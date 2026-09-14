کیرلم: ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم کا کیرالا مرکز کا دورہ، سیاسی بحث کا آغاز

کیرلم: ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم کا کیرالا مرکز کا دورہ، سیاسی بحث کا آغاز
مرکز کے حکام نے کہا کہ ملائیشیا کے وزیر اعظم کا دورہ ادارے کے لیے انتہائی قابلِ عزت اور باعثِ تحریک ہے۔
Published : September 14, 2026 at 1:20 PM IST
کوزی کوڈ (کیرالا): ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم ان دنوں بھارت کے دورے پر ہیں۔ وہ 18ویں برکس سمٹ 2026 (BRICS Summit) میں شرکت کے لیے یہاں آئے تھے۔ سمٹ ختم ہونے کے بعد وہ کیرلم (کیرالا) پہنچے۔ انور ابراہیم کرنتور میں واقع 'مرکز' گئے اور بھارت کے گرینڈ مفتی کانتھاپورم اے پی ابوبکر مصلیار کے ساتھ ملاقات کی۔
اس دورے کے دوران، انور ابراہیم مسلم لیگ کے ریاستی صدر پناکنڈ صادق علی شہاب تھنگل اور پی کے کنہالی کٹی بھی کانتھاپورم سے ملنے پہنچے، جس سے سیاسی حلقوں میں کافی بحث چھڑ گئی ہے۔
منصفانہ و ہمدرد معاشرے کی تعمیر، موضوعات پر تبادلۂ خیال
ملائیشیائی وزیر اعظم کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی وفد بھی مرکز پہنچا، جہاں ان کا گرمجوشی سے استقبال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے تعلیم میں ترقی، عالمی امن، سماجی ہم آہنگی اور ایک منصفانہ و ہمدرد معاشرے کی تعمیر جیسے موضوعات پر تبادلۂ خیال کیا۔ ملاقات میں اس بات پر زور دیا گیا کہ تعلیم اور علم باہمی افہام و تفہیم، پرامن بقائے باہمی اور مختلف برادریوں کے درمیان دوستی کے رشتے استوار کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم نے انسانیت اور سماجی ترقی پر مرکوز اپنے خیالات شیئر کیے۔
مداوور سی ایم ولی اللہ کے مزار کا دورہ
مرکز کے حکام نے کہا کہ ملائیشیا کے وزیر اعظم کا دورہ ادارے کے لیے بہت اعزاز اور حوصلہ افزائی کی بات ہے۔ مرکز نے یہ امید بھی ظاہر کی کہ اس دورے سے تعلیم اور سماجی شعبوں میں تعاون کی راہیں کھلیں گی۔ اس پروگرام میں کئی معروف شخصیات اور ادارے کے نمائندے شامل ہوئے۔ کانتھاپورم کے ساتھ انہوں نے جنوبی بھارت کی ایک مشہور زیارت گاہ، مداوور سی ایم ولی اللہ کے مزار کا بھی دورہ کیا۔ پچھلے سال، کانتھاپورم کو ملائیشیائی حکومت کے اعلیٰ ترین شہری اعزاز 'ہجرہ ایوارڈ' سے نوازا گیا تھا۔
لیگ رہنماؤں کے دورے سے سیاسی بحث شروع ہوئی
ملائیشیائی وزیر اعظم کے دورے کے دوران، مرکز میں ایک اور اہم ملاقات ہوئی۔ 'سمستھا' میں تقسیم کے بعد پہلی بار، پناکنڈ صادق علی شہاب تھنگل نے کانتھاپورم اے پی ابوبکر مصلیار سے ملاقات کی۔ ان کے ساتھ پی کے کنہالی کٹی بھی موجود تھے۔ اس سے سیاسی ماحول کافی گرما گیا ہے۔ مسلم لیگ رہنماؤں کی یہ اہم ملاقات اس وقت ہوئی جب ملائیشیا کے وزیر اعظم کانتھاپورم سے ذاتی طور پر ملاقات کر رہے تھے۔
سنی یووا جن سنگہم کے ریاستی صدر
صادق علی شہاب تھنگل اور پی کے کنہالی کٹی نے کانتھاپورم کے ساتھ الگ سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران سنی یووا جن سنگہم کے ریاستی صدر عبدالحکیم ازہری اور کیرالا مسلم جماعت کے ریاستی جنرل سیکریٹری سید خلیل البخاری تھنگل بھی موجود تھے۔ اگرچہ مسلم لیگ کے رہنماؤں نے عوامی پروگرام میں حصہ نہیں لیا، لیکن انہوں نے ملائیشیا کے وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی۔