مارگدرسی چٹ فنڈ کی 133ویں برانچ کا افتتاح: ایم ڈی شیلجا کرن نے ملازمین کے ساتھ کامیابی کا فارمولا شیئر کیا
مارگدرشی چٹ فنڈ کی ایم ڈی شیلجا کرن نے چھوٹی عمر سے ہی مالی نظم و ضبط اور بچت کی عادت ڈالنے کا مشورہ دیا۔
Published : September 1, 2026 at 6:58 AM IST
کھمم (تلنگانہ): روٹری نگر، کھمم، تلنگانہ میں مارگدرسی چٹ فنڈ کی 133ویں شاخ کا افتتاح کیا گیا۔ افتتاح کمپنی کی منیجنگ ڈائریکٹر شیلجا کرن نے کیا۔ تقریب کا آغاز پوجا کے ساتھ پنڈتوں کے منتروں اور سازوں کی آواز سے ہوا، جس میں کمپنی کے ملازمین اور عملے نے شرکت کی۔
افتتاح کے بعد ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے شیلجا کرن نے کہا کہ ہر خاندان کے لیے اپنی ضروریات پوری کرنے اور غیر متوقع حالات سے نمٹنے کے لیے مالی نظم و ضبط ضروری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ چٹ فنڈز لوگوں میں بچت کی عادت پیدا کرنے اور ضرورت پڑنے پر فنڈز تک آسان رسائی فراہم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔
چھوٹی عمر سے ہی رقم بچانا شروع کر دینی چاہیے: شیلجا کرن
انہوں نے کہا، "مالی نظم و ضبط ہر خاندان میں شامل ہونا چاہیے۔ یہ مالی نظم و ضبط چٹ کے ذریعے آتا ہے۔ ہر ایک کو چھوٹی عمر سے ہی کچھ رقم بچانا شروع کر دینی چاہیے۔ آپ کو کبھی معلوم نہیں ہوتا کہ زندگی میں کیا صورتحال یا ضرورت پیدا ہو سکتی ہے۔ مارگدرشی چٹ فنڈ میں بچائی گئی رقم مستحکم رہتی ہے۔ اس لیے یہ ایک بہت ہی محفوظ سرمایہ کاری ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ مارگدرشی اپنے صارفین کو بہتر خدمات فراہم کرنے اور ضرورت پڑنے پر انہیں فنڈز تک فوری رسائی فراہم کرنے کے مقصد سے کام کر رہی ہے۔ افتتاح کے بعد شیلجا کرن نے عملے کے ساتھ بات چیت کی اور نئی برانچ کے انتظام اور کام کے بارے میں رہنمائی کی۔
مرگدرشی کمپنی اپنے قواعد و ضوابط میں انتہائی ایماندار
چٹ فنڈ کے اراکین نے نئی برانچ کے افتتاح کا خیرمقدم کیا اور کہا کہ اس کا مقام مرگدرشی کی خدمات کو کھمم کے لوگوں کے لیے مزید قابل رسائی بنائے گا۔ ان میں سے کئی نے تنظیم کے ساتھ اپنی طویل وابستگی کو بھی یاد کیا۔ کسٹمر وشنو وردھن راؤ نے کہا، "کھمم میں 133ویں برانچ کھولنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ آپ کی کمپنی اپنے قواعد و ضوابط، انتظام اور چیک کی ادائیگی میں انتہائی ایماندار ہے۔ مرگدرسی کے عزم اور قواعد نے اسے یہ نام اور پہچان دی ہے۔"
ریاست میں اس جیسی کوئی دوسری کمپنی نہیں: صارف
ایک اور گاہک، ناگیشور راؤ نے مارگدرسی کے ساتھ اپنی وابستگی کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ اس نے اپنے کیریئر کے آغاز میں ہی اس تنظیم کے ساتھ تعلق قائم کیا تھا۔ انہوں نے کہا، "میں نے نوکری ملتے ہی مارگدرسی چٹ فنڈ میں شمولیت اختیار کی۔ انہوں نے مجھے وقت پر اور مناسب طریقے سے ادائیگی کی۔ ریاست میں اس جیسی کوئی دوسری کمپنی نہیں ہے۔ شیلجا کرن اس کمپنی کو بہت اچھے طریقے سے چلا رہی ہیں۔"
سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے میں مارگدرسی کی کامیابی
سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلہ کا حوالہ دیتے ہوئے ناگیشور راؤ نے کہا کہ اس فیصلے سے مارگدرسی کے خلاف ماضی میں لگائے گئے تمام الزامات کا صفایا ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چٹ فنڈ میں شامل ہونے والے ممبران کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا اور انہوں نے تنظیم پر اپنے مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔