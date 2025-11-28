ماؤ نوازوں نے یکم جنوری 2026 کو اجتماعی طور پر ہتھیار ڈالنے کا اعلان کردیا
ایم ایم سی زون کے نمائندے اننت کے نام خط میں ماؤسٹوں نے کہاکہ ’ہم سب یکم جنوری کو ایک ساتھ ہتھیار ڈال دیں گے۔
Published : November 28, 2025 at 5:16 PM IST
حیدرآباد: ماؤ نوازوں نے ایک حیران کن اور غیر معمولی اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ آنے والے سال یکم جنوری 2026 کو اجتماعی طور پر ہتھیار ڈال کر مسلح جدوجہد ختم کردیں گے۔ ایم ایم سی (مہاراشٹر، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ) زون کے ترجمان "اننت" کے نام سے جاری خط میں اس فیصلے کی تفصیلات سامنے آئیں۔ ماؤ نوازوں نے واضح کیا کہ کوئی ایک فرد نہیں بلکہ پوری تنظیم اجتماعی طور پر سرنڈر کرے گی۔
خط میں بتایا گیا کہ ماؤ نواز اعلیٰ رہنما مَلّوجولہ وینوگوپال کی متوقع ہتھیار ڈالنے کی تیاری، اور گرلّا کمانڈر ہِڈما کی حالیہ مبینہ انکاؤنٹر میں ہلاکت کے بعد پارٹی مزید کمزور ہوگئی ہے۔ اسی پس منظر میں، مرکزی حکومت کی طرف سے دی گئی اپیل کے بعد اجتماعی سرنڈر کا فیصلہ کیا گیا۔
ماؤ نوازوں نے تینوں ریاستی حکومتوں مہاراشٹر، چھتیس گڑھ اور مدھیہ پردیش سے درخواست کی کہ سرنڈر کے عمل تک سیکورٹی آپریشنز روک دیے جائیں اور اس دوران کوئی گرفتاری، انکاؤنٹر یا ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہتھیار ڈالنے کے بعد حکومت کی فراہم کردہ باز آبادکاری اسکیم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔
مزید کہا گیا کہ وہ جس بھی ریاست میں مناسب تعاون ملے گا، وہاں اجتماعی طور پر ہتھیار ڈالنے کو تیار ہیں۔ گزشتہ ہفتے بھی ماؤ نوازوں نے حکومت کو خط لکھ کر عام زندگی میں واپس آنے کے لیے مناسب ماحول فراہم کرنے کی اپیل کی تھی۔
دوسری جانب، دندکارنیہ اسپیشل زونل کمیٹی (DKSZC) نے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ پولیٹ بیورو رکن دیو جی اور 50 دیگر افراد پولیس حراست میں ہیں اور انہیں فوری طور پر عدالت میں پیش کیا جائے۔ یہ بیان 22 نومبر کی تاریخ کے ساتھ جاری کیا گیا تھا جو جمعرات کو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا۔ اسی بیان میں ماؤ نوازوں نے دعویٰ کیا کہ 18 نومبر کو آندھرا پردیش کے مارےڈوملی جنگلات میں ہِڈما سمیت چھ افراد کو فرضی انکاؤنٹر میں قتل کیا گیا۔
ماؤ نوازوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ 19 نومبر کو اسی علاقے میں سریش، شنکر سمیت سات ماؤ نواز افراد کو بھی فرضی انکاؤنٹر میں مارا گیا اور اسی دوران مختلف مقامات سے درجنوں افراد کو حراست میں لیا گیا۔ انہوں نے ان مبینہ جعلی انکاؤنٹرز کے خلاف 30 نومبر کو چھتیس گڑھ بند کی اپیل کی ہے۔ بیان میں مزید الزام لگایا گیا کہ دندکارنیا خطہ مکمل طور پر فوجی چھاؤنی میں تبدیل ہوگیا ہے، قبائلیوں کے آئینی حقوق پامال کیے جارہے ہیں، کارپوریٹ کانکنی کے لیے جنگلات کی بے دریغ کٹائی جاری ہے، اور مقامی آبادی کو فطری مسکن سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔