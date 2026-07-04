ممتا بنرجی کی قریبی ساتھی نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، پارٹی سے دے دیا استعفیٰ
بنگال ٹی ایم سی کی صدر چندریما بھٹاچاریہ نے پارٹی میں اپنے تمام عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے۔
Published : July 4, 2026 at 10:09 PM IST
کولکاتہ: ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) کے ممتا بنرجی دھڑے کو ایک اور جھٹکا لگا ہے۔ پارٹی کی بنگال یونٹ کی ریاستی صدر چندریما بھٹاچاریہ نے ہفتہ کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اسمبلی انتخابات میں پارٹی کی شکست کے بعد چندریما بھٹاچاریہ کو اہم تنظیمی ذمہ داریاں سونپی گئی تھیں لیکن ایک ماہ سے بھی کم عرصے میں انہوں نے پارٹی کے تمام عہدوں سے استعفیٰ دے دیا۔
ترنمول کانگریس کی چیئرپرسن ممتا بنرجی کو لکھے ایک خط میں، بھٹاچاریہ نے پارٹی کے دیگر عہدوں سے بھی استعفیٰ دینے کا اعلان کیا، جس سے یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ آیا وہ خود کو پارٹی سے مکمل طور پر دور کر چکی ہیں۔ بھٹاچاریہ نے خود کو مختلف بینکوں میں پارٹی کے کھاتوں کے مجاز دستخط کنندہ اور ممتا بنرجی کے الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہونے کے مجاز شخص کے طور پر بھی ہٹا دیا۔
چندریما بھٹاچاریہ کے استعفیٰ پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے، ٹی ایم سی ایم ایل اے پرسون بنرجی نے کہا چندریما بھٹاچاریہ ہمیشہ پارٹی کی سینئر لیڈر رہی ہیں۔ وہ کئی بار پارٹی کے ایم ایل اے اور وزیر کے طور پر خدمات انجام دے چکی ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ میرا ماننا ہے کہ ان کے فیصلے کے پیچھے کوئی معقول وجہ ہونی چاہیے، اور آپ کو اس کا احترام کرنا چاہیے۔
چندریما بھٹاچاریہ نے پچھلی ممتا بنرجی حکومت میں وزیر کے طور پر خدمات انجام دیں، ان کے پاس وزیر مملکت کے طور پر خزانہ اور صحت جیسے اہم قلمدان تھے۔ انہوں نے پارٹی کی خواتین ونگ کی قیادت بھی کی۔
بھٹاچاریہ کو 5 جون کو ممتا بنرجی کی کالی گھاٹ رہائش گاہ پر منعقدہ پارٹی کی نیشنل ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ میں سینئر لیڈر سبرتا بخشی کی جگہ ریاستی صدر مقرر کیا گیا تھا۔ تین بار کی ایم ایل اے چندریما بھٹاچاریہ حال ہی میں 2026 کے اسمبلی انتخابات میں دم دم شمالی سیٹ سے ہار گئیں۔ انہیں بی جے پی کے سورو سکدار نے شکست دی۔