رام لیلا میدان سے ممتا، اکھیلش اور تیجسوی کا حکومت پر زوردار حملہ، گیانیش کمار کے استعفی کا مطالبہ
ریلی میں اپوزیشن جماعتوں کے رہنما، پارٹی کارکنان، طلبہ تنظیموں اور سماجی تنظیموں کے لوگ شامل ہیں۔
Published : November 1, 2026 at 4:15 PM IST
نئی دہلی: راشٹریہ جنتا دل (آر جے ڈی) کے رہنما تیجسوی یادو نے اتوار کو کہا کہ ملک میں موجودہ لڑائی ووٹروں اور دھوکہ بازوں کے درمیان ہے اور جمہوریت کو بچانے کے لیے سب کو متحد ہونا چاہیے۔ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کو نشانہ بناتے ہوئے تیجسوی نے مطالبہ کیا کہ ان پر غداری کا الزام لگایا جائے اور انہیں جیل بھیجا جائے۔
دہلی کے رام لیلا میدان میں ووٹ چوری کے خلاف انڈیا الائنس کی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے تیجسوی نے کہا، "ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم جمہوریت کو ختم نہیں ہونے دیں گے۔" رام لیلا میدان کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگرچہ وہاں رامائن کی تلاوت ہوتی ہے لیکن ہم نے ووٹ چوروں کے خلاف مہابھارت شروع کی ہے۔
#WATCH | INDIA bloc mega rally | Delhi: RJD leader Tejashwi Yadav says, "While the Ramlila Maidan is traditionally meant for staging the Ramayana, today we have organised a 'Mahabharata' for those who steal votes. You are all aware of the game Shakuni played in the Mahabharata. You know your history: the Mahabharata began not on a battlefield, but with a game of dice. And now that Shakuni is playing his game, we are compelled to fight the battle..." (Source: ANI/Congress)— ANI (@ANI) November 1, 2026
مہابھارت کے کردار شکونی کا تذکرہ کرتے ہوئے آر جے ڈی لیڈر نے کہا کہ جب شکونی اپنا کھیل کھیل رہے ہیں، جنگ کروکشیتر میں لڑنی پڑے گی۔ شکونی پانسہ پھینکتا تھا تو اس میں بے ایمانی تھی۔ تیجسوی نے کہا کہ گیانیش کمار پر غداری کا مقدمہ چلایا جانا چاہئے اور انہیں جیل بھیجا جانا چاہئے تاکہ مستقبل میں کوئی جمہوریت کو تباہ کرنے کی ہمت نہ کرے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مودی حکومت نمبر دو ہے اور مودی نمبر 10 وزیر اعظم ہیں۔
وزیراعظم کو مخاطب کرتے ہوئے تیجسوی نے کہا، مودی جی، آج آپ کو انتخاب کرنا ہو گا کہ آپ کے لیے ملک اہم ہے یا آپ 'گیانو' اہم ہے۔انہوں نے الیکشن کمیشن میں سافٹ ویئر گھپلے کا بھی الزام لگایا۔
انڈیا الائنس کی ریلی ووٹر لسٹوں کے اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) اور مبینہ ووٹ چوری کے الزامات کے جواب میں منعقد کی گئی تھی۔ اپوزیشن جماعتیں انتخابی عمل میں بے ضابطگیوں کا الزام لگا رہی ہیں، الیکشن کمیشن نے اس الزام کی تردید کی ہے۔
#WATCH | INDIA bloc mega rally | Delhi: Samajwadi Party president Akhilesh Yadav says, "Those who once came from UP will be driven out from UP itself. The people of UP know how to welcome and how to bid farewell even better. In 2027, such a farewell will happen that the Bharatiya Janata Party and its allies will not be able to return again." "Today, Ramlila Maidan has turned into the Haldighati of democracy. The massive public support and slogans of revolution are proof that change can happen at any moment." (Source: ANI/Congress)— ANI (@ANI) November 1, 2026
بی جے پی کو بے دخل کردیا جائے گا، اکھلیش یادو
اکھلیش یادو نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ 2027 کے اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کو بے دخل کردیا جائے گا۔ انہوں نے کہا، "میں آج رام لیلا میدان میں بہت زیادہ ہجوم اور عوامی حمایت کو دیکھ کر کہہ سکتا ہوں کہ یہ جمہوریت کی ہلدی گھاٹی بن گئی ہے اور اس میدان میں تاریخ کئی بار لکھی گئی ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ عوامی حمایت ایک بار پھر تبدیلی لائے گی، اور انقلاب کے یہ نعرے اس بات کا ثبوت ہیں کہ تبدیلی کسی بھی وقت آسکتی ہے۔
سماج وادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے کہا، "جو ایک بار یوپی سے آئے تھے، انہیں یوپی سے باہر نکال دیا جائے گا۔ یوپی کے لوگ استقبال کرنا جانتے ہیں اور وہ اس سے بھی بہتر طریقے سے الوداع کرنا جانتے ہیں۔ 2027 میں ایسی الوداعی دی جائے گی کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اور اس کے اتحادی کبھی واپس نہیں آسکیں گے۔"
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi, Congress MP Priyanka Gandhi Vadra, National Conference MP Farooq Abdullah, Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav, NCP-SCP MP Supriya Sule, TMC leader Mamata Banerjee, RJD leader Tejashwi Yadav, and others will start their march from Minto Road to Ramlila Maidan, where a mega rally will begin shortly. (Visuals from the Connaught Place area; Source: Congress)— ANI (@ANI) November 1, 2026
ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنی جانیں دیں گے، ممتا بنرجی
دریں اثنا، مغربی بنگال کی سابق وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے کہا، "میں یہ مختصراً کہوں گی کہ ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنی جانیں دیں گے۔ ہمارا بنگال لوٹا گیا، ہم دہلی میں جمہوریت کو بچائیں گے۔ ہماری انتخابی گنتی لوٹی گئی، سینٹرل ہائی جیکنگ کی گئی، ہم ہارے نہیں، ہم اس کا بدلہ سیاست کے ذریعے لیں گے۔ سب سے پہلے بی جے پی کو ہٹائیں گے، سب سے پہلے گیانیش کو ہٹائیں گے، سب کو ہٹائیں گے۔