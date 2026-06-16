ممتا بنرجی نے بھوانی پور سیٹ پر اپنی شکست کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، شوبھیندو نے 15,105 ووٹوں سے شکست دی تھی
ترنمول سپریمو نے شروع سے ہی انتخابی نتائج پر شکوک کا اظہار کرتے ہوئے بی جے پی کی جیت کو جھوٹی قرار دیا۔
Published : June 16, 2026 at 5:21 PM IST
کولکاتہ: ترنمول کانگریس کی سربراہ ممتا بنرجی نے منگل کو بھوانی پور سیٹ کے اسمبلی انتخابات کے نتائج کو کلکتہ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا۔ بی جے پی لیڈر سویندو ادھیکاری نے انہیں 15,105 ووٹوں سے شکست دی تھی۔
رپورٹس سے پتہ چلتا ہے کہ ممتا بنرجی نے اپنے ہوم ٹرف پر ہار ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اس لیے ترنمول سپریمو ممتا بنرجی نے انتخابی نتائج کو چیلنج کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کیا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ منگل کی دوپہر کلکتہ ہائی کورٹ میں پیش ہوئیں۔
ان کے ساتھ ترنمول کے سینئر لیڈران جیسے راجیہ سبھا ایم پی ڈیرک اوبرائن اور ڈولا سین کے ساتھ ساتھ وکیل اور لوک سبھا ایم پی کلیان بنرجی اور پارٹی لیڈر کنال گھوش بھی تھے۔
ٹی ایم سی کے ذرائع نے بتایا کہ بنرجی نتائج کو چیلنج کرنے والی عرضی کی توثیق کرنے ہائی کورٹ رجسٹری گئیں۔ مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے لیے ووٹوں کی گنتی 4 مئی کو ہوئی تھی۔ مغربی بنگال اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کی زبردست جیت کے بعد، سویندو ادھیکاری ریاست میں پارٹی کے پہلے وزیر اعلیٰ بن گئے۔
جب 4 مئی کو نتائج کا اعلان ہوا، سویندو ادھیکاری نے بھوانی پور میں ممتا بنرجی کو 15,105 ووٹوں کے فرق سے شکست دی۔ ترنمول لیڈر نے 58,812 ووٹ حاصل کیے، جو کہ 42.19 فیصد ووٹ شیئر کی نمائندگی کرتے ہیں، جبکہ سویندو ادھیکاری کو 73،917 ووٹ ملے، جو کل کے 53.02 فیصد کی نمائندگی کرتے ہیں۔
ترنمول سپریمو نے شروع سے ہی انتخابی نتائج پر شکوک کا اظہار کرتے ہوئے بی جے پی کی جیت کو جھوٹی قرار دیا۔ ووٹوں کی گنتی کے دن بھوانی پور سیٹ پر گنتی کا عمل بار بار روکا گیا۔ تاخیر کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے ممتا بنرجی نے دوپہر میں ذاتی طور پر سخاوت میموریل اسکول کا دورہ کیا۔
نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے ممتا بنرجی نے اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم اور مرکزی وزیر داخلہ نے پولس انتظامیہ، الیکشن کمیشن اور مرکزی فورسز کا استعمال کرکے ووٹ چوری کر کے یہ الیکشن جیتا ہے۔ انہوں نے شکایت کی کہ (اب سابق) ریاستی چیف الیکٹورل آفیسر منوج اگروال کے پاس شکایت درج کرانے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ 4 مئی کو ممتا بنرجی نے پیشین گوئی کی تھی کہ ہم واپس آئیں گے۔
ممتا بنرجی نے ترنمول کی انتخابی شکست کے بعد پہلی بار 14 مئی کو کلکتہ ہائی کورٹ کا دورہ کیا۔ممتا بنرجی کالا کوٹ پہنے ہوئی تھیں۔
ممتا بنرجی ریاست میں انتخابات کے بعد ہونے والے تشدد سے متعلق مفاد عامہ کی عرضی پر بحث کرنے پہنچی تھیں۔ عدالتی گاؤن پہن کر اور وکیل کے طور پر پیش ہوکر ممتا نے چیف جسٹس سوجوئے پال اور جسٹس پارتھا سارتھی سین کی ڈویژن بنچ کے سامنے اپنے دلائل پیش کیے۔
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