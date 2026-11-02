راجستھان کے جھنجھنو میں بڑا حادثہ، گیارہ ہزار وولٹ کی زد میں آگئی مکسنگ مشین، کرنٹ لگنے سے آٹھ مزدور ہلاک

راجستھان کے جھنجھنو میں بڑا حادثہ، گیارہ ہزار وولٹ کی زد میں آگئی مکسنگ مشین، کرنٹ لگنے سے آٹھ مزدور ہلاک
مکسنگ والی مشین ہائی ٹینشن لائن سے ٹکرا گئی۔ کرنٹ کے اچانک پھیلنے سے موقع پر موجود لوگوں کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا۔
Published : November 2, 2026 at 12:56 PM IST
جھنجھنو، راجستھان: راجستھان کے ضلع جھنجھنو کے چھاپولی میں سڑک کی تعمیر کے دوران ایک انتہائی دردناک اور بڑا حادثہ پیش آیا ہے، جہاں 11 ہزار وولٹ کی ہائی ٹینشن بجلی کی لائن کی زد میں آنے سے 8 مزدوروں کی موت ہو گئی اور 3 شدید زخمی ہوئے ہیں۔ یہ اندوہناک واقعہ اس وقت پیش آیا جب علاقے میں سڑک کی تعمیر کا کام جاری تھا اور بجری مکس کرنے والی کنکریٹ مشین اچانک اوپر سے گزرنے والی تیز رفتار برقی رو کی لائن کے رابطے میں آ گئی۔ مشین میں کرنٹ پھیلتے ہی وہاں کام کرنے والے مزدور اس کی لپیٹ میں آ گئے، جس کے نتیجے میں کئی افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جب کہ زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا۔
اس ہولناک واقعے کی اطلاع ملتے ہی مقامی انتظامیہ اور سیاسی رہنماؤں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے اور مقامی ایم ایل اے بھگوانا رام سینی نے حادثے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ وہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے جائے حادثہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب، وزیر توانائی نے بھی اس واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے اسے ایک انتہائی افسوسناک اور دردناک حادثہ قرار دیا ہے۔ واقعے کے بعد علاقے میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے اور دیہی علاقوں میں ترقیاتی کاموں کے دوران حفاظتی انتظامات پر سنگین سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔
झुंझुनूं के उदयपुरवाटी में छापोली में कई मजदूरों की करंट लगने से हुई दर्दनाक मौत बेहद दुखद और मार्मिक है। इस पूरे प्रकरण की जांच आवश्यक है कि सड़क निर्माण के समय हुआ यह हादसा कैसे हुआ और इन मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है। इस हादसे में अपने परिजनों को खोने वाले परिवारों पर क्या बीत रही होगी ये सोच कर मन व्यथित है। सरकार को मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा और हर संभव सहायता उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करना चाहिए। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें और शोकाकुल परिजनों को यह असहनीय दुख सहन करने की शक्ति दें।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) November 2, 2026
سابق وزیراعلیٰ اشوک گہلوت کا اظہار تعزیت
اس دردناک حادثے پر سابق وزیراعلیٰ اشوک گہلوت نے اظہار تعزیت کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جھنجھنو کے علاقے ادے پور واتی کے گاؤں چھپولی میں بجلی کا کرنٹ لگنے سے کئی مزدوروں کی المناک اور دل دہلا دینے والی اموات انتہائی افسوسناک اور تکلیف دہ ہیں۔ اس پورے واقعے کی مکمل تحقیقات ناگزیر ہیں تاکہ یہ تعین کیا جا سکے کہ سڑک کی تعمیر کے دوران یہ حادثہ کیسے پیش آیا اور ان اموات کا ذمہ دار کون ہے۔ ان خاندانوں پر گزرنے والے اس ناقابلِ تصور دکھ اور کرب کا سوچ کر ہی دل تڑپ اٹھتا ہے جنہوں نے اس حادثے میں اپنے پیاروں کو کھو دیا ہے۔ حکومت کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین کو مناسب معاوضہ اور ہر ممکن مدد فراہم کی جائے۔ ایشور، مہلوکین کی روحوں کو اپنے جوارِ رحمت میں جگہ دے اور سوگوار خاندانوں کو اس ناقابلِ برداشت صدمے کو سہنے کی ہمت عطا فرمائے۔
झुंझुनूं में हुए हादसे में करंट लगने से श्रमिकों की असामयिक मृत्यु का समाचार दुखद है। संबंधित अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार एवं प्रभावित परिवारों को तत्काल हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने तथा घटना की जांच के निर्देश दिए हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान, घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ तथा शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुःख सहन करने का संबल प्रदान करें। ॐ शांति!— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) November 2, 2026
راجستھان کے وزیراعلیٰ کا اظہار تعزیت
راجستھان کے وزیر اعلیٰ بھجن لال شرما نے بھی اظہار تعزیت کرتے ہوئے کہا۔ جھنجھنو حادثے میں بجلی کا کرنٹ لگنے سے مزدوروں کی بے وقت موت کی خبر انتہائی افسوسناک ہے۔ متعلقہ حکام کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ زخمیوں کو مناسب طبی امداد فراہم کریں، متاثرہ خاندانوں کی فوری مدد کریں اور اس واقعے کی تحقیقات کروائیں۔ ہم ایشور سے دعا گو ہیں کہ وہ مہلوکین کی روحوں کو سکون عطا فرمائے۔
تعمیراتی مشین ہائی ٹینشن لائن سے ٹکرائی
جھنجھنو کے کلیکٹر ارون گرگ سے ملنے والی معلومات کے مطابق، ادے پور واٹی علاقے کے چھاپولی گاؤں میں دیہاتیوں کی جانب سے عوامی تعاون (چندے) سے سڑک کی تعمیر کا کام کروایا جا رہا تھا۔ سڑک کی تعمیر کے لیے موقع پر بجری مکس کرنے والی مشین لگائی گئی تھی۔ اسی دوران مشین کا اوپر سے گزرنے والی 11 ہزار وولٹ کی بجلی کی لائن سے رابطہ ہو گیا۔ ہائی ٹینشن لائن کے رابطے میں آتے ہی پوری مشین میں کرنٹ پھیل گیا اور آس پاس کام کرنے والے مزدور اس کی زد میں آ گئے۔
حفاظتی انتظامات کو لے کر کئی سنگین سوالات
یہ حادثہ 'کدم کنڈ' کی طرف جانے والی سڑک پر پیش آیا۔ اچانک کرنٹ پھیلنے کی وجہ سے وہاں موجود مزدوروں کو سنبھلنے کا موقع تک نہیں ملا۔ واقعے کے بعد موقع پر چیخ و پکار مچ گئی۔ مقامی لوگوں نے فوری طور پر امدادی کارروائیاں شروع کیں اور زخمیوں کو اسپتال پہنچانے کا انتظام کیا۔ اس دردناک حادثے نے دیہی علاقوں میں سڑک کی تعمیر کے دوران حفاظتی انتظامات کو لے کر کئی سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔
پہلے 5 مزدوروں نے موقع پر دم توڑا، بعد میں مزید 3 کی موت
جھنجھنو کے ضلع کلیکٹر ارون گرگ نے بتایا کہ انہیں فون کے ذریعے چھاپولی میں سڑک کی تعمیر کے دوران ہونے والے حادثے کی اطلاع ملی تھی۔ ابتدائی معلومات کے مطابق، گاؤں کے لوگ عوامی تعاون سے سڑک بنوا رہے تھے کہ اسی دوران تعمیراتی کام میں استعمال ہونے والی مشین ہائی ٹینشن بجلی کی لائن سے ٹکرا گئی۔
3 افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی
کلیکٹر کے مطابق، کرنٹ کی زد میں آنے سے شروعات میں 5 لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد علاج کے دوران مزید تین لوگوں نے دم توڑ دیا۔ اس طرح اس حادثے میں اب تک کل 8 لوگوں کی جان جا چکی ہے، جب کہ 3 افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ اطلاع ملنے کے بعد ضلع کلیکٹر نے خود جائے وقوعہ کے لیے روانہ ہونے کی تصدیق کی۔ حادثے کی خبر ملتے ہی علاقائی ایم ایل اے بھگوانا رام سینی نے بھی گہرے دکھ کا اظہار کیا اور بتایا کہ وہ موقع پر پہنچ رہے ہیں۔ ادھر ریاست کے وزیر توانائی نے بھی اس حادثے کو انتہائی افسوسناک قرار دیتے ہوئے متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔