بھوانی پور میں ممتا بنرجی کو بڑی شکست، سویندو ادھیکاری نے 15000 سے زیادہ ووٹوں سے شکست دی

By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 4, 2026 at 9:35 PM IST

مغربی بنگال کی بھوانی پور سیٹ پر سب سے بڑا ہنگامہ دیکھنے میں آیا۔ اس سیٹ سے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بی جے پی کے سویندو ادھیکاری نے انہیں 15000 سے زیادہ ووٹوں سے شکست دی۔ بھوانی پور گنتی مرکز کے باہر آج اس وقت کشیدگی پیدا ہوگئی جب ممتا بنرجی پہنچیں۔ انہوں نے بی جے پی اور الیکشن کمیشن پر ملی بھگت کا الزام لگایا۔ اس سیٹ پر ممتا اور سویندو کے درمیان کئی راؤنڈ تک سخت مقابلہ دیکھنے میں آیا۔

بھوانی پور سیٹ پر ووٹنگ کے تمام 20 راؤنڈ مکمل ہو چکے ہیں۔ سویندو ادھیکاری کو کل 73,463 ووٹ ملے، جب کہ ممتا بنرجی کو کل 58,349 ووٹ ملے۔ اس کا مطلب ہے کہ ممتا بنرجی یہ سیٹ کل 15,114 ووٹوں سے ہار گئیں۔ پچھلے الیکشن میں سویندو ادھیکاری نے بنگال کی نندی گرام سیٹ پر بھی ممتا بنرجی کو شکست دی تھی۔ اس کے بعد وہ بھوانی پور ضمنی انتخاب لڑ کر اسمبلی پہنچیں۔

