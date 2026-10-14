بہار: گنگا ندی میں کشتی الٹنے سے 14 بچوں کی موت، کئی لاپتہ
کشتی پر 15 سے 20 لوگ سوار تھے۔ تمام لوگ دعوت میں شرکت کے لیے ندی پار جا رہے تھے، تبھی کشتی الٹ گئی۔
Published : October 14, 2026 at 7:12 AM IST
ویشالی: (امریش کمار) بہار کے ضلع ویشالی میں منگل کی دیر رات ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ ضلع کے راغوپوہر تھانہ علاقے میں کشتی الٹنے سے 14 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ویشالی کی ضلع مجسٹریٹ ورشا سنگھ نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے۔ ہلاک ہونے والوں میں تمام بچے (15 سال سے کم عمر) شامل ہیں۔ واقعے میں کئی لوگوں کو بچا لیا گیا ہے۔
مقامی لوگوں کے مطابق، راغوپوہر تھانہ حلقے کے رام پور شیام چند گاؤں کے قریب منگل کی دیر رات گنگا ندی میں ایک کشتی بے قابو ہو کر الٹ گئی۔ کشتی پر تقریباً 15 سے 20 لوگ سوار تھے۔
ندی کے بیچ دھارے میں اچانک کشتی الٹنے سے افرا تفری مچ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگ گہرے پانی میں ڈوبنے لگے۔ حادثے کے بعد جائے وقوع پر چیخ و پکار مچ گئی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی آس پاس کے مقامی لوگ موقعے پر جمع ہو گئے اور اپنے طور پر لوگوں کو بچانے کی کوششیں شروع کر دیں۔
वैशाली के राघोपुर में नाव हादसे में मासूमों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद और हृदयविदारक है। इस कठिन समय में मेरी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दें एवं परिजनों को यह भारी दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें। राज्य सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को ₹4-4 लाख की आर्थिक सहायता (अनुग्रह राशि) दी जाएगी। प्रशासन को राहत-बचाव कार्य तेजी से पूरा करने और घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए गए हैं। ॐ शांति! 🙏— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) October 13, 2026
"سدھیشور رائے کے یہاں کشتی سے تمام لوگ بھوج (دعوت) کھانے گئے تھے، راستے میں کشتی ڈوب گئی۔ کشتی پر 15 سے 20 لوگ سوار تھے۔ میری تین بیٹیاں انکیتا، سنیتا اور امرتا ڈوب گئیں۔" - بچیوں کے والد
واقعے کی اطلاع ملتے ہی ویشالی کی ڈی ایم ورشا سنگھ اور ایس ایس پی شبھانک مشرا سمیت دیگر افسران جائے وقوع پر پہنچے۔ مقامی اور پولیس انتظامیہ کی ٹیم بھی موقع پر موجود ہے۔ انتظامیہ اور غوطہ خوروں کی مدد سے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ مقامی پولیس نے بتایا کہ "ہلاک ہونے والوں کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری ہسپتال بھیج دیا گیا ہے۔"
اس سے قبل ویشالی کی ضلع مجسٹریٹ ورشا سنگھ نے بتایا کہ، ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ رات 8:30 بجے اطلاع ملی کہ ایک چھوٹی سی کشتی میں 15 سے 20 بچے پڑوس کے گاؤں میں دعوت کھانے جا رہے تھے۔ اسی دوران کشتی الٹ گئی، جس میں 14 بچوں کی موت ہو گئی ہے۔ واقعے میں سات لوگوں کو بچا لیا گیا ہے، تمام کو این ایم سی ایچ بھیجا گیا ہے۔ سبھی خطرے سے باہر ہیں۔
"کشتی میں کتنے لوگ سوار تھے، اس کا صحیح اعداد و شمار دستیاب نہیں ہے۔ اس لیے رات بھر ریسکیو آپریشن جاری رہے گا۔ ایس ڈی آر ایف کی ٹیم یہاں موجود ہے اور مقامی غوطہ خوروں کی مدد سے ریسکیو کیا جا رہا ہے۔" - ورشا سنگھ، ضلع مجسٹریٹ، ویشالی
राघोपुर में नाव पलटने की हृदयविदारक घटना से मर्माहत हूँ। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति तथा शोकाकुल परिवारों को यह दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें। https://t.co/osi52CLqGc— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) October 13, 2026
دوسری طرف، بہار کے وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے بھی کشتی کے اس حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے لکھا کہ ''ویشالی کے راغوپوہر دیارا علاقے میں کشتی حادثے میں معصوموں کی موت کی خبر انتہائی المناک اور دل دہلا دینے والی ہے۔ اس مشکل گھڑی میں میری گہری ہمدردی غمزدہ خاندانوں کے ساتھ ہے۔ ایشور مرنے والوں کی روحوں کو سکون عطا فرمائے اور اہل خانہ کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی طاقت دے۔"
"ریاستی حکومت کی طرف سے ہلاک ہونے والوں کے لواحقین کو 4-4 لاکھ روپے کی مالی امداد دی جائے گی۔ انتظامیہ کو امدادی اور بچاؤ کام تیزی سے مکمل کرنے اور زخمیوں کے بہتر علاج کی ہدایات دی گئی ہیں۔" - سمراٹ چودھری، وزیر اعلیٰ بہار
اسی دوران، ریاست میں قائد حزب اختلاف تیجسوی یادو نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر لکھا کہ "راغوپوہر دیارا علاقے میں کشتی الٹنے ی انتہائی افسوسناک خبر موصول ہوئی۔ ڈوبنے والوں میں زیادہ تر بچے ہیں۔ خدا سب کو محفوظ رکھے۔ مقامی لوگوں، انتظامیہ اور افسران سے بات چیت کر کے راحت رسانی اور علاج معالجے کے کاموں میں تیزی لانے کی ہدایت دی ہے۔"
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