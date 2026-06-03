آئی ٹی بی پی جوان کی ماں کے کٹے ہوئے ہاتھ کے معاملے میں کئی پیچیدگیاں، اسپتال کی غفلت بے نقاب
کٹے ہوئے ہاتھوں کو آئی ٹی بی پی کے جوان کی موجودگی میں عہدیداروں کی چھ رکنی کمیٹی کے سامنے جانچا جائے گا۔
Published : June 3, 2026 at 12:03 PM IST
کانپور، اترپردیش: آئی ٹی بی پی کے ایک جوان کی ماں وکاس کے ہاتھ کاٹنے کے معاملے میں کرشنا اسپتال اور پارس اسپتال کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اب، جوان کی ماں کے ہاتھوں کے ہسٹوپیتھولوجی ٹیسٹ کے حوالے سے کئی پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں۔
جی ایس وی ایم میڈیکل کالج کے پرنسپل ڈاکٹر سنجے کالا نے کہا کہ ان کے پاس ایسے حالات میں مریض کے اعضاء پر ہسٹوپیتھولوجی ٹیسٹ کرانے کا اختیار نہیں ہے جہاں کٹے ہوئے حصے کو 16 دنوں کے لیے ایک خانے میں بند رکھا گیا ہو۔
ایل ایل آر اسپتال کے پیتھالوجی ڈیپارٹمنٹ کو 31 مئی کو باکس موصول ہوا۔ ہم اس معاملے کے بارے میں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ (ڈی ایم) سے اجازت لیں گے۔ مزید برآں، جانچ اہلکاروں کی چھ رکنی کمیٹی کے سامنے کی جائے گی، جس میں آئی ٹی بی پی کا جوان بھی شامل ہوگا۔
میڈیکل کالج کے پرنسپل نے زور دے کر کہا کہ کرشنا اسپتال اور پارس اسپتال کی طرف سے جوان کی ماں کے ہاتھ کاٹنے کے معاملے میں علاج میں لاپرواہی واضح ہے۔ کرشنا اسپتال کی ڈائریکٹر ایشوریہ گرگ نے کہا کہ وہ اس وقت کہانی کا اپنا رخ پیش نہیں کرنا چاہتیں۔ دریں اثنا، جوان، وکاس نے بتایا کہ ابھی تک کسی نے ان سے رابطہ نہیں کیا ہے۔
میڈیکل کالج کے پرنسپل ڈاکٹر سنجے کالا نے بتایا کہ جس حالت میں آئی ٹی بی پی جوان کی ماں کے ہاتھ ملے ہیں، اس کے لیے کرشنا اسپتال اور پارس اسپتال کے ڈاکٹر کسی حد تک اپنی لاپرواہی کے لیے ذمہ دار ہیں۔ چونکہ جوان کی والدہ دل کے عارضے میں مبتلا تھیں، اس لیے ان کا اس مخصوص مسئلے کا علاج ہونا چاہیے تھا۔
"تھرومبوسس" کی تشخیص - جو ہاتھوں کی حالت کی وجہ بتائی گئی ہے - بالکل غلط ہے۔ اگر تھرومبوسس کا مسئلہ موجود ہوتا تو یہ عام طور پر ٹانگوں میں ظاہر ہوتا، کیونکہ ٹانگوں کی رگیں براہ راست دل سے جڑی ہوتی ہیں۔ اگر خون کا جمنا بنتا ہے، تو یہ عام طور پر ٹانگوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ ہاتھوں کے ساتھ جس طرح سلوک کیا گیا وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ پرنسپل ڈاکٹر سنجے کالا نے بتایا کہ یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے۔ اگر کٹے ہوئے ہاتھ پر معیاری پیتھولوجیکل معائنہ کیا جاتا تو کوئی اہم چیز سامنے نہیں آئے گی۔ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ لکھنؤ میں اس پورے واقعہ کی فرانزک ہسٹوپیتھولوجیکل جانچ کرائی جائے، تاکہ اصل حقیقت سامنے آسکے۔
دریں اثناء میڈیکل کالج میں انکوائری کے لیے چھ رکنی کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے۔ یہ کمیٹی ایک جوڈیشل افسر، ایک انتظامی افسر، چیف میڈیکل آفیسر، اور محکمۂ پولیس کے سینئر افسران پر مشتمل ہوگی۔ میڈیکل کالج کے ڈاکٹر روہت اور ڈاکٹر پراچی بھی موجود رہیں گے۔
میڈیکل کالج انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ محکمۂ صحت اور پولیس کی جانب سے ان کے حوالے کیے گئے باکس کو بند کمرے میں تنہائی میں نہیں کھولا جائے گا۔ باکس تبھی کھولا جائے گا جب شکایت کنندہ خود جسمانی طور پر سائٹ پر موجود ہو۔
مزید برآں، باکس کھولنے سے لے کر امتحان کے آغاز تک پورے عمل کی رسمی طور پر ویڈیو گرافی کی جائے گی تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ مستقبل میں کوئی سوال نہ اٹھایا جائے۔
میڈیکل کالج کو فی الحال تحقیقات کو آگے بڑھانے کے لیے اضافی دستاویزات کی ضرورت ہے۔ عام پیتھولوجیکل امتحان کے لیے، کالج کو تمام متعلقہ پیشگی رپورٹس کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس بات کا تعین کیا جا سکے کہ ہاتھ کے کس مخصوص حصے کو ہسٹوپیتھولوجیکل تجزیہ کی ضرورت ہے۔
مزید برآں انتظامیہ اس ڈاکٹر کا نام مانگ رہی ہے جس کے اختیار میں حتمی رپورٹ تیار کی جانی ہے۔ ابھی کے لیے، دونوں سپاہی — انصاف کے منتظر — اور نظام کی الجھی ہوئی مشینری منتظر ہیں، اس کٹی ہوئی کلائی کے پیچھے سچ کے سامنے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔