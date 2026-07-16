امرناتھ یاترا پر حملے کا بڑا منصوبہ ناکام، لشکر کا اعلیٰ کمانڈر ہلاک
امرناتھ یاترا کے پیش نظر سیکورٹی فورسز نے خصوصی چوکسی برقرار رکھی ہوئی ہے۔ گوتم دیبرائے کی رپورٹ...
Published : July 16, 2026 at 8:25 PM IST
نئی دہلی: حکام نے جمعرات کو کہا کہ سیکورٹی فورسز نے جموں و کشمیر کے شوپیاں ضلع میں ایک مشترکہ آپریشن کے دوران لشکر طیبہ کے ایک اعلیٰ کمانڈر کو ہلاک کر دیا ہے، جس نے مبینہ طور پر جاری امرناتھ یاترا کو درہم برہم کرنے کے مقصد سے دہشت گردی کی ایک بڑی سازش کو ناکام بنا دیا ہے۔
سی آر پی ایف اور دیگر سیکورٹی ایجنسیوں نے گزشتہ ہفتے آپریشن کیا، جس میں ذاکر احمد غنی کو ہلاک کر دیا گیا، جسے لشکر طیبہ کا ایک سینئر کمانڈر بتایا جاتا تھا۔
سیکورٹی حکام نے بتایا کہ غنی پر پہلگام دہشت گردانہ حملے سے تعلق کا بھی شبہ تھا۔ ایک سینئر سیکورٹی اہلکار نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ مخصوص انٹیلی جنس موصول ہونے کے بعد، ایک آپریشن شروع کیا گیا، جس کے دوران غنی مارا گیا۔ اس کا ساتھی، لطیف بھٹ، ایک اور لشکر کیڈر، فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔
آپریشن کے بعد سیکورٹی فورسز نے پورے یونین ٹیریٹری میں انسداد دہشت گردی اور کومبنگ آپریشنز کو تیز کر دیا ہے تاکہ سالانہ یاترا کے انعقاد کو یقینی بنایا جا سکے۔ یاترا 3 جولائی کو شروع ہوئی اور 28 اگست تک جاری رہے گی۔
حکام نے کہا کہ سیکورٹی ایجنسیوں کے لیے ایک بڑی تشویش جموں و کشمیر میں تقریباً 50 غیر ملکی دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع ہے۔ دراندازی اور دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے، سیکورٹی فورسز نے جموں و کشمیر میں 10,000 فٹ سے اوپر کے علاقوں میں 55 عارضی آپریٹنگ بیس کو فعال کیا ہے۔
ان اڈوں کا مقصد سرحد پار سے دراندازی کی کوشش کرنے والے دہشت گردوں کا پتہ لگانے اور انہیں ختم کرنے میں مدد کرنا ہے۔ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد عارضی آپریٹنگ بیس کی حکمت عملی تیار کی گئی تھی، اور اس طرح کا پہلا اڈہ جولائی 2025 میں سری نگر ضلع کے فقیر گجری میں قائم کیا گیا تھا۔
ان اڈوں کو مرکزی نیم فوجی دستوں اور جموں و کشمیر پولیس کے اہلکار چلاتے ہیں اور ان کا استعمال دور دراز، پہاڑی علاقوں میں تلاشی اور حملہ کی کارروائیوں کو شروع کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جہاں دہشت گرد اکثر مٹی اور پتھر کے روایتی ٹھکانوں میں چھپ جاتے ہیں جنہیں "ڈھوک" کہا جاتا ہے۔
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس سال یکم جنوری سے 13 جولائی کے درمیان جموں و کشمیر میں کئی اعلیٰ درجے کے غیر ملکی دہشت گردوں سمیت آٹھ دہشت گرد مارے گئے۔ اسی عرصے کے دوران، کم از کم 24 اوور گراؤنڈ ورکرز کو گرفتار کیا گیا۔
سیکورٹی فورسز نے اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد کا ایک بہت بڑا ذخیرہ بھی برآمد کیا، جس میں 16 ہتھیار، گولہ بارود کے 492 راؤنڈ، 34 دستی بم، ایک راکٹ، دو آئی ای ڈیز، اور تین راؤنڈز کے ساتھ ایک انڈر بیرل گرینیڈ لانچر (یو بی جی ایل) شامل ہیں۔
حکام نے بتایا کہ امرناتھ یاترا کے پیش نظر ایک بڑے پیمانے پر انسداد دہشت گردی آپریشن شروع کیا گیا ہے جس کا کوڈ نام آپریشن شیرووالی ہے۔ایک نے کہا، "ہمیں راجوری کے گمبھیر مغلیہ علاقے میں مشتبہ دہشت گردانہ سرگرمیوں کے بارے میں خفیہ اطلاع ملی ہے۔ علاقے میں فوج اور نیم فوجی دستوں کا مشترکہ آپریشن جاری ہے۔"
سیکورٹی ایجنسیوں نے کشتواڑ اور رام نگر (اُدھم پور) میں تراشی-1 کے تحت حالیہ کارروائیوں کی کامیابی پر بھی روشنی ڈالی، جہاں جیش محمد (جی ای ایم) سے تعلق رکھنے والے چار غیر ملکی دہشت گرد، بشمول ایک اعلیٰ درجے کی کیٹیگری A++ کمانڈر، مارے گئے۔
عہدیداروں نے کہا کہ تیز رفتار آپریشن کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ کوئی بھی دہشت گرد گروپ جاری یاترا کے دوران یاتریوں یا سیکورٹی فورسز کو نشانہ نہ بنا سکے۔