مدھیہ پردیش میں محرم کے جلوس کے دوران بڑا حادثہ، تعزیہ ہائی ٹینشن لائن سے ٹکرایا، تین افراد ہلاک، 10 زخمی
رتلام کے ہتھنارا میں تازیہ ہائی ٹینشن لائن سے ٹکرانے کے بعد اس میں کرنٹ پھیل گیا جس کے بعد کئی لوگ جھلس گئے۔
Published : June 26, 2026 at 10:00 AM IST|
Updated : June 26, 2026 at 10:32 AM IST
رتلام: مدھیہ پردیش کے ہتھنارا گاؤں میں جمعرات کی رات محرم کے جلوس کے دوران ایک المناک حادثہ پیش آیا۔ رات گئے، جلوس کے حصہ کے طور پر لے جایا جانے والا تعزیہ ہائی ٹینشن پاور لائن سے ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں تین افراد ہلاک اور دس سے زائد افراد بری طرح جھلس گئے۔ اطلاع کے مطابق یہ واقعہ رات 11 بجے کے قریب پیش آیا۔
تازیہ میں کرنٹ پھیل گیا
جیسے ہی تازیہ بجلی کے تار سے ٹکرایا، تعزیہ کے دھاتی راڈ سے بجلی کا کرنٹ پھیل گیا، جس سے اسے پکڑے ہوے تمام افراد فوری طور پر نیچے گر گئے۔ بجلی کے اخراج سے نکلنے والی چنگاریوں سے کئی افراد جھلس گئے اور جائے وقوعہ پر بھگدڑ جیسی صورتحال پیدا ہوگئی۔ دو نوجوانوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی، جب کہ تیسرے نے اسپتال لے جاتے ہوئے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ دیا۔ دس سے زائد زخمیوں کو علاج کے لیے میڈیکل کالج اور دیگر نجی اسپتالوں میں داخل کرایا گیا ہے۔
ہائی ٹینشن لائن 15 فٹ کی بلندی پر تھی
یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب دس محرم کے مرکزی جلوس سے ایک دن قبل گاؤں میں تعزیہ کا جلوس نکالا جا رہا تھا۔ عینی شاہد شاکر شاہ نے بتایا، "تعزیہ کا جلوس رات کے 11 بجے جاری تھا۔ اسے دیکھنے کے لیے 150 سے 200 کے درمیان لوگ جمع تھے۔ جیسے ہی جلوس گاؤں کے میواتی محلہ سے آگے بڑھا، تعزیہ کم اونچائی پر لٹکی ہوئی ایک ہائی ٹینشن پاور لائن سے ٹکرا گیا۔ اس کے بعد ایک زوردار دھماکہ ہوا جس کے بعد لوگ زمین پر گر گئے۔ کوئی بھی نہیں سمجھ سکا کہ کیا ہو رہا ہے۔" "15 سے زائد افراد کو بجلی کے جھٹکے لگے جن میں سے 10 کی حالت تشویشناک ہے۔"
ایک عینی شاہد شاکر نے کہا، ’’سب کو پرائیویٹ گاڑیوں میں رتلام میڈیکل کالج اور اسپتال پہنچایا گیا‘‘۔ اس دوران واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پپلوڈا پولیس اور ایڈیشنل ایس پی وویک کمار جائے وقوعہ پر پہنچے۔
تین افراد ہلاک
ایڈیشنل ایس پی وویک کمار نے بتایا کہ، "تعزیہ جلوس کے دوران، 32 سالہ راشد خان (ولد واحد خان) اور 40 سالہ صدو (ولد محمد حسین) - دونوں ہتنارہ گاؤں کے رہنے والے - کرنٹ لگنے سے ہلاک ہوگئے۔ تقریباً 10 لوگ زخمی ہوئے اور میڈیکل کالج اور دیگر اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔" دریں اثنا، میڈیکل کالج کے ڈیوٹی ڈاکٹر رویندرا سولنکی نے کہا، "تیسرے شخص کی راستے میں ہی موت ہوگئی۔ متوفی ارباز خان کے اہل خانہ اسے میڈیکل کالج سے دوسرے اسپتال لے گئے تھے، لیکن وہ دم توڑ گیا۔"
مہلوکین کی تعداد میں اضافے کا خدشہ
اس افسوسناک واقعے میں 10 سے زائد افراد ہائی ٹینشن پاور لائن کے رابطے میں آنے سے جھلس گئے۔ ان میں سے پانچ کی حالت نازک ہے۔ زخمیوں کا رتلام میڈیکل کالج اور دیگر اسپتالوں میں علاج جاری ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق ہائی ٹینشن لائن کافی نیچے لٹکی ہوئی تھی جس کی وجہ سے جلوس کے شرکاء اس کے رابطے میں آ گئے۔ پپلوڈا پولیس نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔
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