تملناڈو: فیکٹری میں امونیا گیس کا اخراج، دو مزدور ہلاک، 40 سے زیادہ اسپتال میں داخل، متعدد کی حالت نازک
تمل ناڈو کے تروولور میں جھینگا پروسیسنگ فیکٹری میں امونیا گیس کے اخراج سے دو مزدوروں کی موت ہو گئی۔
Published : June 21, 2026 at 10:20 PM IST|
Updated : June 21, 2026 at 10:56 PM IST
تروولور (تمل ناڈو): تروولور ضلع میں جھینگے برآمد کرنے والی فیکٹری میں امونیا گیس کے اخراج سے دو مزدوروں کی موت ہو گئی، جب کہ 40 سے زیادہ افراد کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے اور ان کا علاج جاری ہے۔
پولیس کے مطابق، جھینگے برآمد کرنے کا ایک نجی کارخانہ تروولور ضلع کے پیریاپالیام کے قریب ایک گاؤں میں چلتا ہے۔ اتوار کی دوپہر ایک بجے کے قریب فیکٹری میں اچانک امونیا گیس کا اخراج ہوا۔ چند منٹوں میں مزدور یکے بعد دیگرے بے ہوش ہونے لگے، جس کے بعد عوام کی مدد سے انہیں دو مقامی نجی اسپتالوں میں داخل کرایا گیا ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق 40 سے زائد افراد ہسپتال میں داخل ہیں۔
ہسپتال ذرائع نے تصدیق کی کہ طبی امداد کے باوجود ان میں سے دو کی موت ہو گئی۔ سی ایم وجے نے واقعے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کا حکم دیا ہے۔
VIDEO | Tamil Nadu: Several people hospitalised in Tiruvallur after ammonia leaks in shrimp factory.— Press Trust of India (@PTI_News) June 21, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/GTZBNwMsau
تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ سی جوزف وجے نے امونیا گیس اخراج کے واقعے کی جانچ کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دینے کا حکم دیا ہے۔ انڈسٹریل سیفٹی اینڈ ہیلتھ کے ڈائریکٹر، آلودگی کنٹرول بورڈ کے ممبر سیکرٹری اور پبلک ہیلتھ کے ایڈیشنل ڈائریکٹر اس کمیٹی کے ممبر ہوں گے۔ یہ کمیٹی 24 گھنٹے میں عبوری رپورٹ اور تین دن میں حتمی رپورٹ پیش کرے گی۔
ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ سی ایم وجے نے آئی ٹی وزیر آر کمار کو مانیٹرنگ آفیسر ڈاکٹر کے پی کے ساتھ تروولور کا دورہ کرنے کی ہدایت دی ہے۔ کارتیکیان ضلع کلکٹر اور ضلع انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کریں گے تاکہ متاثرہ افراد کی بہترین ممکنہ دیکھ بھال کو یقینی بنایا جا سکے۔
ڈسٹرکٹ کلکٹر کا فیکٹری کا دورہ
تروولور ڈسٹرکٹ کلکٹر کویتا نے فیکٹری کا دورہ کیا اور امدادی کارروائیوں کی نگرانی کے لیے اسپتالوں میں مریضوں سے ملاقات کی۔ واقعے کی اصل وجہ کا تعین کرنے اور برآمدی یونٹ میں ممکنہ حفاظتی خامیوں کی جانچ کے لیے باقاعدہ تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے۔
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کلکٹر ایس کویتا نے بتایا کہ پیریاپلائم کے قریب ایک پرائیویٹ سی فوڈ پروسیسنگ یونٹ میں امونیا گیس کے اخراج کے بعد کل 67 متاثرہ مزدوروں کو فوری طور پر قریبی طبی مراکز میں پہنچایا گیا۔ ان کے مطابق 46 لوگ ویلز ہسپتال اور 21 افراد وینکٹیشورا ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ نو شدید متاثرہ افراد کو ایمبولینس کے ذریعے چنئی کے گورنمنٹ سٹینلے میڈیکل کالج ہسپتال لے جایا گیا۔
Tamil Nadu Chief Minister C Joseph Vijay has instructed to form a Committee to enquire into the Ammonia Gas Leak incident. A 3 member committee with Director of Industrial Safety and Health, Member Secretary, Pollution Control Board and Additional Director of Public Health has…— ANI (@ANI) June 21, 2026
ایک نجی ہسپتال کے ایک ڈاکٹر نے صحافیوں کو بتایا کہ "ہم نے کل 44 مریضوں کو داخل کیا، جن میں 43 خواتین اور ایک مرد شامل ہیں۔ ان میں سے ہم نے 15 سے 16 مریضوں کو انٹیوبیٹ کیا ہے، اور 11 اس وقت وینٹی لیٹر پر ہیں۔" ڈاکٹر نے مزید بتایا کہ متاثرہ مزدوروں میں زیادہ تر 24 سے 25 سال کی خواتین ہیں۔
ڈاکٹر نے مزید کہا کہ "وہ زندہ ہیں، اور ہم ان کی نبض اور بلڈ پریشر مانیٹر کر سکتے ہیں، حالانکہ ان کا بلڈ پریشر ابھی بہت کم ہے۔ کیونکہ وہ جوان ہیں، اس لیے ہمیں امید ہے کہ وہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ ہم چار سے پانچ مزید نازک مریضوں کو جدید نگہداشت کے لیے سرکاری اسپتال میں منتقل کرنے کے انتظامات بھی کر رہے ہیں۔"
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