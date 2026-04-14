چھتیس گڑھ پاور پلانٹ حادثے میں 10 مزدور ہلاک اور 15 زخمی، وزیر نے تحقیقات کے بعد ٹھوس کارروائی کا وعدہ کیا
Published : April 14, 2026 at 8:33 PM IST
سکتی: چھتیس گڑھ کے سکتی ضلع کے ویدانتا پاور پلانٹ میں منگل کی دوپہر ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ بوائلر پھٹنے سے 10 مزدور ہلاک اور 15 دیگر شدید جھلس گئے جنہیں علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ یہ واقعہ سنگھترائی میں ویدانتا پاور پلانٹ کے دبھرا علاقے میں پیش آیا۔
حادثہ منگل کی دوپہر کو پیش آیا، پولیس موقع پر موجود تھی۔ ایک سینئر پولیس افسر نے بتایا کہ ابتدائی معلومات کے مطابق دوپہر کے وقت سنگھیترائی گاؤں میں ویدانتا لمیٹڈ کے پاور پلانٹ میں بوائلر ٹیوب پھٹ گئی۔ سکتی ضلع کے پولیس سپرنٹنڈنٹ پرفل ٹھاکر نے کہا، "دس کارکنان کی موت ہو گئی ہے اور 15 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔
اطلاع ملنے پر مقامی انتظامیہ اور پولیس کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ افسر نے بتایا کہ زخمیوں کو علاج کے لیے رائے گڑھ کے ایک اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے، جب کہ امدادی کارروائیاں جاری ہیں اور خدشہ ہے کہ کچھ کارکن ابھی بھی پلانٹ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔
واقعے سے پلانٹ میں افراتفری مچ گئی
پاور پلانٹ میں دھماکے سے مزدوروں میں خوف وہراس پھیل گیا۔ تمام کارکنان باہر نکل آئے۔ پلانٹ کے اہلکار بھی جائے وقوعہ پر پہنچ گئے ہیں۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس، فائربریگیڈ اور انتظامی اہلکار جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔ زخمی کارکن فی الحال زیر علاج ہیں۔ بوائلر پھٹنے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی۔ تحقیقات کے بعد وجہ کا تعین کیا جائے گا۔
کانگریس ایم ایل اے رام کمار یادو کا احتجاج
ویدانتا پاور پلانٹ کے حادثے کے بعد علاقے کے کانگریس ایم ایل اے نے پلانٹ کی انتظامیہ پر سنگین الزامات لگائے ہیں۔ کانگریس ایم ایل اے رام کمار یادو نے پلانٹ کے باہر احتجاج کیا۔ انہوں نے دیکھ بھال کے نام پر سنگین لاپرواہی کا الزام لگایا۔
ٹھوس کارروائی کا وعدہ
ریاستی وزیر صنعت لکھن لال دیوانگن نے کوربا میں سکتی ضلع کے ایتھینا پاور پلانٹ میں ہونے والے حادثے پر ردعمل ظاہر کیا۔ انہوں نے تحقیقات کے بعد ٹھوس کارروائی کا وعدہ کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس پی) کلکٹر سے بات کرنے کے بعد صورتحال کا جائزہ لیں گے اور لیبر قوانین کے تحت ٹھوس کارروائی کریں گے۔ یہ حادثہ ویدانتا گروپ کے ایتھینا پلانٹ میں پیش آیا جو بوائلر پھٹنے سے پیش آیا۔ جائے وقوعہ پر اب بھی افراتفری کا راج ہے۔ وزیر محنت اور صنعت لکھن لال دیوانگن نے بتایا کہ ویدانتا گروپ کے ایتھینا پلانٹ میں حادثہ پیش آیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کلکٹر اور سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس پی) سے بات کریں گے اور واقعہ کی مکمل تفصیلات حاصل کریں گے۔ تحقیقات کی جائیں گی، اور جو بھی غفلت کا مرتکب پایا گیا اسے لیبر قوانین کے تحت سخت کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔