جو لوگ پارٹی چھوڑنا چاہتے ہیں، وہ جا سکتے ہیں: ممتا بنرجی
ممتا بنرجی نے کہا کہ "جو لوگ دوسری پارٹیوں میں شامل ہو رہے ہیں، انہیں جانے دیں، میں پارٹی کو نئے سرے سے بناؤں گی۔"
Published : May 16, 2026 at 11:07 AM IST
کولکاتا: مغربی بنگال کے ریاستی انتخابات میں ٹی ایم سی کی شکست کے بعد سابق وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے پارٹی لیڈروں سے تنظیم کو نئے سرے سے بنانے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ جو پارٹی چھوڑنا چاہتے ہیں وہ ایسا کرنے کے لیے آزاد ہیں۔
جمعہ کو کالی گھاٹ میں واقع اپنی رہائش گاہ پر ترنمول کانگریس کے امیدواروں کے ساتھ ایک میٹنگ میں پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑنے والے امیدواروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ''ٹی ایم سی کے دفاتر کو بحال کیا جائے گا اور پارٹی دوبارہ کھڑی ہوگی۔' اس میٹنگ میں پارٹی کے قومی جنرل سکریٹری ابھیشیک بنرجی بھی موجود تھے۔
ممتا نے کہا کہ "جو لوگ دوسری پارٹیوں میں شامل ہو رہے ہیں، انہیں جانے دو۔ میں پارٹی کو نئے سرے سے بناؤں گی۔ جو لوگ رہ رہے ہیں، میں ان سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ پارٹی کے ٹوٹے ہوئے دفاتر کو دوبارہ بنائیں، انہیں پینٹ کریں اور انہیں دوبارہ کھولیں۔ اگر ضرورت پڑی تو میں انہیں پینٹ بھی کروں گی۔" "ترنمول کانگریس کبھی نہیں جھکے گی۔ عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے۔" یہ بیان ایک بڑے انتخابی ہنگامے کے بعد ٹی ایم سی کے اقتدار کی کرسی سے اتر کر اپوزیشن کی بنچ پر بیٹھنے کے چند دن بعد آیا ہے۔
پارٹی نے ریاست کی 294 اسمبلی سیٹوں میں سے صرف 80 پر کامیابی حاصل کی۔ ممتا بنرجی خود بھوانی پور میں ہار گئیں، جنہیں طویل عرصے سے ان سیاسی گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ ٹی ایم سی نے 291 سیٹوں پر امیدوار کھڑے کیے تھے، جس نے دارجلنگ کی پہاڑیوں میں تین سیٹیں اپنے اتحادی، بھارتیہ گورکھا پرجاتانترک مورچہ (بی جی پی ایم) کے لیے چھوڑ دی تھیں، جس کی قیادت انیت تھاپا کر رہے تھے۔
پارٹی کے 291 امیدواروں میں سے صرف 80 امیدوار جیت سکے، جب کہ 211 ہار گئے، جن میں کئی اہم رہنما اور وزرا بھی شامل تھے۔ انتخابی شکست کے بعد اندرونی ناراضگی اور ممکنہ انحراف کی قیاس آرائیوں کے درمیان، کالی گھاٹ میں پارٹی کے ٹکٹ پر انتخاب لڑنے والے امیدواروں کے لیے میٹنگ بلائی گئی۔
میٹنگ میں بنرجی نے اس بات کا اعادہ کیا جو انہوں نے نتائج کے اعلان کے ایک دن بعد کہی تھی۔ پانچ مئی کو ایک پریس کانفرنس میں، ٹی ایم سی سربراہ نے کہا کہ وہ جانتی ہیں کہ کچھ رہنما اپنا رخ بدل سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ "میں جانتی ہوں کہ بہت سے لوگ دوسری پارٹیوں میں شامل ہوں گے، ان کی اپنی مجبوریاں ہو سکتی ہیں۔''
میرے پاس اس بارے میں کہنے کو کچھ نہیں ہے۔ جو بھی جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے۔ میں کسی کو زبردستی روکنے میں یقین نہیں رکھتی۔" ٹی ایم سی کے آفیشل ایکس ہینڈل نے بعد میں میٹنگ کی تصاویر پوسٹ کیں اور انتخابی مہم کے دوران مقابلہ کرنے والے امیدواروں کی تعریف کی۔
جمعہ کو ایکس پر ایک پوسٹ میں، پارٹی نے کہا کہ "آج ہماری چیئرپرسن ممتا بنرجی اور ہمارے قومی جنرل سکریٹری ابھیشیک بنرجی نے اسمبلی انتخابات میں مقابلہ کرنے والے ہمارے امیدواروں سے کالی گھاٹ میں ملاقات کی۔ انہوں نے ناقابل تصور جبر اور مسلسل دھمکیوں کے باوجود حوصلے کے ساتھ مقابلہ کیا۔ ترنمول کانگریس ایک خاندان کی طرح متحد ہے۔''
ٹی ایم نے پوسٹ میں اس دعوے کو ایک بار پھر دہرایا کہ ''عوام کا مینڈیٹ چوری کرنے والوں کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے۔ سچائی کی جیت ہوگی۔"
