ایک خاموش ترمیم، ایک بلند پیغام؟ سوویندو کی حلف برداری کے بعد ممتا نے سوشل میڈیا پر بایو اپ ڈیٹ کر دیا
بنگال میں بی جے پی کی جیت کےبعد ممتا بنرجی نے اپنے سوشل میڈیا پروفائلز سے "عزت مآب چیف منسٹر، مغربی بنگال" کو ہٹا دیا۔
Published : May 9, 2026 at 3:42 PM IST
نئی دہلی: بی جے پی لیڈر سویندو ادھیکاری کے مغربی بنگال کے پہلے بی جے پی وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لینے کے فوری بعد، ممتا بنرجی نے خاموشی سے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بائیو کو اپ ڈیٹ کر دیا ہے۔ یہ پیشرفت بنگال کے بدلتے ہوئے سیاسی منظر نامے میں بدلتے دور کی نشاندہی کرتا ہے۔
ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) سپریمو نے اپنے ایکس (سابقہ ٹویٹر)، انسٹاگرام اور فیس بک پروفائلز کی تفصیل کو "عزت مآب چیف منسٹر، مغربی بنگال" سے بدل کر "بانی چیئرپرسن آل انڈیا ترنمول کانگریس۔ چیف منسٹر آف مغربی بنگال (15ویں، 16ویں اور 17ویں ودھان سبھا)" کر دیا۔
ہفتہ کی صبح تقریباً 11 بجے تک، ممتا کے ایکس پروفائل پر "عزت مآب وزیر اعلی، مغربی بنگال" ہی لکھا ہوا تھا۔
واضح رہے بی جے پی نے حالیہ اسمبلی انتخابات میں 207 سیٹیں حاصل کی ہیں، جس سے ریاست میں ٹی ایم سی کی 15 سالہ حکمرانی کا خاتمہ ہوا ہے۔ ممتا بنرجی، جو 2011 میں بائیں محاذ کی 34 سالہ حکومت کو شکست دے کر اقتدار میں آئی تھیں، اس کے بعد سے وہ قومی سطح پر بی جے پی کی سب سے مضبوط ناقدین میں سے ایک بن کر ابھری ہیں۔
کولکاتہ پولیس نے ممتا اور دیگر کو ان فالو کیا
اقتدار میں تبدیلی کے ساتھ ہی ایک اور پیش رفت ہوئی جس پر توجہ دی جارہی ہے۔ کولکاتہ پولیس نے اپنے آفیشل ایکس ہینڈل سے مبینہ طور پر ممتا بنرجی اور ٹی ایم سی کے قومی جنرل سکریٹری ابھیشیک بنرجی کو انتخابی نتائج کے بعد ان فالو کر دیا۔ یہ اکاؤنٹ اب وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور دیگر بی جے پی لیڈروں کو فالو کر رہا ہے۔
نتائج کے اعلان کے بعد بھی، ممتا نے فوری طور پر استعفیٰ نہیں دیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ حکومت سازی سے منسلک آئینی طریقہ کار کو پہلے مکمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بی جے پی نے تاخیر پر تنقید کرتے ہوئے سبکدوش ہونے والے وزیر اعلیٰ پر واضح مینڈیٹ کے باوجود تبدیلی کو روکنے کا الزام لگایا تھا۔
