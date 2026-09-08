وزیراعظم مودی کی ممبئی تقریب سے قبل سکیورٹی میں بڑی چوک، فرضی پی ایم او افسر اور مسلح ’باڈی گارڈ‘ حراست میں
یہ واقعہ ممبئی میں پیش آیا، جہاں وزیراعظم مودی منگل کی شام گلوبل فنٹیک فیسٹ 2026 کے افتتاح کےلیے جیو ورلڈ سینٹر پہنچنے والے تھے۔
Published : September 8, 2026 at 8:38 PM IST
ممبئی : وزیر اعظم نریندر مودی کی ممبئی میں ہونے والی ایک اہم تقریب سے قبل سکیورٹی انتظامات کے دوران ایک 24 سالہ نوجوان کو مبینہ طور پر خود کو وزیر اعظم کے دفتر (پی ایم او) کا افسر ظاہر کرنے کے الزام میں حراست میں لیا گیا، جبکہ اس کے ساتھ موجود اس کے مبینہ ’باڈی گارڈ‘ کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ پولیس کے مطابق اس شخص کے پاس سے ایک آتشیں ہتھیار بھی برآمد ہوا ہے۔
یہ واقعہ ممبئی کے باندرہ-کرلا کمپلیکس میں پیش آیا، جہاں وزیر اعظم نریندر مودی منگل کی شام گلوبل فن ٹیک فیسٹ 2026 کے افتتاح کے لیے جیو ورلڈ سینٹر پہنچنے والے تھے۔ پولیس کے مطابق 24 سالہ نوجوان نے خود کو وزیر اعظم کے دفتر کا افسر ظاہر کیا اور اپنے ساتھی کو باڈی گارڈ بتایا۔ دونوں نے جیو ورلڈ سینٹر میں واقع نیتا مکیش امبانی کلچرل سینٹر کے احاطے میں داخل ہونے میں کامیابی حاصل کرلی۔
تاہم ہائی سکیورٹی والے مقام پر تعینات سکیورٹی اہلکاروں اور پولیس نے دونوں کے مشتبہ رویے کو محسوس کرلیا۔ سکیورٹی اہلکاروں نے جب نوجوان سے اس کی شناخت اور سرکاری حیثیت سے متعلق دستاویزات طلب کیں تو وہ مطلوبہ اسناد پیش نہیں کرسکا۔ اس کے بعد دونوں افراد کو موقع پر ہی روک کر حراست میں لے لیا گیا اور مزید پوچھ گچھ کے لیے ممبئی پولیس کے حوالے کردیا گیا۔
پولیس کے ایک افسر نے بتایا کہ نوجوان کے ساتھ موجود شخص، جسے وہ اپنا ’باڈی گارڈ‘ بتا رہا تھا، کے پاس سے ایک آتشیں ہتھیار برآمد ہوا۔ اب پولیس یہ جاننے کی کوشش کررہی ہے کہ ہتھیار کہاں سے حاصل کیا گیا، اسے لے کر ہائی سکیورٹی والے مقام تک پہنچنے کا مقصد کیا تھا اور آیا مذکورہ شخص کے پاس اسلحہ رکھنے کا قانونی اختیار تھا یا نہیں۔ پولیس نے دونوں افراد کی شناخت فی الحال ظاہر نہیں کی ہے۔
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معاملے کی مزید تحقیقات کرائم انٹیلی جنس یونٹ اور مقامی پولیس مشترکہ طور پر کررہی ہے۔ تحقیقاتی ٹیم یہ جاننے کی کوشش کرے گی کہ دونوں افراد تقریب کے مقام تک کس طرح پہنچے، انہوں نے خود کو پی ایم او سے وابستہ افسر ظاہر کرنے کی کوشش کیوں کی اور کیا ان کے پاس کوئی جعلی دستاویز یا شناختی ثبوت موجود تھا۔ ساتھ ہی پولیس اس پہلو کی بھی جانچ کررہی ہے کہ سکیورٹی حصار میں داخل ہونے سے قبل دونوں کی سرگرمیاں کیا تھیں اور ان کا کسی دوسرے شخص یا گروہ سے تعلق تو نہیں۔