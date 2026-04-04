دادر اور نگر حویلی: گودام میں سلنڈر پھٹنے سے خوفناک دھماکہ، چار افراد ہلاک، آٹھ لوگ زخمی
سلنڈر پھٹنے سے ہونے والے دھماکے کی آواز اتنی تیز تھی کہ آاس پاس کے لوگوں کو زلزلے جیسا جھٹکا محسوس ہوا۔
Published : April 4, 2026 at 2:04 PM IST
سلواسا (دادرا اور نگر حویلی): مرکز کے زیر انتظام علاقے دادر اور نگر حویلی اور دمن اور دیو میں واقع سلواسا میں ہفتہ کی صبح ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ نائٹروجن اور آکسیجن گیس سلنڈر پھٹنے کے بعد ڈیمانی روڈ پر واقع گودام میں زور دار دھماکہ ہوا۔ اس واقعے میں چار افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور چار سے زائد افراد شدید زخمی ہوئے۔
Dadra and Nagar Haveli, Gujarat: A massive explosion occurred at a nitrogen and oxygen gas warehouse in Demni School Faliya, Dadra (Dadra and Nagar Haveli). Eight people were injured and rushed to hospital. Authorities confirmed that four victims later died, while the remaining… pic.twitter.com/sUcpS3HLgC— IANS (@ians_india) April 4, 2026
عینی شاہدین کے مطابق دھماکہ اتنا شدید تھا کہ گودام کی چھت اور دیواریں اڑ گئیں۔ دھماکے کی آوازیں 30 میٹر کے دائرے میں سنی گئیں، جس سے مقامی باشندوں نے زلزلے جیسے جھٹکے محسوس کئے۔ دریں اثنا سڑک پر اڑنے والے ملبے نے زوردار شور کے ساتھ قریبی اسکول اور مقامی رہائشیوں میں بچوں میں خوف و ہراس اور چیخ و پکار ہونے لگا۔
ایک مقامی رہائشی نے بتایا کہ دھماکہ صبح 9 بج کر 15 منٹ پر ہوا۔ دھماکا اتنا زوردار تھا کہ 10 سے 15 منٹ تک کچھ نظر نہیں آیا۔دھماکے کے نتیجے میں ہمارے گھر پر کھڑی گاڑی کی ونڈ شیلڈ بکھر گئیں۔
Dadra and Nagar Haveli, Gujarat: A local says, " the blast occurred at around 9:15. it was so massive that nothing was visible for 10–15 minutes. the glass of the vehicle parked at our house was shattered due to the explosion..." pic.twitter.com/JnNUlyVxDv— IANS (@ians_india) April 4, 2026
دریں اثنا کلکٹر پریانک کشور نے کہا، تفتیش جاری ہے، اور ایک ایف ایس ایل ٹیم جائے وقوعہ پر پہنچ رہی ہے۔ یہ گیس ایجنسی یہاں کام کر رہی تھی اور گیس سپلائی کر رہی تھی۔ فی الحال واقعہ کی تحقیقات جاری ہے..."