بہار سڑک حادثہ: مرنے والوں کی تعداد 13 ہوگئی، 32 لوگ زخمی، پی ایم اور سی ایم کا معاوضے کا اعلان
کٹیہار حادثے میں ہلاک شدگان میں زیادہ تر خواتین ہیں، ان میں ایک ہی خاندان کے پانچ افراد بھی شامل ہیں۔
Published : April 12, 2026 at 11:45 AM IST
کٹیہار: بہار کے کٹیہار ضلع کے کوئیرا تھانہ حلقے کے تحت بس گڑھا کے قریب سنیچر کی شام ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ تیز رفتار بس نے بے قابو ہو کر پہلے دو موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا اور پھر پک اپ وین سے ٹکرا گئی۔ 13 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جب کہ تیس سے زائد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں سے کئی کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ یہ حادثہ قومی شاہراہ 31 پر پیش آیا۔
متاثرین میلے سے واپس آ رہے تھے
اطلاعات کے مطابق پک اپ وین میں سوار لوگ جھارکھنڈ کے میلے سے واپس آ رہے تھے۔ اسی دوران پورنیہ سے بھاگلپور جا رہی تیز رفتار بس اچانک بے قابو ہو گئی۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ بس نے پہلے دو موٹر سائیکلوں کو ٹکر ماری جس سے سدانند مرمو عرف راجیش (40) کی موقعے پر ہی موت ہو گئی۔ اس کے بعد بس نے بھاگنے کی کوشش کی اور پک اپ وین سے ٹکرا گئی۔
"بس ڈرائیور نے پہلے دو موٹر سائیکلوں کو ٹکر ماری، جس پر سواروں میں سے ایک، سدانند مرمو عرف راجیش (40) کی موت ہوگئی۔ بعد ازاں بس ڈرائیور نے فرار ہونے کی کوشش کی اور پک اپ وین کو زور سے ٹکر ماری۔" - عینی شاہد
ڈرائیور نشے میں تھا، مقامی لوگوں کا الزام
مقامی لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ڈرائیور نشے میں تھا اور بس تیز رفتاری سے چل رہی تھی جس کی وجہ سے وہ گاڑی پر سے کنٹرول کھو بیٹھا۔ تاہم پولیس نے ابھی تک اس الزام کی تصدیق نہیں کی ہے۔ ڈرائیور اور دیگر افراد کے خلاف تفتیش جاری ہے۔ پولیس نے ڈرائیور کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔
"بس ڈرائیور نشے میں تھا اور بس بہت تیز رفتاری سے جا رہی تھی۔ اس نے گاڑی پر سے کنٹرول کھو دیا، جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔" مقامی
مرنے والوں کی شناخت
ہلاک شدگان میں زیادہ تر خواتین ہیں۔ اس ہلاکت خیز حادثے میں ایک ہی خاندان کے پانچ افراد بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ مرنے والوں کی شناخت رادھیکا ہسدا (19)، تلمی دیوی (40)، پپو ہسدا، تالپو سورین، تانا ٹوڈو، بٹیکا مرانڈی، پپو دیوی، چنتامنی مہاتو (35)، سدانند مرمو، تالو سورین (48)، رنبیگا (48)، رنمبہ (56)، اور رنبی (56) کے طور پر ہوئی ہے۔ ان میں 11 خواتین اور دو مرد شامل ہیں۔ مرنے والوں میں زیادہ تر پورنیہ اور کٹیہار کے رہنے والے بتائے جاتے ہیں۔
حادثے کے فوراً بعد، مقامی باشندوں اور پولیس نے مل کر زخمیوں راحت اور بچاؤ کا کام شروع کیا۔ تمام زخمیوں کو قریبی اسپتال لے جایا گیا۔ جن کی حالت نازک ہے، انہیں پورنیہ ریفر کر دیا گیا، جہاں بہتر علاج کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ انتظامیہ نے زخمیوں کے مناسب علاج کی ہدایات دی ہیں۔ متعدد زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔
پک اپ وین میں 35-40 لوگ سوار تھے
کوئیرا ڈی ایس پی رنجن کمار سنگھ نے اس خوفناک سڑک حادثے کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ پک اپ وین میں کل 35 سے 40 افراد سوار تھے جن میں سے 13 کی موت اور 32 زخمی ہوئے۔ تمام زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال بھیج دیا گیا ہے۔ ڈی ایس پی سنگھ نے یہ بھی واضح کیا کہ پک اپ وین میں سوار تمام مسافر ضلع پورنیہ کے رہنے والے تھے، جو جھارکھنڈ کے میلے سے گھر لوٹ رہے تھے۔
معاوضے کا اعلان
ضلع مجسٹریٹ آشوتوش دویدی نے بتایا کہ بہار حکومت نے مرنے والوں کے لواحقین کو چیف منسٹر ریلیف فنڈ سے ہر ایک کو 2 لاکھ روپے اور زخمیوں کو ہر ایک کو 50,000 روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔ مرکزی حکومت وزیر اعظم کے قومی ریلیف فنڈ سے ہر مرنے والوں کے لواحقین کو 2 لاکھ روپے اور زخمیوں کو 50،000 روپے بھی فراہم کرے گی۔ سینئر حکام کو جائے وقوع پر امدادی کارروائیوں کی نگرانی کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔
- "حکومت نے مرنے والوں کے لواحقین کو ہر ایک کو 2 لاکھ روپے اور زخمیوں کو 50،000 روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔" - آشوتوش دویدی، ضلع مجسٹریٹ
صدر جمہوریہ، نائب صدر کا اظہار تعزیت
कटिहार, बिहार में सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। मैं शोक-संतप्त परिवारजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूँ तथा प्रार्थना करती हूँ कि घायल हुए सभी लोग शीघ्र स्वस्थ हों।— President of India (@rashtrapatibhvn) April 11, 2026
صدر دروپدی مرمو نے حادثے کو انتہائی افسوسناک قرار دیا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر سوگوار خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے بھی متاثرین کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا۔
وزیر اعظم مودی کا اظہار افسوس
The mishap in Katihar, Bihar, is extremely painful. Condolences to those who have lost their loved ones. May the injured recover at the earliest.— PMO India (@PMOIndia) April 11, 2026
An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the next of kin of each deceased. The injured would be given Rs. 50,000: PM…
وزیر اعظم نریندر مودی نے حادثے کو المناک قرار دیا۔ انہوں نے اپنے پیاروں کو کھونے والوں سے تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کے قومی ریلیف فنڈ کی طرف سے مرنے والوں کے لواحقین کو ہر ایک کو دو دو لاکھ روپے کی ایکس گریشیا دی جائے گی۔ زخمیوں کو 50,000 روپے ملیں گے۔
سی ایم نتیش نے بھی معاوضے کا اعلان کیا
कटिहार जिले के कोढा थाना क्षेत्र में भीषण सड़क दुर्घटना में हुई लोगों की मृत्यु दुःखद। शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना है। मृतकों के आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 02-02 लाख रु॰ और घायलों को 50-50 हजार रु॰ अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। वरीय अधिकारियों द्वारा घटनास्थल…— Nitish Kumar (@NitishKumar) April 11, 2026
وزیر اعلی نتیش کمار نے بھی حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے سوگوار خاندانوں سے گہری تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے اعلیٰ حکام کو جائے وقوعہ پر پہنچنے اور امدادی کارروائیوں کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ اسی کے ساتھ انہوں نے مرنے والوں کے لواحقین کو چیف منسٹر ریلیف فنڈ سے ہر ایک کو دو دو لاکھ روپے اور زخمیوں کو 50،000 روپے کی ایکس گریشیا دینے کا اعلان کیا۔
