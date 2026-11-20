محمد مازن متحدہ عرب امارات سے بھارت ڈی پورٹ، مفرور ملزم پر 14 خواتین کے استحصال کا ہے الزام
سی بی آئی کی ترجمان بینا یادو نے ایک بیان میں بتایا کہ مفرور ملزم محمد مازن کے خلاف انٹرپول کا ریڈ نوٹس جاری تھا۔
Published : November 20, 2026 at 3:52 PM IST
نئی دہلی: حکام کے مطابق، خواتین کے مبینہ جنسی استحصال کے مقدمات میں مہاراشٹر پولیس کو مطلوب ایک شخص کو مرکزی تفتیشی بیورو (سی بی آئی) کے مربوط آپریشن کے تحت جمعہ کے روز متحدہ عرب امارات (یو اے ای) سے ہندوستان ڈی پورٹ (ملک بدر) کر دیا گیا۔ سی بی آئی کی ترجمان بینا یادو نے ایک بیان میں بتایا کہ مفرور ملزم محمد مازن کے خلاف انٹرپول کا ریڈ نوٹس جاری تھا۔ وہ ایک ایسے مقدمے میں مطلوب تھا جس میں اس نے مبینہ طور پر متاثرہ خاتون کو شادی کا جھوٹا جھانسا دے کر اپنے جال میں پھنسایا، اس کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کیے اور اسے جسمانی، ذہنی اور مالی استحصال کا نشانہ بنایا، جس میں بددیانتی سے اس سے 18 لاکھ روپے وصول کرنا بھی شامل ہے۔
ترجمان نے مزید کہاکہ "اس معاملے میں مجاز عدالت کے روبرو چارج شیٹ پہلے ہی داخل کی جا چکی ہے۔ تفتیش کے دوران یہ انکشاف بھی ہوا کہ ملزم نے اسی طرح شادی کا بہانہ بنا کر مزید 13 خواتین کا استحصال کیا، ان سے رقم بٹوری اور نجی لمحات کی ویڈیوز بھی ریکارڈ کیں۔ ملزم بعد ازاں بیرونِ ملک فرار ہو گیا تھا۔" سی بی آئی نے مہاراشٹر پولیس کی درخواست پر انٹرپول کے ذریعے مازن کے خلاف ریڈ نوٹس جاری کروایا تھا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ "متحدہ عرب امارات کے حکام نے ملزم کے ٹھکانے کا سراغ لگا کر اسے گرفتار کر لیا۔ ضروری قانونی کارروائی کی تکمیل کے بعد یو اے ای حکام نے ملزم کو ہندوستان ڈی پورٹ کرنے کی منظوری دے دی۔
یہ بھی پڑھیں: مدھیہ پردیش کے پولیس افسر کی غیر شادی شدہ جوڑے کو منشیات کے جھوٹے مقدمے میں پھنسانے کی دھمکی، ویڈیو کیمرے میں قید
مہاراشٹر پولیس کی ایک حفاظتی (ایسکورٹ) ٹیم متحدہ عرب امارات پہنچی، جہاں ملزم کو ان کے حوالے کر دیا گیا۔" ترجمان کے مطابق "بھارت سے جانے والی ٹیم ملزم کو لے کر جمعہ کے روز کوچین بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچ گئی۔" قابلِ ذکر ہے کہ سی بی آئی نے انٹرپول ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے سال 2026 کے دوران اب تک 74 مفرور ملزمان کی وطن واپسی کو کامیابی کے ساتھ یقینی بنایا ہے۔