پونے میں بڑا حادثہ: کچرے کے ڈھیر گرنے سے عمارت گر گئی، 5 مزدوروں کی ہلاکت کا خدشہ، متعدد دب گئے
پمپری چنچواڑ میں کچرے کے ڈپو پر کچرے کا ڈھیر گر گیا، جس سے زیر تعمیر عمارت کا کچھ حصہ منہدم ہو گیا۔
Published : July 8, 2026 at 9:08 PM IST
پمپری چنچواڈ (مہاراشٹر): مہاراشٹر کے پونے کے پمپری چنچواڈ میں بدھ کو ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ موشی میں کچرے کے ڈپو سے کچرے کے ڈھیر گرنے سے عمارت کا ایک حصہ گر گیا۔ واقعے سے علاقے میں خوف وہراس پھیل گیا۔ حادثے میں زیر تعمیر عمارت میں کام کرنے والے کئی مزدور پھنس گئے۔ پانچ کارکنوں کی ہلاکت کا خدشہ ہے۔
ملبے میں 12 سے 14 مزدوروں کے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں بشمول فائر بریگیڈ، ڈیزاسٹر مینجمنٹ سکواڈ اور پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق کچرے کا ایک بڑا ڈھیر اچانک کچرا ڈپو کے اندر ایک عمارت پر گر گیا۔ جس کی وجہ سے عمارت کا ایک حصہ گر گیا اور شبہ ہے کہ اندر موجود کارکن ملبے تلے دب گئے ہیں۔
حادثے کے بعد علاقے میں موجود کارکنوں نے فوری طور پر انتظامیہ کو اطلاع دی۔ ملبے تلے دبے مزدوروں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے اور پھنسے مزدوروں کو تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ واقعے کے بارے میں سرکاری معلومات اور زخمیوں کی صحیح تعداد ابھی تک جاری نہیں کی گئی ہے۔
#WATCH | Maharashtra | Pimpri Chinchwad Municipal Commissioner and Police Commissioner at the spot where a building collapsed in the Moshi area of Pimpri Chinchwad; people feared trapped. Rescue operations underway. pic.twitter.com/5T0l6bNyZ0— ANI (@ANI) July 8, 2026
حادثے کی صحیح وجہ واضح نہیں ہے: واقعے کے بعد، پمپری-چنچواڑ میونسپل کارپوریشن کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈیپارٹمنٹ، فائر بریگیڈ، پولیس انتظامیہ، اور نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس (این ڈی آر ایف) جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔
ملبہ ہٹانے اور پھنسے ہوئے کارکنوں کی تلاش کے لیے جدید مشینری کا استعمال کرتے ہوئے کام تیزی سے جاری ہے۔ جائے وقوعہ پر ایمبولینسیں تعینات کردی گئی ہیں، اور زخمیوں کو فوری طور پر علاج کے لیے اسپتال منتقل کرنے کے انتظامات کیے گئے ہیں۔
خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حادثے میں ملبے میں پھنسے پانچ مزدوروں کی موت ہو گئی ہے۔ تاہم انتظامیہ نے ابھی تک اس کی باضابطہ تصدیق نہیں کی ہے۔ چونکہ ریسکیو آپریشن مکمل ہونے کے بعد ہی ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی صحیح تعداد معلوم ہوسکے گی، انتظامیہ نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ افواہوں کی بجائے سرکاری معلومات پر بھروسہ کریں۔ واقعے کی اصل وجہ تاحال واضح نہیں ہے۔ تاہم ابتدائی معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حادثہ کچرے کے بڑھتے ہوئے ڈھیر کے دباؤ، ڈھیر کے عدم استحکام یا دیگر تکنیکی وجوہات کی وجہ سے پیش آیا ہو گا۔
حکام نے کہا ہے کہ اس کی مکمل تحقیقات کی جائیں گی۔ اس وقت پورا علاقہ پولیس کی حفاظت میں ہے، اور لوگوں کو جائے وقوع سے دور رکھا جا رہا ہے تاکہ ریسکیو آپریشن میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ آئے۔ ریسکیو ٹیمیں ملبے میں پھنسے مزدوروں کو تلاش کر رہی ہیں اور انہیں محفوظ مقام تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہیں۔