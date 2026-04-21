کیرالہ میں پٹاخہ بنانے والی فیکٹری میں زوردار دھماکہ، 13 مزدور ہلاک، پی ایم مودی کا اظہار افسوس

دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہوسکتا ہے، کیونکہ 40 زخمی کارکنوں میں سے کئی کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 21, 2026 at 8:48 PM IST

تھریسور: کیرالہ کے تھریسور سے 30 کلومیٹر دور منڈاتھی کوڈ میں پٹاخے کی ایک فیکٹری میں زبردست دھماکے میں کم از کم 13 لوگوں کی جان چلی گئی۔ دھماکے میں 40 سے زائد کارکنان کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ تھریسور پورم کے تھروامبادی سیکشن کے لیے تیاریاں جاری تھیں۔

وزیر اعظم نریندر مودی نے اس واقعہ پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ہر مرنے والے کے لواحقین کو وزیر اعظم کے قومی ریلیف فنڈ سے 200,000 روپے ملیں گے۔ زخمیوں کو 50,000 روپے ملیں گے۔

پی ایم مودی نے ایکس پر کہا، "کیرالہ کے تھریسور میں پٹاخہ فیکٹری میں ہونے والے حادثے میں جانوں کے نقصان کے بارے میں سن کر مجھے دکھ ہوا ہے۔ اپنے پیاروں کو کھونے والوں کے تئیں میری گہری تعزیت ہے۔ میں زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کرتا ہوں۔"

چیف منسٹر پنارائی وجین نے تمام ضروری طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت دی ہے اور عہدیداروں کو بچاؤ اور راحت کی کوششوں کو مربوط کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شدید زخمیوں کے لیے ریاست کے باہر سے ماہر ڈاکٹروں کو طلب کیا جا سکتا ہے۔

حادثے کے بعد ضلع کلکٹر نے باضابطہ طور پر واقعہ کی تفصیلی مجسٹریل انکوائری کا حکم دیا ہے۔ تھریسور ریونیو ڈویژنل آفیسر (آر ڈی او)، جو سب ڈویژنل مجسٹریٹ کے طور پر کام کرتے ہیں، کو تحقیقات کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ تحقیقات میں دھماکے کی مخصوص وجہ اور حادثے کے وسیع تر نتائج کا تعین کرنے پر توجہ دی جائے گی، کیونکہ ریسکیو ٹیمیں جائے وقوعہ پر اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔

اس سے قبل تھریسور میڈیکل کالج ہسپتال کے حکام نے تصدیق کی تھی کہ ہنگامی علاج کے دوران تین شدید زخمیوں کی موت کے بعد مرنے والوں کی تعداد چھ ہو گئی تھی جس سے کل تعداد 13 ہو گئی ہے۔

حکام نے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ 40 زخمی کارکنوں میں سے کئی کی حالت تشویشناک ہے۔ مبینہ طور پر فیکٹری کے اندر متعدد دھماکے ہوئے ہیں، جو کہ دھماکے سے ملبے میں تبدیل ہو گئے ہیں، جس سے امدادی کارروائیوں میں نمایاں طور پر رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق فیکٹری کے اندر دم گھٹنے والے دھوئیں نے ریسکیو آپریشن میں بھی رکاوٹیں ڈالی ہیں۔

ایسی اطلاعات ہیں کہ متعدد کارکن اب بھی منہدم ہونے والے گودام کے ملبے کے نیچے پھنسے ہوئے ہیں، جس میں تہوار کی مرکزی نمائش کے لیے بارود کی بڑی مقدار رکھی گئی تھی۔ اس واقعے کے بعد وزیر صحت وینا جارج نے صورتحال سے نمٹنے کے لیے مزید 108 ایمبولینسوں سمیت خصوصی طبی امداد کی تعیناتی کا حکم دیا ہے۔

دھماکا اتنا زور دار تھا کہ اس نے پوری جگہ کو تباہ کر دیا، جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا، اور ٹیمیں مشکل حالات کے باوجود کھنڈرات کے اندر سے لاپتہ افراد کو نکالنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔

