مالک اور کمپنی کے ایک گاہک کے وینو بابو نے کہا کہ آنجہانی راموجی راؤ کی طرف سے شروع کی گئی فرمیں اپنی قابل اعتمادی اور مالی نظم و ضبط کے لیے مشہور ہیں۔
کمپنی میں ملازمین کو بلا تاخیر فوائد حاصل
انہوں نے کہا کہ ان کمپنیوں میں ملازمین کو تنخواہیں، الاؤنسز اور بونس وقت پر ملتے ہیں۔ اس ورک کلچر سے متاثر ہو کر، انہوں نے کہا کہ وہ اس بات کو بھی یقینی بناتے ہیں کہ ان کی کمپنی میں ملازمین کو بلا تاخیر ان کے فوائد حاصل ہوں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں مارگدرشک چٹ فنڈز کا صارف ہونے پر فخر ہے۔