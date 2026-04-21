کیرالہ میں پٹاخہ بنانے والی فیکٹری میں زوردار دھماکہ، 13 مزدور ہلاک، پی ایم مودی کا اظہار افسوس
دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہوسکتا ہے، کیونکہ 40 زخمی کارکنوں میں سے کئی کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔
Published : April 21, 2026 at 8:48 PM IST
تھریسور: کیرالہ کے تھریسور سے 30 کلومیٹر دور منڈاتھی کوڈ میں پٹاخے کی ایک فیکٹری میں زبردست دھماکے میں کم از کم 13 لوگوں کی جان چلی گئی۔ دھماکے میں 40 سے زائد کارکنان کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ تھریسور پورم کے تھروامبادی سیکشن کے لیے تیاریاں جاری تھیں۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے اس واقعہ پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ہر مرنے والے کے لواحقین کو وزیر اعظم کے قومی ریلیف فنڈ سے 200,000 روپے ملیں گے۔ زخمیوں کو 50,000 روپے ملیں گے۔
Saddened to hear about the loss of lives due to the mishap at a cracker factory in Thrissur, Keralam. My deepest condolences to those who have lost their loved ones. May the injured recover at the earliest: PM @narendramodi— PMO India (@PMOIndia) April 21, 2026
پی ایم مودی نے ایکس پر کہا، "کیرالہ کے تھریسور میں پٹاخہ فیکٹری میں ہونے والے حادثے میں جانوں کے نقصان کے بارے میں سن کر مجھے دکھ ہوا ہے۔ اپنے پیاروں کو کھونے والوں کے تئیں میری گہری تعزیت ہے۔ میں زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کرتا ہوں۔"
چیف منسٹر پنارائی وجین نے تمام ضروری طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت دی ہے اور عہدیداروں کو بچاؤ اور راحت کی کوششوں کو مربوط کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شدید زخمیوں کے لیے ریاست کے باہر سے ماہر ڈاکٹروں کو طلب کیا جا سکتا ہے۔
حادثے کے بعد ضلع کلکٹر نے باضابطہ طور پر واقعہ کی تفصیلی مجسٹریل انکوائری کا حکم دیا ہے۔ تھریسور ریونیو ڈویژنل آفیسر (آر ڈی او)، جو سب ڈویژنل مجسٹریٹ کے طور پر کام کرتے ہیں، کو تحقیقات کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ تحقیقات میں دھماکے کی مخصوص وجہ اور حادثے کے وسیع تر نتائج کا تعین کرنے پر توجہ دی جائے گی، کیونکہ ریسکیو ٹیمیں جائے وقوعہ پر اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔
The Prime Minister has announced that an ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the next of kin of each deceased. The injured would be given Rs. 50,000. https://t.co/TOGx8sEISm— PMO India (@PMOIndia) April 21, 2026
اس سے قبل تھریسور میڈیکل کالج ہسپتال کے حکام نے تصدیق کی تھی کہ ہنگامی علاج کے دوران تین شدید زخمیوں کی موت کے بعد مرنے والوں کی تعداد چھ ہو گئی تھی جس سے کل تعداد 13 ہو گئی ہے۔
حکام نے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ 40 زخمی کارکنوں میں سے کئی کی حالت تشویشناک ہے۔ مبینہ طور پر فیکٹری کے اندر متعدد دھماکے ہوئے ہیں، جو کہ دھماکے سے ملبے میں تبدیل ہو گئے ہیں، جس سے امدادی کارروائیوں میں نمایاں طور پر رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق فیکٹری کے اندر دم گھٹنے والے دھوئیں نے ریسکیو آپریشن میں بھی رکاوٹیں ڈالی ہیں۔
Deeply saddened to hear about the explosion at a fireworks facility in Thrissur, Kerala just days before Pooram.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 21, 2026
The tragic loss of lives and the scale of devastation is heartbreaking. My thoughts are with the families of the victims.
The government must ensure swift rescue…
ایسی اطلاعات ہیں کہ متعدد کارکن اب بھی منہدم ہونے والے گودام کے ملبے کے نیچے پھنسے ہوئے ہیں، جس میں تہوار کی مرکزی نمائش کے لیے بارود کی بڑی مقدار رکھی گئی تھی۔ اس واقعے کے بعد وزیر صحت وینا جارج نے صورتحال سے نمٹنے کے لیے مزید 108 ایمبولینسوں سمیت خصوصی طبی امداد کی تعیناتی کا حکم دیا ہے۔
دھماکا اتنا زور دار تھا کہ اس نے پوری جگہ کو تباہ کر دیا، جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا، اور ٹیمیں مشکل حالات کے باوجود کھنڈرات کے اندر سے لاپتہ افراد کو نکالنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔