منی پور تشدد: ناگا گاؤں میں پھر سے فائرنگ، امپھال ایسٹ میں اسلحہ کا ذخیرہ برآمد
یہ تازہ ترین واقعات منی پور کے حساس علاقوں میں جاری سیکورٹی آپریشنز کے درمیان پیش آئے ہیں۔
Published : September 1, 2026 at 10:55 PM IST
امپھال/تیز پور: منگل کو منی پور کے مختلف حصوں سے تشدد کے نئے واقعات اور ہتھیاروں کی برآمدگی کی اطلاع ملی ہے، اس دوران ریاست میں کشیدگی کے درمیان سیکورٹی فورسز نے آپریشن جاری رکھا۔ کانگ پوکپی ضلع میں، مسلح شرپسندوں نے مبینہ طور پر تین ناگا گاؤں، تپن کھلن، تپون کھنو، اور ماکوئی پپورام ناگا گاؤں، جو آئی ٹی روڈ پر واقع ہے، منگل کی صبح فائرنگ کی۔ صبح چار بجے کے قریب ہونے والی فائرنگ سے علاقے کا امن درہم برہم ہو گیا۔
یہ واقعہ کانگ پوکپی ضلع کے این ٹیککھانگ کوکی گاؤں میں مسلح شرپسندوں کے مبینہ حملے میں دو خواتین سمیت کم از کم تین افراد کے ہلاک ہونے کے ایک دن بعد پیش آیا ہے۔
دریں اثنا، امپھال مشرقی ضلع میں ایک علیحدہ سیکورٹی آپریشن کے دوران، اسپیشل کمانڈو یونٹ (خبیسوئی) اور 33 آسام رائفلز کی ایک مشترکہ ٹیم نے لملی پولیس اسٹیشن کے تحت نونگرین اوانگ لیکائی چنگمی علاقے سے ہتھیاروں کا ایک ذخیرہ برآمد کیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق برآمد ہونے والے اسلحے میں ایک لیتھوڈ گن، دو پستول، ایک سنگل بیرل گن اور دو موڈیفائیڈ سنگل بیرل گنز شامل ہیں۔
یہ تازہ ترین واقعات منی پور کے حساس علاقوں میں جاری سیکورٹی آپریشنز کے درمیان ہوئے ہیں۔ ہتھیاروں کی ضبطی اور فائرنگ کی نئی اطلاعات نے غیر قانونی ہتھیاروں کی موجودگی اور حساس علاقوں میں مزید تشدد کے امکانات کے بارے میں خدشات کو جنم دیا ہے۔ سیکورٹی فورسز نے چھپے ہوئے ہتھیاروں کو تلاش کرنے اور تشدد کو مزید بڑھنے سے روکنے کے لیے محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔