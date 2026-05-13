پیپر لیک کا بڑا سکینڈل جس نے نوجوانوں کے کرئیر کو تباہ کیا: جانیں کب اور کہاں پیش آیا
پچھلی چند دہائیوں میں پیپر لیک ہونےکے واقعات ملک میں ایک سنگین مسئلہ بن کر ابھرا ہے۔محکمہ تعلیم کی ساکھ کو داغدار کیا گیا ہے۔
Published : May 13, 2026 at 5:17 PM IST
حیدرآباد: ملک کے باوقار NEET-UG امتحان میں مبینہ بے ضابطگیوں نے جہاں ایک طرف وزارت تعلیم کی ساکھ کو دھچکا پہنچایا ہے وہیں دوسری طرف امتحان میں شرکت کرنے والے امیدواروں کو مختلف قسم کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ سی بی آئی نے اس معاملے کی جانچ شروع کر دی ہے۔ یہ کوئی الگ تھلگ واقعہ نہیں ہے۔ ملک نے ماضی میں کئی دیگر باوقار امتحانات میں بڑے پیمانے پر بے ضابطگیاں دیکھا ہے۔ آئیے ہم ان میں سے کچھ واقعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ایسے واقعات جنہوں نے ان امتحانات میں شرکت کرنے والے امیدواروں اور ان کے والدین دونوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔
ملک میں سوالیہ پیپر لیک اسکینڈل
غیر منقسم آندھرا پردیش EAMCET لیک (1996) انجینئرنگ، ایگریکلچر، اور میڈیکل کامن انٹرنس ٹیسٹ (EAMCET) کے سوالیہ پرچے 1996 میں سری وینکٹیشورا یونیورسٹی میں لیک ہوئے تھے۔ اس وقت کی حکومت نے این چندرا بابو نائیڈو کی قیادت میں ایک حکم جاری کیا، جس میں امتحان کے انعقاد کی تمام ذمہ داری جے این ٹی یو کو منتقل کر دی گئی۔
IIT-JEE پیپر لیک: مئی 1997:
1997 میں IIT-JEE (انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی جوائنٹ انٹرنس ایگزامینیشن) کے سوالیہ پرچے لکھنؤ میں لیک ہو گئے۔ یہ امتحان ہر سال انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی (IITs) میں انڈرگریجویٹ پروگراموں میں داخلے کے لیے لیا جاتا تھا۔ امتحان شروع ہونے سے صرف ایک گھنٹہ پہلے ایک نامعلوم شخص نے ریاضی کے امتحانی پرچے کی ایک کاپی آئی آئی ٹی دہلی کے ڈائریکٹر کے دفتر کو فیکس کی تھی۔
سنٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن (سی بی ایس ای) جو اس وقت IIT-JEE کے انعقاد کا ذمہ دار تھا نے امتحان کو منسوخ کرنے اور دو ماہ بعد دوبارہ امتحان منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔
مشترکہ داخلہ ٹیسٹ، 24 نومبر 2003: پیپر لیک ہونے کے بعد، چھ IIMs اور 50 بزنس اسکولوں کے لیے CAT (Common Admission Test) منسوخ کر دیا گیا۔ مبینہ ماسٹر مائنڈ رنجیت سنگھ کو بعد میں گرفتار کر لیا گیا۔
11 اپریل 2004:
سنٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن (سی بی ایس ای) کے زیر اہتمام آل انڈیا پری میڈیکل ٹیسٹ کا سوالیہ پرچہ لیک ہو گیا۔
مئی 2009:
کامن لا ایڈمیشن ٹیسٹ جو کہ نیشنل لاء اسکولوں میں داخلے کا تعین کرتا ہے اس کا سوالیہ پرچہ لیک ہونے کے بعد منسوخ کر دیا گیا۔ حیدرآباد سے لکھنؤ کورئیر کے ذریعے لے جانے کے دوران امتحانی مواد کے ساتھ واضح طور پر چھیڑ چھاڑ کی گئی تھی۔
01.05.2011:
آل انڈیا انجینئرنگ انٹرنس ایگزامینیشن (AIEEE) کے سوالی پرچے اتر پردیش میں لیک ہوئے اور مبینہ طور پر 600,000 روپے میں فروخت ہوئے۔ نتیجتاً، سنٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن (سی بی ایس ای) کو ملک بھر میں 1.2 ملین سے زیادہ طلباء کے ذریعہ لیا گیا امتحان دو گھنٹے سے زیادہ ملتوی کرنے اور سوالیہ پرچوں کا ایک نیا سیٹ جاری کرنے پر مجبور ہوا۔
2013:
دی ویاپم اسکام، مدھیہ پردیش: دی ویاپم اسکام جسے مدھیہ پردیش پروفیشنل ایگزامینیشن بورڈ (MPPEB) اسکام کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ویاپم (ویاسائک پریکشا منڈل) باڈی کے گرد گھومتا ہے، جو پیشہ وارانہ کورسز کے لیے مختلف داخلہ امتحانات کے ساتھ ساتھ مدھیہ پردیش میں سرکاری ملازمتوں کے امتحانات کے لیے ذمہ دار ہے۔ یہ گھوٹالہ 2013 میں اس وقت منظر عام پر آیا جب ویاپم کے زیر انتظام بھرتی اور داخلہ کے عمل میں بے ضابطگیاں اور بددیانتی کا پردہ فاش ہوا۔
ویاپم گھوٹالے میں میڈیکل کالجوں کے داخلہ امتحانات میں دھاندلی سے لے کر سرکاری ملازمتوں کے لیے بھرتی کے امتحانات میں ہیرا پھیری تک کی بدعنوانی شامل تھی۔ مخصوص امیدواروں کی حمایت کے لیے استعمال کیے جانے والے عام طریقوں میں نقالی (کسی اور کو امتحان میں بٹھانا)، جوابی پرچوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، اور سوالیہ پرچے کا لیک ہونا شامل ہیں۔ 2019 میں سی بی آئی کی عدالت نے اس معاملے میں 31 افراد کو قصوروار ٹھہرایا۔
2014:
آندھرا پردیش پی جی میڈیکل انٹری ٹیسٹ کے سوالیہ پرچے کچھ شرپسندوں کے ذریعہ لیک ہوئے۔ سی آئی ڈی نے 9 دلالوں اور 11 امیدواروں کو گرفتار کیا۔ یہ پیپر منی پال میں واقع ایک سرکاری پرنٹنگ پریس منی پال پرنٹنگ ٹیکنالوجیز لمیٹڈ سے لیک ہوا تھا۔
15.06.2015:
ملک بھر میں 600,000 سے زیادہ طلباء کو متاثر کرنے والے ایک فیصلے میں، سپریم کورٹ نے 3 مئی 2015 کو منعقد ہونے والے آل انڈیا پری میڈیکل اور پری ڈینٹل داخلہ ٹیسٹ کو منسوخ کر دیا۔ امتحان کے دوران دھوکہ دہی کے واقعات اور جاری تحقیقات کی وجہ سے امتحان منسوخ کر دیا گیا تھا۔ عدالت نے سنٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن (سی بی ایس ای) کو چار ہفتوں کے اندر دوبارہ امتحان کرانے کی ہدایت دی ہے۔
تلنگانہ EAMCET لیک:
جولائی 2016: تلنگانہ حکومت نے سوالیہ پرچہ لیک ہونے کے بعد ریاستی سطح کا میڈیکل اور ڈینٹل داخلہ امتحان منسوخ کردیا۔ انجینئرنگ، ایگریکلچر، اور میڈیکل کامن انٹرنس ٹیسٹ (EAMCET) کے میڈیکل اسٹریم کے سوالیہ پرچوں کے دو سیٹ ایسے طلبا کو لیک ہوئے پائے گئے جنہوں نے 30 لاکھ اور 40 لاکھ کے درمیان بروکرز کو ادائیگی کی تھی۔ پولیس کی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی کہ آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں 200 طلباء کے پاس امتحان سے 48 تا 72 گھنٹے قبل سوالیہ پرچے موجود تھے، جس کی وجہ سے دوبارہ امتحان کا انعقاد ضروری تھا۔
2021:
قومی اہلیت کے ساتھ داخلہ ٹیسٹ (NEET) 2021: امتحان کے دوران NEET 2021 کا سوالیہ پرچہ امتحان شروع ہونے سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے سوشل میڈیا پر گردش کرتا ہوا پایا گیا۔ اس معاملے کے سلسلے میں، پولیس نے ایک 18 سالہ امیدوار، امتحانی مرکز کے انتظامی یونٹ کے انچارج اور چار دیگر افراد کو گرفتار کیا ہے۔
2024: NEET-UG تنازعہ پر ملک بھر میں غم و غصہ:
یہ تنازعہ 2024 میں 5 مئی 2024 کو منعقدہ امتحان کے بعد شروع ہوا، جب پیپر لیک، منظم دھوکہ دہی اور بے ضابطگیوں کے حوالے سے الزامات سامنے آئے۔
پٹنہ پولیس نے امتحان کے دن ایک ممکنہ پیپر لیک ریکیٹ کی اطلاع ملنے کے بعد ایف آئی آر درج کی ہے۔ حکام نے متعدد افراد کو گرفتار کیا، جن میں مبینہ طور پر نیٹ ورک سے منسلک امیدوار بھی شامل ہیں۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ امتحان سے پہلے سوالیہ پرچہ حاصل کرنے کے لیے بعض امیدواروں سے مبینہ طور پر 30 لاکھ سے 50 لاکھ روپے تک کی رقم وصول کی گئی تھی۔
بھارت میں بھرتی کے امتحان لیک معاملہ
میڈیا رپورٹس کے مطابق، گزشتہ سات سالوں میں ملک کی مختلف ریاستوں میں 70 سے زیادہ امتحانی پرچے لیک ہوچکے ہیں، جس سے ڈیڑھ کروڑ (15 ملین) نوجوانوں کے کیریئر متاثر ہوئے ہیں۔ مارچ 2023 میں، تلنگانہ پبلک سروس کمیشن سے سوالیہ پرچوں کے لیک ہونے سے 25,000 سے زیادہ طلباء متاثر ہوئے جنہوں نے امتحان میں شرکت کی۔
2015 اور 2023 کے درمیان راجستھان میں منعقدہ مختلف مسابقتی امتحانات میں سوالیہ پرچہ لیک ہونے کے 14 واقعات رپورٹ ہوئے۔
گجرات میں بھی 2015 سے لے کر اب تک کئی امتحانات میں سوالیہ پرچہ لیک ہونے کے 14 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں- ایک اعداد و شمار جس میں 2022 میں فاریسٹ گارڈ کے عہدوں کے لیے منعقدہ امتحان بھی شامل ہے۔ پیپر لیک ہونے کے دیگر قابل ذکر واقعات میں 2014 میں GPSC چیف آفیسر کا امتحان، 2015 میں طلاتی کا امتحان، اور گاندھی نگر میں طلاتی امتحانات اور گاندھی نگر میں منعقد ہونے والے 26 امتحانات شامل ہیں۔
اتر پردیش میں 2017 اور 2022 کے درمیان پیپر لیک ہونے کے چھ واقعات بھی دیکھے گئے۔ ان میں انسپکٹرز کے لیے آن لائن بھرتی ٹیسٹ (2017)، UPTET (2021)، اور ابتدائی اہلیت ٹیسٹ (2021) شامل تھے۔
2024 میں، پیپر لیک ہونے کی وجہ بتاتے ہوئے، اتر پردیش نے UPPSC ریویو آفیسر/اسسٹنٹ ریویو آفیسر (RO/ARO) امتحان 2024 اور UP پولیس امتحان دونوں کو منسوخ کر دیا۔
2019 سے لے کر اب تک اتراکھنڈ میں پیپر لیک کے چار معاملے سامنے آئے ہیں۔
2023: ایمس نرس کی بھرتی کا پیپر لیک: آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز (AIIMS) کی طرف سے 3,055 نرسنگ افسران کی بھرتی کے لیے منعقد کیے گئے امتحان کے سوالی پرچے سوشل میڈیا پر لیک ہو گئے۔ یہ امتحان جون 2023 میں ہونا تھا۔