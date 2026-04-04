دادر اور نگر حویلی: گودام میں سلنڈر پھٹنے سے خوفناک دھماکہ، چار افراد ہلاک، آٹھ لوگ زخمی

سلنڈر پھٹنے سے ہونے والے دھماکے کی آواز اتنی تیز تھی کہ آاس پاس کے لوگوں کو زلزلے جیسا جھٹکا محسوس ہوا۔

دادر اور نگر حویلی: گودام میں سلنڈر پھٹنے کے بعد زبردست دھماکہ4 افراد ہلاک متعدد زخمی ((IANS))
By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 4, 2026 at 2:04 PM IST

سلواسا (دادرا اور نگر حویلی): مرکز کے زیر انتظام علاقے دادر اور نگر حویلی اور دمن اور دیو میں واقع سلواسا میں ہفتہ کی صبح ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ نائٹروجن اور آکسیجن گیس سلنڈر پھٹنے کے بعد ڈیمانی روڈ پر واقع گودام میں زور دار دھماکہ ہوا۔ اس واقعے میں چار افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور چار سے زائد افراد شدید زخمی ہوئے۔

عینی شاہدین کے مطابق دھماکہ اتنا شدید تھا کہ گودام کی چھت اور دیواریں اڑ گئیں۔ دھماکے کی آوازیں 30 میٹر کے دائرے میں سنی گئیں، جس سے مقامی باشندوں نے زلزلے جیسے جھٹکے محسوس کئے۔ دریں اثنا سڑک پر اڑنے والے ملبے نے زوردار شور کے ساتھ قریبی اسکول اور مقامی رہائشیوں میں بچوں میں خوف و ہراس اور چیخ و پکار ہونے لگا۔

ایک مقامی رہائشی نے بتایا کہ دھماکہ صبح 9 بج کر 15 منٹ پر ہوا۔ دھماکا اتنا زوردار تھا کہ 10 سے 15 منٹ تک کچھ نظر نہیں آیا۔دھماکے کے نتیجے میں ہمارے گھر پر کھڑی گاڑی کی ونڈ شیلڈ بکھر گئیں۔

مزید پڑھیں: مسلم قانون کے بارے میں سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ: کہا، سجادہ نشین روحانی سربراہ ہیں متولی نہیں

دریں اثنا کلکٹر پریانک کشور نے کہا، تفتیش جاری ہے، اور ایک ایف ایس ایل ٹیم جائے وقوعہ پر پہنچ رہی ہے۔ یہ گیس ایجنسی یہاں کام کر رہی تھی اور گیس سپلائی کر رہی تھی۔ فی الحال واقعہ کی تحقیقات جاری ہے..."

