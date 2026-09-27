من کی بات پروگرام: سرجیکل اسٹرائیک سے آپریشن سندور تک، مختلف موضوعات پر وزیراعظم کا اظہار خیال
"من کی بات" کے 138 ویں ایپی سوڈ میں پی ایم مودی نے سال 2016 کے سرجیکل اسٹرائیک کی 10 ویں سالگرہ کا ذکر کیا۔
Published : September 27, 2026 at 12:28 PM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ستمبر کے آخری اتوار کو اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام 'من کی بات' میں اظہار خیال کیا۔ اس دوران انہوں نے سرجیکل اسٹرائیک، صفائی ستھرائی اور ماحولیات سمیت مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔
پی ایم مودی نے کہا کہ "'من کی بات' کے اس ایڈیشن میں مجھے ایک بار پھر آپ سب سے جڑنے کا موقع ملا ہے۔ میں ملک کے تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ 'من کی بات' میں ہم اپنے ہم وطنوں کی بہترین کوششوں کو ایک پلیٹ فارم دیتے ہیں اور ملک کی کامیابیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔"
Watch: In 138th Edition of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says, "In this September edition of 'Mann Ki Baat', I once again have the opportunity to connect with you. I welcome all the people of the country. In 'Mann Ki Baat', we give a platform to the positive efforts… pic.twitter.com/YyxOl0fXmA— IANS (@ians_india) September 27, 2026
انہوں نے مزید کہا کہ "بھارت کی ایسی ہی ایک بڑی اور تاریخی کامیابی کو ایک ہی دن میں 10 سال مکمل ہونے والے ہیں۔ یہ کامیابی 'سرجیکل اسٹرائیک' ہے۔ دس سال پہلے، 28-29 ستمبر سال 2016 کو، ہندوستانی فوج نے پاکستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر سرجیکل اسٹرائیک کی تھی۔ دنیا یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ کس طرح ہمارے بہادر جوانوں نے لائن آف کنٹرول پار کر کے دہشت گردی کے خلاف کارروائی کی تھی۔"
وزیراعظم مودی نے کہا کہ 'دہشت گردانہ حملوں نے بھارت کو طویل عرصے تک نقصان پہنچایا ہے۔ ایک وقت تھا جب بھارت میں سیریل بم دھماکے عام بات تھی۔ اسی ستمبر کے مہینے میں 13 ستمبر سال 2008 کو دہلی میں ہونے والے سیریل بلاسٹ میں کئی بے گناہ شہری مارے گئے تھے۔ اس کے چند ہی ہفتوں بعد ممبئی میں 26/11 جیسا بڑا حملہ ہوا۔
Watch: In 138th Edition of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says,
دوستو، پہلے بھی ہر دہشت گردانہ حملے کے بعد پاکستان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا جاتا تھا، لیکن اس پر اتنا دھیان نہیں دیا جاتا تھا۔ لوگ وقت گزرنے کا انتظار کرتے تھے۔ اب آج کا بھارت دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور ہم اس کے نتائج بھی دیکھ رہے ہیں۔'
وزیراعظم مودی نے کہا کہ 'میرے پیارے ہم وطنو، ان دنوں ملک کی ایک بہت بڑی تصویر بن رہی ہے۔ اس تصویر میں آپ بھی ہیں، آپ کا خاندان بھی ہے، اور آپ کے پڑوسی بھی ہیں۔ میں بھارت کے مردم شماری کی بات کر رہا ہوں۔ ملک کی تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں اس کا پہلا مرحلہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔
Watch: In 138th Episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says, " my dear countrymen, these days, a very large picture of the country is taking shape. in this picture, you are there, your family is there, and your neighbours are also there. i am talking about bharat's… pic.twitter.com/yY4ixxQEGz— IANS (@ians_india) September 27, 2026
32 کروڑ سے زیادہ خاندانوں کی جانکاری پہلے ہی ریکارڈ کی جا چکی ہیں۔ ان دنوں یہ کام لداخ، ہماچل پردیش، جموں و کشمیر اور اتراکھنڈ کے مشکل اور برفانی علاقوں میں بھی چل رہا ہے۔ وہاں سے کئی حوصلہ افزا تجربات ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اتراکھنڈ میں مردم شماری کا آغاز چمولی کے مانا گاؤں سے ہوا۔ مانا کو ملک کا پہلا گاؤں کہا جاتا ہے۔ مانا میں یہ عمل سب سے پہلے 83 سالہ پورنیما راوت کے ساتھ شروع ہوا۔ اترکاشی کے باگوری گاؤں میں ہوم اسٹے چلانے والے ہردیو سنگھ رانا نے ڈیجیٹل طریقے سے خود اپنی جانکاری درج کیں۔'
وزیراعظم نے کہا کہ ''آج 27 ستمبر کی یہ تاریخ ایک خاص وجہ سے اور بھی خاص ہو گئی ہے۔ آج ایک ایسی عظیم شخصیت کا 100 واں یومِ پیدائش ہے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی ثقافت، سماج اور ملک کے لیے وقف کر دی۔ میں وشو ہندو پریشد (وی ایچ پی) کے سابق انٹرنیشنل ورکنگ پریسیڈنٹ، اشوک سنگھل کی بات کر رہا ہوں۔ ان کی پیدائش آج ہی کے دن 1926 میں آگرہ میں ہوئی تھی۔'' مودی نے کہا کہ ''انہوں نے رام جنم بھومی تحریک کو جو سمت اور توانائی دی، اسی وجہ سے آج ہم ایودھیا میں شاندار مندر دیکھ رہے ہیں۔ میں بہت خوش قسمت رہا ہوں کہ میں نے نہ صرف ان کی زندگی کو قریب سے دیکھا، بلکہ اس مشن میں ان کے ساتھ جڑنے کا موقع بھی ملا۔''
Watch: In 138th Episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says, " today, this date of september 27th has become even more special for a special reason. today is the 100th birth anniversary of a great personality who dedicated his entire life to culture, society, and… pic.twitter.com/psjy3LUOlL— IANS (@ians_india) September 27, 2026
اپنے اس پروگرام میں انہوں نے مزید کہا کہ ''ہم نے اس سال کی شروعات خودداری کے ایک بڑے تہوار سے کی۔ یہ تہوار تھا 'سومناتھ سوابھیمان پرو'۔ ایک ہزار سال پہلے، 1026 میں محمود غزنوی نے پہلی بار سومناتھ مندر کو تباہ کیا تھا لیکن جو لوگ سومناتھ کو تباہ کر کے بھارت کی شناخت مٹانے آئے تھے، ان کا آج کوئی وجود نہیں ہے۔''
سومناتھ مندر اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ وسیع سمندر کے کنارے کھڑا ہے اور بھارت کو لافانی ہونے کا آشیرواد دے رہا ہے۔ اسی لیے ہم نے اس سال 'سومناتھ سوابھیمان پرو' کو بڑے فخر کے ساتھ منایا۔ دوستو، ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ میں آج 'من کی بات' میں اس پر پھر سے بات کر رہا ہوں۔۔۔'
Watch: In 138th Episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says, " my dear countrymen, we began this year with a grand festival of self-respect. this festival was 'somnath swabhiman parv'. a thousand years ago, in 1026, mahmud ghazni destroyed the somnath temple for the… pic.twitter.com/OF5ydbIVCv— IANS (@ians_india) September 27, 2026
"سال 1026 میں جب غزنوی نے سومناتھ کو تباہ کیا تھا، اسی سال گجرات کے مودھیرا کے مشہور سوریا مندر پر بھی حملہ کر کے اسے توڑ دیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس سال مودھیرا مندر کی تباہی کے ایک ہزار سال پورے ہو رہے ہیں۔ حالانکہ، اس وقت یہ مندر صرف ایک سال پہلے ہی بنا تھا۔ ایک سال پہلے، راجا بھیم دیو نے سال 1025 میں یہ مندر بنوایا تھا۔"
وزیراعظم نے کہا کہ "جب ہم ماحول کی حفاظت کرتے ہیں، تو ہم صرف پیڑ پودوں اور جنگلی جانوروں ہی کی حفاظت نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہم زندگی کو برقرار رکھنے والے پورے ایکو سسٹم کو بھی مضبوط کر رہے ہوتے ہیں۔ ملک کے الگ الگ حصوں میں ہونے والی کچھ کوششیں اس جذبے کو خوبصورتی سے سامنے لا رہی ہیں۔ دوستو، آسام میں سونائی روپائی وائلڈ لائف سینکچری ہے۔
Watch: In 138th Episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says, " friends, our connection with the past remains very much alive even today. behind this is the dedication and hard work of those people who are making this connection even deeper. one such unique effort is… pic.twitter.com/oqrMU5MUx9— IANS (@ians_india) September 27, 2026
ایک وقت تھا جب یہ علاقہ ہاتھیوں کا گھر تھا لیکن آہستہ آہستہ جنگل کی زمین پر انسانوں کا قبضہ بڑھتا گیا، جس کے نتیجے میں ہاتھی اس علاقے سے دور چلے گئے۔ تین سال پہلے اس زمین کو قبضے سے آزاد کرایا گیا، اور اب، ہم شاندار نتائج دیکھ رہے ہیں۔ ہاتھی ایک بار پھر اس جنگل میں لوٹ آئے ہیں۔ ہاتھیوں کے جھنڈ ایک بار پھر اس علاقے میں دیکھے جا رہے ہیں جہاں وہ برسوں سے متحرک نہیں تھے۔"
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