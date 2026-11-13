آسام میں خوفناک حادثہ: دو گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں، 26 افراد ہلاک، 20 زخمی، سی ایم سرما کا اظہار افسوس
ایک اہلکار نے کہا کہ گولا گھاٹ ضلع انتظامیہ حادثے کی وجہ کا تعین کرنے کے لیے مکمل تحقیقات کرے گی-
Published : November 13, 2026 at 10:12 PM IST
کازیرنگا (آسام): آسام کے کازیرنگا کے رنگاجن میں جمعہ کو ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک تیز رفتار منی بس بوکاکھٹ سے ناگاؤں کی طرف جارہے ٹرک سے ٹکرا گئی۔ چھبیس افراد ہلاک اور بیس زخمی ہوئے۔ وزیر اعلی ہمانتا بسوا سرما نے اس واقعہ پر افسوس کا اظہار کیا۔
منی بس میں زیادہ تر مسافر طلبہ تھے
بتایا جاتا ہے کہ منی بس میں زیادہ تر مسافر طلباء تھے۔ حادثے کا شکار ہونے والی منی بس کا رجسٹریشن نمبر AS 02 AC 6690 ہے۔ ڈرائیور کی شناخت عبدالماجد کے نام سے ہوئی ہے۔ منی بس، جس میں 27 مسافر سوار تھے، کو شدید نقصان پہنچا۔
#WATCH | Assam Minister Atul Bora reaches the site where seven people have died and several others are injured in an accident that took place in the Rongajaan area near Kaziranga in Assam's Golaghat district. The injured persons have been rushed to a nearby hospital (Office of Assam Minister Atul Bora)— ANI (@ANI) November 13, 2026
مقامی اور پولیس نے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا۔
تصادم کے بعد متعدد مسافر گاڑی کے اندر پھنس گئے۔ مقامی لوگوں اور پولیس نے انہیں بچانے کے لیے ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ حادثہ قومی شاہراہ 715 پر کوہورا رینج میں ہاٹیکولی ٹی اسٹیٹ کے قریب رنگاجن میں اس وقت پیش آیا جب مسافروں سے بھری ایک منی بس ایک ٹرک سے ٹکرا گئی۔
کوہورا ماڈل ہسپتال کے ایک سینئر ڈاکٹر دیپم کمار برمن نے کہا، "حادثے میں ہلاکتوں کی کل تعداد 26 ہو گئی ہے۔ زخمیوں کو ایمبولینسوں کے ذریعے مختلف ہسپتالوں میں لے جایا گیا ہے، اور ہم ان سے ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں۔"
I am deeply distressed by the tragic accident in Kaziranga earlier today. The scale of this loss has shaken all of us, and my heart goes out to every family that has lost a loved one. No words can ease their pain, but I want them to know that they are not alone. All of Assam stands with them in this hour of grief. Our foremost priority now is to make sure the injured receive the best possible medical care without delay. Hon'ble Minister Shri @ATULBORA2 is at the site and personally overseeing the relief arrangements. I pray for the swift recovery of the injured and for strength for the bereaved families.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 13, 2026
قبل ازیں، گولاگھاٹ ضلع کے ایک ایگزیکٹیو مجسٹریٹ نے صحافیوں کو بتایا کہ حادثے میں مرنے والوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے اور کئی زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ انہوں نے کہا، "زخمیوں کو اسپتالوں تک پہنچانے کے لیے نو ایمبولینسیں پہلے ہی تعینات کی گئی ہیں۔ یہاں کے ڈاکٹروں نے 20 لوگوں کو بہتر علاج کے لیے جورہاٹ بھیجا ہے۔"
مرنے والوں کی شناخت ہو گئی ہے۔ مرنے والوں میں سے 14 کی شناخت جیوتی ماجھی، درپنا ماجھی، انوراگ گولا (12 سالہ لڑکا)، عبدالمجید (منی بس ڈرائیور)، سبھاش (منی بس ہیلپر)، راشد علی، حذیفہ خاتون، فرحانہ یاسمین، کے آر لوبھو، امجد علی، بلبل علی، بیبی کرماکر، دامینی گھٹاور اور دیپانجلی کے طور پر ہوئی ہے۔
آسام کے وزیر بورا راحت اور بچاؤ کاموں کی نگرانی کر رہے ہیں۔
آسام پنچایت اور دیہی ترقی کے وزیر اتل بورا، جو مقامی ایم ایل اے بھی ہیں، فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچے اور راحت اور بچاؤ کاموں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ زخمیوں کو کوہورا ماڈل اسپتال لے جایا گیا، اور زیادہ تر شدید زخمیوں کو جورہاٹ میڈیکل کالج اور اسپتال ریفر کیا گیا۔
انہوں نے مزید کہا، "منی بس پارک کے قریب لگائی گئی پابندیوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بہت تیز رفتاری سے سفر کر رہی تھی۔ ہمیں یقین ہے کہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب منی بس ڈرائیور نے کنٹرول کھو دیا، اور گاڑی کنٹینر ٹرک سے ٹکرا گئی۔"
انتظامیہ تحقیقات کرے گی
ایک اہلکار نے کہا کہ گولا گھاٹ ضلع انتظامیہ حادثے کی وجہ کا تعین کرنے کے لیے مکمل تحقیقات کرے گی اور کیا دونوں گاڑیوں نے کازیرنگا نیشنل پارک کے قریب، مسافروں کی گنجائش اور رفتار کی حد کے ضوابط سمیت ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔
وزیر اعلیٰ ہمانتا بسوا سرما نے حادثے پر افسوس کا اظہار کیا
آسام کے وزیر اعلیٰ ہمانتا بسوا سرما نے اس واقعہ پر افسوس کا اظہار کیا۔ انسٹاگرام پر ایک پوسٹ میں، انہوں نے کہا، "میں آج کازیرنگا میں پیش آنے والے المناک حادثے سے بہت غمزدہ ہوں، اس نقصان نے ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ میری گہری تعزیت ان خاندانوں سے ہے جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا، کوئی الفاظ ان کے غم کو نہیں بھر سکتا۔ لیکن میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ پورا آسام اس غم کی گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑا ہے۔"
काजीरंगा, असम में हुए भीषण सड़क हादसे में बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं।— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) November 13, 2026
پرینکا گاندھی نے غم کا اظہار کیا
کانگریس ایم پی پرینکا گاندھی نے حادثے پر افسوس اور تعزیت کا اظہار کیا۔ ایک ایکس پوسٹ میں انہوں نے کہا، "کازیرنگا، آسام میں ہولناک سڑک حادثے میں بڑی تعداد میں ہلاکتوں کی خبر گہرے دکھ کی بات ہے۔ خدا مرحوم کی روحوں کو سکون دے، اپنے پیاروں کو کھونے والے خاندانوں کے ساتھ میری گہری تعزیت۔ میں زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کرتی ہوں۔"