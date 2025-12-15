بچے اور شوہر کو چھوڑ کر تھاما عاشق کا ہاتھ، دو سال لیو ان میں رہی، شادی میں رکاوٹ بننے پر پارٹنر نے کر دیا قتل
عاشق نے بتایاکہ وہ اسے شادی کی اجازت نہیں دے رہی تھی، اسلیے اس نے کار کی سیٹ بیلٹ سے اس کا گلا گھونٹ دیا۔
سہارنپور: اترپردیش کے سہارنپور میں لیو ان ریلیشن شپ کا ہولناک انجام دیکھنے کو ملا۔ ایک خاتون نے دو سال قبل اپنے عاشق سے شادی کرنے کے لیے اپنے شوہر اور بچے کو چھوڑ دیا۔ اوما نام کی یہ خاتون دو سال سے بلال نام کے عاشق کے ساتھ رہ رہی تھی۔ تاہم جب وہ عورت عاشق کی شادی میں رکاوٹ بنی تو اس نے اسے راستے سے ہٹا دیا۔
نوجوان نے اپنی گرل فرینڈ کو قتل کرنے کا پورا منصوبہ بنایا۔ پہلے اس نے اسے ہماچل پردیش کے ٹور پر لے جانے کے لیے راضی کیا۔ پھر اسے گاڑی میں لے جاتے ہوئے راستے میں سیٹ بیلٹ سے اس کا گلا گھونٹ دیا۔ نوجوان نے اسے قتل کرنے کے بعد شناخت چھپانے کے لیے اس کا سر اس کے جسم سے کاٹ کر دور پھینک دیا۔
سی سی ٹی وی فوٹیج کے سراغ کی بنیاد پر ہریانہ پولیس نے قاتل عاشق کو شادی کے مقام سے گرفتار کر لیا۔ پولیس کی پوچھ گچھ کے دوران عاشق نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ پولیس نے ملزم بلال کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔
سات دسمبر کو ہریانہ کے یمنا نگر میں پولیس کو پونٹا صاحب ہائی وے پر پرتاپ نگر تھانہ حلقے کے ایک کھیت میں ایک عورت کی سر کے بغیر لاش ملی۔ لاش مکمل طور پر گل سڑ چکی تھی۔ اس واقعے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے سپرنٹنڈنٹ آف پولیس کمل دیپ گوئل کی ہدایت پر ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم (SIT) تشکیل دی گئی۔ ڈی ایس پی رجت گلیا کی قیادت میں ایس آئی ٹی میں سی آئی اے کی دونوں ٹیمیں اور پولیس اسٹیشن سطح کے افسران شامل تھے۔
پولیس کے لیے سب سے بڑا چیلنج خاتون کی شناخت کرنا تھا۔ ہریانہ کے تمام اضلاع کے ساتھ ساتھ ہماچل پردیش، چندی گڑھ، اتراکھنڈ اور اتر پردیش کے سرحدی اضلاع سے رابطہ کیا گیا۔ پولیس نے تکنیکی تجزیہ، سی سی ٹی وی فوٹیج اور دیگر ڈیجیٹل شواہد کی بنیاد پر بھی تفتیش جاری رکھی۔ جب پولیس نے ہتھنی کنڈ بیراج پر نصب سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ کی تو انہیں واقعہ سے متعلق اہم سراغ ملے۔
اسی کی بنیاد پر پولیس نے سہارنپور ضلع کے ناکور تھانہ علاقے کے گاؤں ٹڈولی کے رہنے والے فرقان عرف بلال کو اس وقت گرفتار کر لیا جب وہ شادی کے اسٹیج پر بیٹھا تھا۔ دوران تفتیش ملزم نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔
پولیس کی تفتیش کے دوران بلال نے انکشاف کیا کہ اوما دو سال سے اس کے ساتھ لیو ان ریلیشن شپ میں تھی۔ اس کی شادی ایک دوسری نوجوان لڑکی سے طے پا گئی تھی اور اوما اس پر یہ شادی نہ کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہی تھی۔ مزید یہ کہ وہ کسی اور سے شادی کرنے سے انکاری تھی۔
پولیس سپرنٹنڈنٹ کملدیپ گوئل نے کہا کہ بلال کو ڈر تھا کہ اوما اس کے خاندان کے سامنے سچائی بیان کر دے گی، جس سے اس کی شادی تباہ ہو سکتی ہے۔ اس ڈر کی وجہ سے اس نے اسے اپنی گرل فرینڈ اوما کو ختم کرنے کی سازش رچی۔ بلال نے پولیس کو بتایا کہ چھ دسمبر کی رات اس نے اوما کو ہماچل پردیش جانے کے لیے منایا اور اسے سہارنپور سے اپنی کار میں لے کر نکلا۔
اس نے بہادر گڑھ کے قریب کار کے اندر سیٹ بیلٹ سے اس کا گلا دبا کر قتل کر دیا۔ اپنی شناخت چھپانے کے لیے ملزم نے اوما کا سر اس کے دھڑ سے کاٹ دیا اور لاش کو سڑک پر پھینک دیا۔ اوما کا اپنے خاندان سے کافی عرصے سے کوئی رابطہ نہیں تھا، اس لیے بلال کو لگا کہ اس کی شناخت نہیں ہو پائے گی۔ ریمانڈ کے دوران ملزم کے مقام پر لال ڈھنگ کے علاقے سے خاتون کا کٹا ہوا سر برآمد ہوا۔
اوما کے شوہر جانی نے بتایا کہ اس نے 16 سال قبل گھر سے بھاگ اس سے شادی کی تھی۔ ان کا ایک 13 سالہ بیٹا ہے۔ دو سال پہلے اوما نے اسے طلاق دے دی تھی۔ تب سے وہ اسے بتائے بغیر اپنے عاشق کے پاس چلی گئی تھی۔ اس دوران اس کی اوما سے کوئی بات نہیں ہوئی اور نہ ہی اس سے کوئی ملاقات ہوئی۔
تاہم، اوما کبھی کبھار اپنے بیٹے سے ملنے جاتی تھی۔ جانی کے مطابق اوما لکڑی کے ایک کارخانے میں کام کرتی تھی، جہاں اس کی ملاقات بلال سے ہوئی۔ اوما کے قتل کا انکشاف ہونے کے بعد پولیس جب سابقہ شوہر کے گاؤں پہنچی تب جانی کو اس کے قتل کے بارے میں پتہ چلا۔
