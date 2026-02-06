نئی حکومت کے قیام کے بعد منی پور میں ایک بار پھر تشدد بھڑک اٹھا
کوکی برادری نے آج مکمل بند کی کال دی ہے اور سب سے شرکت کی اپیل کی ہے، اسی کے ساتھ وارننگ بھی دی ہے۔
Published : February 6, 2026 at 12:25 PM IST
چورا چند پور (منی پور): منی پور میں نئی حکومت کے قیام کے بعد چورا چند پور میں ایک بار پھر پُر تشدد مظارے پھوٹ پڑے ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق جمعرات کو نئے نائب وزیر اعلیٰ کی حلف برداری کے خلاف نیمچا کپگن اور لوسی ڈیکھو کے درمیان احتجاج پرتشدد ہو گیا۔ اس کے بعد علاقے میں کشیدگی پھیل گئی۔ صورت حال دن بھر کشیدہ رہی۔ صورت حال پر قابو پانے کے لیے پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔
تشدد شام چھ بجے کے قریب شروع ہوا۔ جمعرات کو توئی بونگ مین مارکیٹ کے علاقے میں سینکڑوں نوجوان مظاہرین نے سکیورٹی فورسز کو واپس اپنی بیرکوں میں دھکیلنے کی کوشش کی۔ جب سکیورٹی فورسز نے بات ماننے سے انکار کر دیا تو پتھراؤ کے ساتھ ساتھ تصادم بھی بڑھ گیا۔ دوسروں نے سڑک کے بیچوں بیچ ٹائر جلائے۔ نوجوانوں کا غصہ اور ناراضگی اس وقت مزید بڑھ گئی جب انہیں یقین دلایا گیا کہ تین کوکی-جومی ایم ایل اے منی پور حکومت میں شامل ہو رہے ہیں۔ نیمچا نے نائب وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیا اور دو دیگر، ایل ایم کھوتے اور نگورسنگلور، حلف لینے والے ہیں۔
خطے میں کوکی دھڑے کی وارننگ
اطلاعات کے مطابق، کوکی برادری نے اپنے ارکان اسمبلی کو حکومت میں شامل نہ ہونے کی تنبیہ کی تھی، لیکن یہ معلوم ہونے پر کہ تین ایم ایل اے شامل ہو رہے ہیں، چوراچند پور میں بند کی کال دی گئی اور احتجاج کیا گیا۔
ریاست میں نئی حکومت تشکیل
قبل ازیں یومن کھیم چند سنگھ نے این بیرن سنگھ کی جگہ ریاست کے 13ویں وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیا۔ وزیر اعلیٰ نے این بیرن سنگھ کے استعفیٰ کے تقریباً ایک سال بعد عہدہ سنبھالا۔ دریں اثنا، بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایم ایل اے نیمتا کیپگن اور ناگا پیپلز فرنٹ کے ایم ایل اے ایل ڈیکھو، دونوں کوکی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، نے بھی نائب وزیراعلیٰ کے طور پر حلف لیا۔
ذرائع کے مطابق کوکی جومی برادری کو شدید تکلیف اور نقصان پہنچا ہے۔ امپھال میں دن دہاڑے سینکڑوں لوگ مارے گئے، ان کے چرچوں کو آگ لگا دی گئی، اور ان کی لاکھوں روپے کی املاک جلا کر راکھ کر دی گئیں۔
آسام رائفلز کے اہلکار تعینات
حالات پر قابو پانے کے لیے آسام رائفلز کے افسران کو تعینات کیا گیا تھا، لیکن ابتدائی کوششیں مظاہرین پر قابو پانے میں ناکام رہیں۔ آخر کار سکیورٹی فورسز تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہٹ گئیں لیکن اپنی پوزیشن پر موجود رہیں جب کہ مظاہرین نے پیش قدمی جاری رکھی۔ اس کے بعد بھیڑ کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولے داغے گئے۔
چورا چند پور میں مکمل بند کی کال
موصولہ اطلاع کے مطابق چورا چند پور میں قبائلی تنظیم 'جوائنٹ فورم آف سیون' نے آج صبح چھ بجے سے شام چھ بجے تک مکمل بند کی کال دی ہے۔ اپنے مطالبے کو دہراتے ہوئے تنظیم نے سبھی سے بند میں شامل ہونے کی اپیل کی۔
کوکی برادری کی وارننگ
کوکی برادری نے خبردار کیا کہ بند میں شامل نہ ہونے والے برادری کے بھی ایم ایل اے نتائج کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہے۔ اگر کچھ ہوا تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔
مزید پڑھیں:
منی پور میں صدر راج کا خاتمہ، یمنم کھیم چند سنگھ وزیر اعلیٰ مقرر، دو نائب وزرائے اعلیٰ نے لیا حلف
منی پور میں نسلی تنازع کا سامنا، متنازعہ گروپوں کے درمیان اختلافات کو حل کرنے میں وقت لگے گا: موہن بھاگوت
منی پور کے چورا چند پور میں انکاؤنٹر: سکیورٹی فورسز کے ساتھ تصادم میں چار عسکریت پسند ہلاک
منی پور میں آسام رائفلز کی گاڑی پر حملہ، دو فوجی ہلاک، کئی زخمی
پی ایم مودی کی منی پور تشدد کے متاثرین سے ملاقات، 2023 کی بدامنی کے بعد سے ریاست کا پہلا دورہ