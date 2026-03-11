ساورکر ہتک عزت کیس میں راہل گاندھی کو بڑی راحت، ناسک کورٹ نے کیس ختم کر دیا
عدالت نے ساورکر ہتک عزت کیس میں راہل گاندھی کو بڑی مہلت دی ہے۔ کورٹ نے ساری کارروائی ختم کر دی ہے۔
Published : March 11, 2026 at 3:31 PM IST
ناسک، مہاراشٹر: لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی کو اپنے خلاف مبینہ ہتک عزت کے مقدمے میں ناسک کی ایڈیشنل چیف جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت سے بڑی چھوٹ ملی ہے۔ عدالت نے معاملے کو مکمل طور پر ختم کرتے ہوئے باضابطہ طور پر کیس کی کارروائی ختم کر دی ہے۔
سینئر وکیل جینت جیبھاوے نے اس پیشرفت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ کیس کی تمام کارروائی اب مکمل ہو چکی ہے۔ ابتدائی طور پر ایڈیشنل چیف جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت نے اس معاملے میں قانونی کارروائی شروع کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ اس حکم کو چیلنج کرتے ہوئے راہل گاندھی کے قانونی وکیل نے ناسک سیشن کورٹ میں فوجداری نظر ثانی کی درخواست دائر کی۔
نظرثانی کی درخواست کی سماعت کے بعد، سیشن کورٹ نے درخواست کو جزوی طور پر منظور کرتے ہوئے کارروائی شروع کرنے کے پہلے کے حکم کو ایک طرف رکھ دیا۔ مزید برآں، سیشن کورٹ نے ایڈیشنل چیف جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت کو ہدایت کی کہ وہ اصل مجرمانہ شکایت کے اندر قانونی کارروائی شروع کرنے کے سوال پر دوبارہ غور کرے۔
اس کے بعد، ایڈیشنل چیف جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت کی طرف سے شروع کی گئی نئی کارروائی کے دوران، سرکارواڈا پولیس اسٹیشن نے سی آر پی سی کی دفعہ 202 کے تحت عدالت میں رپورٹ پیش کی۔
اس کے بعد شکایت کنندہ نے رضاکارانہ طور پر شکایت واپس لے لی۔ اس لیے ایڈیشنل چیف جوڈیشل مجسٹریٹ ناروادیا نے یہ کہتے ہوئے کیس نمٹا دیا کہ شکایت کنندہ نے شکایت واپس لے لی ہے۔ ناسک سٹی کانگریس کمیٹی کے آکاش چھاجڈ نے کہا، "مختلف علاقوں میں اس طرح کے مقدمات صرف اور صرف کانگریس لیڈر راہل گاندھی کو بدنام کرنے کے لیے درج کیے جاتے ہیں۔ تاہم، یہ ملک اس کے آئین کے تحت چلتا ہے، اس لیے ایسے لوگوں کی عدالت میں کوئی جگہ نہیں ہے۔"
ایڈاوکیٹ جینت جیبھاوے نے کہا کہ چونکہ اس کیس کی کوئی قانونی بنیاد یا مادہ نہیں ہے، اور یہ دیکھتے ہوئے کہ عدالت نے نظرثانی کی کارروائی کے دوران اس معاملے پر پہلے ہی فیصلہ دیا تھا، شکایت کنندہ نے ممکنہ طور پر شکایت واپس لے لی جب یہ واضح ہو گیا کہ باضابطہ تحقیقات کے لیے کوئی بنیاد یا سچائی نہیں ملی۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے ایک بیان دیتے ہوئے الزام لگایا تھا کہ ساورکر نے برطانوی حکام سے معافی مانگ لی ہے۔
یہ بیان کانگریس پارٹی کی ’بھارت جوڑو یاترا‘ کے دوران دیا گیا۔ نتیجتاً، ساورکر کے حامیوں نے راہل گاندھی کے خلاف ملک بھر میں مختلف مقامات پر مقدمات درج کرائے تھے۔ ناسک میں راہل گاندھی کے خلاف نربھیا فاؤنڈیشن کے ذریعے مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ راہل گاندھی کو اس معاملے کی سماعت کے لیے دو بار عدالت میں حاضر ہونا پڑا۔ راہل گاندھی نے خود بیان دیا تھا کہ انہیں ایسے کیس کا سامنا کرنا پڑے گا۔